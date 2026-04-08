Po zmagi Arsenala na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov nad Sportingom v Lizboni (1:0) je postalo dokončno jasno, da bo v prihodnji sezoni v elitnem evropskem tekmovanju nastopilo najmanj pet angleških klubov. To je izjemna novica tudi za Benjamina Šeška, ki je z Manchester Unitedom na dobri poti, da si letos zagotovi vstopnico za ligo prvakov. Rdeči vragi so trenutno tretji, v nadaljevanje sezone pa lahko vstopijo z dodatno mero pomirjenosti, saj se zavedajo, da jih v ligo prvakov zagotovo pelje tudi peto mesto. Po enem izmed norih scenarijev bi lahko Šeškov United zaigral med elito tudi v primeru sedmega mesta v angleškem prvenstvu! Kako je to mogoče?

Liga prvakov predstavlja nekaj posebnega. To je elitno tekmovanje, v katerem se cedita med in mleko, med seboj pa merijo najboljši nogometaši na svetu. Ko se je Benjamin Šeško lani poleti odločil za selitev iz Leipziga v Manchester, se je zavedal, da se bo s tem vsaj za eno leto odrekel igranju v ligi prvakov.

Njeno razkošje je temeljito spoznal že v dresu rdečih bikov iz Avstrije in Nemčije, ker pa si Manchester United po skromni sezoni 2024/25 podobno kot RB Leipzig sploh ni zagotovil igranja v Evropi, je moral dogajanje v tekmovanju, kjer pred vsakim srečanjem odmeva znamenita himna lige prvakov, spremljati le kot gledalec.

Benjamin Šeško je nazadnje okusil čar igranja v ligi prvakov dresu RB Leipziga v sezoni 2024/25. Foto: Reuters

Če bi lani sprejel ponudbo katerih drugih bogatih angleških snubcev, denimo Arsenala ali pa Newcastla, bi lahko tudi v tej sezoni nastopal v ligi prvakov, tako pa se je z Unitedom lotil zgolj izzivov v domačih tekmovanjih na Otoku.

Sprva ni bil pretirano uspešen, dišalo je po povprečnih rezultatih, po odhodu portugalskega stratega Rubena Amorima pa je nad Old Traffordom posijalo sonce. United je začel zmagovati v nizu, na lestvici pa iz tedna v teden pridobival mesta. Sedem krogov pred koncem se je tako utaboril na imenitnem tretjem mestu, kar je med navijači sprožilo evforijo, saj se Unitedu obeta tako želena vrnitev v ligo prvakov.

Anglija si je že zagotovila dodatno mesto

Kai Havertz je popeljal Arsenal do zmage v zadetkom v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters Po torkovi zmagi Arsenala v Lizboni, kjer je vodilni angleški premierligaš s poznim zadetkom Kaija Havertza z 1:0 ugnal Sporting, pa je postalo dokončno jasno, da bo Anglija zaradi visokega koeficienta uspešnosti njenih klubov v evropskih tekmovanjih – v tej sezoni se je vseh devet predstavnikov uvrstilo v izločilni del lige prvakov, lige Europa in konferenčne lige - nagrajena z dodatno vstopnico za ligo prvakov.

Evropska nogometna zveza (Uefa) že nekaj časa uveljavlja pravilo, da dve najbolj uspešni državi v evropskih tekmovanjih prejmeta dodatno povabilo za nastop v največjem tekmovanju. Tako bo lahko v ligi prvakov v prihodnji sezoni nastopal tudi petouvrščeni klub Premier League, kar je imenitna novica tudi za Šeška.

Aston Villa ostaja v igri za osvojitev evropske lige. V četrtfinalu lige Europa se bo pomerila z Bologno. Foto: Reuters

Rdeči vragi (55 točk) trenutno na Otoku zaostajajo le za vodilnim Arsenalom (70 točk) in njegovim najbližjim zasledovalcem Manchester Cityem (61 točk). Na lestvici imajo tesno prednost pred Aston Villo (54 točk), pred petouvrščenim Liverpoolom (49) imajo že šest, pred šestouvrščenim Chelseajem (48) pa velikih sedem točk prednosti. Brentford (46), Everton (46), Fulham (44), Brighton (43), Sunderland (43), Newcastle (42), Bournemouth (42) in ostali, ki bi se v primeru odličnih rezultatov do konca sezone še lahko vključili v boj za ligo prvakov, tako zaostajajo za Unitedom še bistveno več točk. United je tako na dobri poti, da se vrne v ligo prvakov, Šeško pa igranje v največjem klubskem tekmovanju pod okriljem Uefe spozna še v dresu tretjega različnega kluba.

