Avtor:
R. P.

Torek,
7. 4. 2026,
21.59

Osveženo pred

22 minut

Jan Oblak ne bo kandidiral za sredino tekmo v Barceloni

Kje je Jan Oblak? Težave priljubljenega Slovenca v Španiji.

Jan Oblak | Jan Oblak bo izpustil že peto zaporedno tekmo Atletica. | Foto Reuters

Nogometaši Atletica bodo v sredo na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov zaigrali v Barceloni brez prvega vratarja Jana Oblaka. Škofjeločan še vedno ni pripravljen za nastop na najvišji ravni. Izpustil bo že peto zaporedno tekmo Simeonejeve čete, njegovo ime se ni pojavilo na seznamu kandidatov za srečanje, navijači Atletica pa se sprašujejo, kdaj bi se lahko vrnil med vratnici.

Real Madrid : Bayern München, liga prvakov
Sportal V živo: Real Madrid v velikih težavah, Bayern povečal prednost

Luka Dončić je zaradi poškodbe stegenske mišice že končal redni del sezone. | Foto: Guliverimage Luka Dončić je zaradi poškodbe stegenske mišice že končal redni del sezone. Foto: Guliverimage Poznata se že dolgo, pred leti, ko je Luka Dončić še kot najstnik navduševal v košarkarskem dresu Reala in živel v Madridu, sta se tudi večkrat družila v španskem glavnem mestu, zdaj pa podoživljata podobno žalostno usodo. Prihaja najpomembnejši del sezone, v katerem bi želela pomagati soigralcem in klubu, a jima to preprečujejo zdravstvene težave.

Košarkarski superzvezdnik Lakersov tako izgublja bitko s časom, saj je narava poškodbe njegove leve stegenske mišice takšna, da ne bo nared za začetek končnice lige NBA. V želji, da bi s pomočjo zdravnikov čim hitreje saniral poškodbo, se je 27-letni Ljubljančan odpravil v Madrid. Do nadaljnjega tako sploh ne bo z ekipo, ki ima opravka z zahtevnim tekmovalnim ritmom, že v noči na sredo jo v Los Angelesu čaka izjemno huda preizkušnja, domača tekma z vročim prvakom Oklahoma City Thunder.

Atletico v Barcelono brez Oblaka

Podobno pa v zadnjih tednih velja tudi za Jana Oblaka. Prvi vratar Atletica in slovenske reprezentance ni branil na nogometni tekmi že dober mesec dni. Odkar je na pripravah na srečanje z Getafejem utrpel poškodbo mišice in se preselil na seznam poškodovanih igralcev, je preskočil že šest tekem. Štiri Atletica in dve slovenske reprezentance. Očitno ni nič bolje tudi po velikonočnih praznikih.

Škofjeločana tako ni bilo v kadru na sobotnem derbiju španske la lige, na katerem je Atletico doma ostal brez vsega proti vodilni Barceloni (1:2), že v sredo pa se bo Simeonejeva četa še enkrat udarila z Blaugrano. Tokrat v Kataloniji, na mizi pa bo še večji vložek, saj bo to prva četrtfinalna tekma lige prvakov. Oblak ne skriva želje, da bi z Atleticom, za katerega brani vse od leta 2014, postal evropski prvak. Pred desetimi leti je že branil in izgubil v finalu lige prvakov, v tej sezoni pa je od velikanskega uspeha oddaljen še tri korake.

Bo Musso prepričal Scalonija?

Juan Musso se bo znova spopadel z Laminejem Yamalom. | Foto: Reuters Juan Musso se bo znova spopadel z Laminejem Yamalom. Foto: Reuters Za začetek bi moral v četrtfinalu preskočiti visoko oviro iz Barcelone, a na gostovanju na Camp Nouu ne bo mogel pomagati svoji ekipi. Atletico brez Oblaka niza slabe rezultate. Na zadnjih štirih tekmah je kar trikrat izgubil, tudi proti madridskemu Realu in Barceloni, slovenskega zvezdnika pa je na vratih nadomeščal 31-letni Argentinec Juan Musso. Slednji bo branil tudi na sredinem gostovanju v Barceloni. To bo njegov 12. nastop v tej sezoni. Ko je v tej sezoni branil za Atletico, rdeče-beli niso niti enkrat remizirali. Sedemkrat so zmagali, štirikrat pa izgubili.

Musso je pomagal Atleticu tudi do preboja v finala španskega pokala, kjer so v polfinalu po hudem boju izločili prav Barcelono. Tudi na tistih tekmah med vratnicama Atletica ni bilo Oblaka. Musso ima tako priložnost, da se še enkrat več dokaže na velikem odru in prepriča argentinskega selektorja Lionela Scalonija, da ga uvrsti na seznam udeležencev na letošnjem svetovnem prvenstvu, na katerem bodo gavči branili naslov prvaka.

Na zadnji tekmi v španskem prvenstvu so bili uspešnejši nogometaši Barcelone. Kako bo v sredo na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov na Camp Nouu? | Foto: Reuters

Trener Atletico Diego Simeone poleg Oblaka proti Barceloni v sredo ne bo mogel računati še na dva pomembna aduta. Poškodovana sta tudi zvezna igralca Pablo Barrios in Johnny Cardoso. Njuno vrzel naj bi zapolnila kapetan Koke in Marcos Llorente, ni pa izključen tudi nastop od prve minute Rodrija Mendoze oziroma Mehičana Obeda Vargasa.  

