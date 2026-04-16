Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. P.

Četrtek,
16. 4. 2026,
16.00

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Četrtek, 16. 4. 2026, 16.00

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme)

Aston Villa z eno nogo v polfinalu, Porto vloge favorita še ni upravičil

Porto Nottingham | Porto in Nottingham sta na prvi tekmi igrala 1:1. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po ligi prvakov bomo dobili polfinaliste še v evropski in konferenčni ligi. Najbolj zanimivo bo na dvobojih Betis - Braga in Nottingham - Porto, saj sta se prvi tekmi pred tednom dni končali z 1:1. Precej blizu napredovanja med štiri pa so že nogometaši Freiburga in Astona Ville. Prvi branijo prednost treh golov proti Celti (3:0), drugi pa dveh proti Bologni (3:1).

Celto doma v Vigu čaka misija nemogoče (18:45). Freiburg je prvo tekmo četrtfinala dobil s 3:0. Z enakim izidom je Celta konec tedna izgubila že v španski la ligi in to proti Oviedu, ki je na dnu lestvice. V Birminghamu bo Aston Villa branila prednost s 3:1 proti Bologni (21.00). Angleška ekipa velja za izrazitega favorita: na zadnjih 17 domačih evropskih tekmah je zmagala kar 15-krat. Pa še vodi jo Unai Emery. Španski trener je evropsko ligo trikrat osvojil s Sevillo, enkrat tudi z Villarrealom, z Arsenalom pa je igral v finalu.

Bolj napeto bo ob 21. uri v Sevilli in Nottinghamu. Na četrtfinalnem dvoboju Betisa in Brage je po prvi tekmi 1:1. Betis je lani igral finale konferenčne lige, trenutno pa ni v najboljši formi, saj na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih ni zmagal (šest remijev in dva poraza). Na drugi strani je Braga dobila zadnji dve tekmi portugalske lige, v evropskih izločilnih bojih pa ni izgubila sedemkrat zapored. Izenačeno je tudi na obračunu Nottinghama in Porta, a o favoritu ni dvoma. Če se angleško moštvo v domači ligi bori za obstanek, pa je portugalsko na prvem mestu, pet točk pred Sportingom.

Liga Europa, očetrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 16. april:

Lestvica po ligaškem delu:

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.