Anglija v ligo prvakov s šestimi ali celo sedmimi?

Liverpool se bo danes v prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov pomeril z branilcem naslova PSG. Foto: Reuters Potrebno pa je dodati, da bi lahko prišlo tudi do nevsakdanjega razpleta. Aston Villa in Nottingham Forest še vztrajata v evropski ligi. Če bi drugo najpomembnejše evropsko tekmovanje osvojilo moštvo iz Birminghama, obenem pa se v angleškem prvenstvu ne bi uvrstilo med štiri najboljše klube, bi si s tem zagotovilo nastop v ligi prvakov kot zmagovalec lige Europa. Če pa bi Liverpool v tej sezoni osvojil ligo prvakov, v domačem prvenstvu pa se ne bi uvrstil med štiri najboljše, bi si lahko kot branilec naslova tudi zagotovil nastop v ligi prvakov tudi v sezoni 2026/27.

Če bi tako Liverpool in Aston Villa prišla do evropskih lovorik, v domačem prvenstvu pa ne bi bila med štirimi najboljšimi, ampak bi se uvrstila na peto in šesto mesto, bi tako možnost igranja v ligi prvakov doletela celo sedmouvrščeno ekipo v Premier League v sezoni 2025/26! Anglija bi tako v ligi prvakov zaigrala kar s sedmimi ekipami, kar bi bil nov rekord tekmovanja. V tej sezoni je barve Angležev v paradnem klubskem konju Uefe branilo šest angleških klubov, prav vsi pa so se nato uvrstili v izločilne boje. Nato so Manchester City, Chelsea, Tottenham in Newcastle izpadli, v boju za evropski naslov pa vztrajata še Arsenal in Liverpool, ki ga danes čaka zelo zahteven tekmec, branilec naslova PSG.

Španija še vztraja pred Nemčijo

Nemški prvak Bayern München je v torek v gosteh premagal Real Madrid z 2:1. Foto: Guliverimage V ligi prvakov bi lahko v prihodnji sezoni izmed angleških klubov zaigral tudi Nottingham Forest, če bi osvojil ligo Europa. Forest, nekdanji dvakratni evropski prvak, se sicer v domačem prvenstvu krčevito bori za obstanek. V tem primeru bi v ligi prvakov v prihodnji sezoni zaigralo šest angleških klubov. Pet najboljših v tej sezoni v domačem prvenstvu ter Forest.

V boju za drugo dodatno vstopnico, to bo prejela druga članica Uefe z najvišjim koeficientom uspešnosti klubov v Evropi, trenutno najbolje kaže Španiji, ki bi bila lahko tako podobno kot Anglija upravičena do petih vozovnic za ligo prvakov. Še vedno pa se lahko v boj vmeša Nemčija, k temu je zelo pripomogla tudi torkova zmaga Bayerna na gostovanju v Madridu pri Realu (2:1). Naslednje na lestvici, to so Portugalska, Italija, Francija, Poljska, Grčija, Danska in Ciper, ki zaključuje seznam najboljše deseterice, so bolj ali manj že brez možnosti.

Jaka Bijol in Benjamin Šeško se bosta v ponedeljek potegovala za točke angleškega prvenstva na Old Traffordu. Foto: Gulliverimage

Šeškov United bo pomembne točke v domačem prvenstvu lovil prihodnji teden na "slovenskem" spektaklu, saj se bo v ponedeljek pomeril z Leeds Unitedom, pri katerem se je znova v začetni enajsterici ustalil Jaka Bijol. Tako velja na Old Traffordu pričakovati dvoboj reprezentančnih soigralcev. Eden se poteguje za ligo prvakov, drugi pa za obstanek, hkrati pa za razliko od rdečih vragov ostaja tudi v igri za lovoriko, saj se je uvrstil v polfinale pokala FA, kjer ga čaka na Wembleyju obračun s Chelseajem. Ni kaj, sezona 2025/26 bo tako na Otoku napeta vse do konca.