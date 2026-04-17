Victoria Beckham se je prvič javno odzvala na spor s sinom Brooklynom

Britanska zvezdnica je v svojem prvem javnem odzivu, potem ko je njun najstarejši sin Brooklyn razkril razkol v družini, dejala, da sta si z možem Davidom "prizadevala biti najboljša starša".

Brooklyn Peltz Beckham je januarja na Instagramu objavil obsežno izjavo, v kateri je svoje starše Davida in Victorio Beckham obtožil, da skušajo "uničiti" njegov odnos z ženo Nicolo Peltz ter da družinsko ljubezen pogojujejo z "javno promocijo znamke Beckham".

Victoria je v intervjuju za Wall Street Journal povedala, da imata z Davidom svoje otroke neizmerno rada, pri tem pa dodala: "Vedno sva si prizadevala biti najboljša starša. Kot veste, sva že več kot 30 let pod drobnogledom javnosti, ter vse, kar sva si v tem času iskreno želela, je bilo zaščititi najine otroke in jim nuditi brezpogojno ljubezen."

Intervju za Wall Street Journal predstavlja Victoriin prvi neposredni komentar glede razkola s 27-letnim sinom.

Brooklyn in Nicola sta se odtujila od Brooklynovih staršev. Foto: Guliverimage

Brooklyn je v svoji obsežni januarski izjavi na Instagramu jasno nakazal, da se je odnos s starši skrhal, in poudaril, da se je čutil prisiljenega odzvati, potem ko sta onadva "še naprej komunicirala z mediji".

Med drugim je trdil, da je njegova mati v zadnjem trenutku odpovedala izdelavo Nicoline poročne obleke in da je med slovesnostjo z njim plesala na zelo neprimeren način.

Dodal je še, da njegova družina nad vsem drugim postavlja javno promocijo in sponzorstva, pri čemer naj bi se družinska "ljubezen" merila glede na to, koliko objavljaš na družbenih omrežjih ali kako hitro si pripravljen vse pustiti in priti pozirat za družinsko fotografijo.

David Beckham se na Brooklynovo izjavo ni javno odzval. Kmalu po tem pa je gostoval na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, kjer je ob splošnem razmišljanju o družbenih omrežjih poudaril, da je otrokom "dovoljeno delati napake".