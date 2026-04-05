Jaka Bijol z Leedsom po nori tekmi v Londonu pisal zgodovino!

Po reprezentančnem premoru so bile elitne zelenice na Otoku rezervirane za četrtfinalne tekme pokala FA, torej najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu. Prvo je bilo na sporedu že leta 1871, s 14 lovorikami pa je v njem najuspešnejši Arsenal, ki pa letos ne bo osvojil lovorike, saj ga je v četrtfinalu izločil Southampton. Manchester City je na krilih trikratnega strelca Erlinga Haalanda prizadejal Liverpoolu boleč poraz (4:0), Chelsea je napolnil mrežo tretjeligašu Port Valu (7:0), kot zadnji pa si je preboj v polfinale zagotovil Leeds United. S pomočjo Jake Bijola, ki je zaigral od prve minute, je v gosteh izločil West Ham. Leeds se je tako prebil med najboljše štiri v pokalu FA prvič v tem stoletju in prvič po letu 1987. Dolgo časa je kazalo, da bo napredoval že po rednem delu, a so gostitelji v sodnikovem podaljšku izničili zaostanek dveh zadetkov. Polfinalna para sta Leeds - Chelsea in Southampton - Manchester City.

Jaka Bijol je z Leedsom na gostovanju v Londonu izločil West Ham. Foto: Reuters

Leeds je bil v odličnem položaju, saj je v 75. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Dominica Calvert-Lewina vodil že z 2:0. Gostje so s tem vodstvom vstopili v sodnikov podaljšek, nato pa so Londončani izenačili na 2:2.

Rezultat se v podaljšku ni spreminjal. West Ham je v prvi minuti sicer zatresel mrežo Leedsa, a je bil zadetek Valentina Castellanosa zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Tako so o polfinalistu pokala odločali streli z bele točke.

Navijači Leedsa so se razveselili prvega napredovanja ljubljencev v polfinale pokala FA po letu 1987. Foto: Reuters

Te so se začeli kontroverzno, saj je ostala želja Leedsa, da bi potekali pred tribuno, na kateri so bili njihovi navijači, neizpolnjena. Sodniki so se zaradi varnostnih razlogov odločili drugače, a West Ham ni znal izkoristiti te prednosti. Junak Leedsa je postal brazilski vratar Lucas Perri, ki je ustavil strela Jarroda Bowena in Pabla Felipeja.

Lucas Perri v objemu navijačev Leedsa na stadionu West Hama v Londonu. Foto: Reuters

Svetniki presenetili Topničarje

Londonski Arsenal je po porazu v finalu ligaškega pokala ostal tudi brez možnosti za lovoriko v pokalu FA. V četrtfinalu ga je izločil Southampton, ki je povedel v 35. minuti, Viktor Gyökeres je v 68. minuti izenačil, Shea Charles pa je v 85. minuti zadel za napredovanje drugoligaša v polfinale.

Southampton je v četrtfinalu pokala FA izločil Arsenal. Foto: Reuters

Manchester City v pokalu FA rešuje sezono. Sinjemodri so v ligi prvakov izpadli proti Real Madridu, v premier ligi pa za vodilnim Arsenalom zaostajajo že za devet točk. Z uvrstitvijo v polfinale pokala FA pa je zadal boleč udarec Liverpoolu, ki se bo zdaj lahko osredotočil na ligo prvakov, kjer ga v četrtfinalu čaka PSG.

Manchester City je bil še tretjič v sezono boljši od Liverpoola, dvakrat ga je premagal v Premier ligi, danes še v pokalu FA. Foto: Reuters

Na stadionu Etihad v Manchestru je danes zablestel norveški stroj za gole Erling Haaland. Z 11 metrov je domače v vodstvo popeljal v 39. minuti, tik pred koncem prvega polčasa je podvojil vodstvo Cityja, v 57. minuti pa zabil za končnih 4:0. Tretji gol domačih je v 50. minuti prispeval Ganec Antoine Semenyo. Liverpool je v 64. minuti zapravil najstrožjo kazen, z bele točke je bil nenatančen Mohamed Salah.

City je prvič po letu 1947 (takrat je dobil štiri zaporedne medsebojne dvoboje) trikrat v sezoni premagal Liverpool. Ob današnjem slavju je bil dvakrat boljši tudi v premier ligi (obakrat z 2:0).

Chelsea je napolnil mrežo tretjeligašu. Foto: Reuters

Chelsea si je mesto v polfinalu priigral z visoko četrtfinalno zmago nad tretjeligašem (league one) Port Valom. Londončani so zmagali s 7:0.

Polfinalna obračuna pokala FA bosta tradicionalno na sporedu na Wembleyju, na vrsti bosta čez tri tedne. Leeds se bo pomeril s Chelseajem, drugi par pa je Southampton - Manchester City.

Angleški pokal FA, četrtfinale:

