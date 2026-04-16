Aston Villa z eno nogo v polfinalu, Porto vloge favorita še ni upravičil

Po ligi prvakov bomo dobili polfinaliste še v evropski in konferenčni ligi. Najbolj zanimivo bo na dvobojih Betis - Braga in Nottingham - Porto, saj sta se prvi tekmi pred tednom dni končali z 1:1. Precej blizu napredovanja med štiri pa so že nogometaši Freiburga in Astona Ville. Prvi branijo prednost treh golov proti Celti (3:0), drugi pa dveh proti Bologni (3:1).

Celto doma v Vigu čaka misija nemogoče (18:45). Freiburg je prvo tekmo četrtfinala dobil s 3:0. Z enakim izidom je Celta konec tedna izgubila že v španski la ligi in to proti Oviedu, ki je na dnu lestvice. V Birminghamu bo Aston Villa branila prednost s 3:1 proti Bologni (21.00). Angleška ekipa velja za izrazitega favorita: na zadnjih 17 domačih evropskih tekmah je zmagala kar 15-krat. Pa še vodi jo Unai Emery. Španski trener je evropsko ligo trikrat osvojil s Sevillo, enkrat tudi z Villarrealom, z Arsenalom pa je igral v finalu.

Bolj napeto bo ob 21. uri v Sevilli in Nottinghamu. Na četrtfinalnem dvoboju Betisa in Brage je po prvi tekmi 1:1. Betis je lani igral finale konferenčne lige, trenutno pa ni v najboljši formi, saj na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih ni zmagal (šest remijev in dva poraza). Na drugi strani je Braga dobila zadnji dve tekmi portugalske lige, v evropskih izločilnih bojih pa ni izgubila sedemkrat zapored. Izenačeno je tudi na obračunu Nottinghama in Porta, a o favoritu ni dvoma. Če se angleško moštvo v domači ligi bori za obstanek, pa je portugalsko na prvem mestu, pet točk pred Sportingom.

Liga Europa, očetrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 16. april:

Lestvica po ligaškem delu: