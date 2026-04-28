Kompaktni SUV za voznike, ki želijo več od vsakodnevne vožnje

V poplavi kompaktnih SUV modelov, ki tekmujejo za pozornost voznikov, le redkim uspe združiti izrazit značaj, vsakodnevno uporabnost in občutek, da so pripravljeni na nekaj več kot običajno mestno vožnjo. Prav v tej smeri gre novi Jaecoo 5 , model, ki uspešno združuje sodoben dizajn s prostorno in funkcionalno notranjostjo. Dinamične linije in privlačen videz dopolnjuje premišljeno zasnovana kabina, ki zagotavlja visoko raven udobja in dovolj prostora za vsakodnevne potrebe družine ali aktivnega življenjskega sloga.

Novi Jaecoo 5 SHS, ki prihaja na trg z izhodiščno ceno 22.990 evrov s financiranjem Omoda & Jaecoo (O&J), prinaša spoj sodobnega oblikovanja, napredne tehnologije in praktičnosti za vsakdanjo uporabo. Gre za model, ki ne nagovarja le voznikov, ki iščejo zanesljiv avtomobil za vsakodnevne obveznosti, temveč tudi tiste, ki želijo več svobode pri načrtovanju prostega časa, vikend pobegov in poti izven ustaljene rutine.

Foto: Arhiv ponudnika Jaecoo 5 izstopa z bogato serijsko in dodatno opremo, naprednimi tehnološkimi rešitvami ter številnimi varnostnimi sistemi, ki vožnjo naredijo varnejšo in bolj sproščeno. Prav zato deluje kot model, ki skuša združiti tisto, kar današnji vozniki pogosto iščejo v enem paketu, torej slog, funkcionalnost in dovolj prilagodljivosti za različne življenjske situacije.

Za aktiven življenjski slog

Avanturističen značaj danes ne pomeni več odpovedovanja udobju. Jaecoo 5 je zasnovan tako, da ponuja prostorno in praktično notranjost, ki se lahko prilagodi različnim potrebam - od družinskih izletov do prevoza športne opreme ali vikend prtljage.

Dodatni prostor v prtljažniku ter možnost podiranja zadnjih sedežev omogočata še več prilagodljivosti in boljšo izrabo prostora v vsakodnevni uporabi.

Foto: Arhiv ponudnika

Prilagojen tudi hišnim ljubljenčkom

Posebno pozornost pritegnejo tudi rešitve, ki sledijo navadam sodobnih uporabnikov. Notranjost je opremljena z antibakterijskimi sedeži s certifikatom TÜV SÜD, prijaznimi do hišnih ljubljenčkov, ki so odporni proti praskam, enostavnejši za čiščenje ter manj zadržujejo dlake in neprijetne vonjave. To bodo cenili predvsem tisti, ki na potovanja radi vzamejo s seboj psa ali mačko.

Napreden sistem filtracije zraka z zmogljivim A/C filtrom pomaga ohranjati zrak v kabini svež in čist, ločen sistem klimatske naprave pa lahko samodejno prilagaja temperaturo, da je vožnja prijetna vsem potnikom.

Foto: Arhiv ponudnika

Nova generacija mobilnosti

Jaecoo 5 je zasnovan kot model, ki gleda tudi v prihodnost. Po navedbah iz briefa so predvidene bencinska, hibridna in električna izvedba, s čimer model dodatno širi svojo uporabnost in nagovarja različne potrebe voznikov. Različica Jaecoo 5 SHS-H prinaša skupno moč 224 KM, pospešek od nič do 100 kilometrov na uro v 7,9 sekunde, 120 gramov emisij ogljikovega dioksida na kilometer, kombinirano porabo 5,3 litra na sto kilometrov ter kombiniran doseg 925 kilometrov. Brief navaja tudi bencinsko izvedbo s 147 KM ter električno različico z dosegom 402 kilometra po svetovno usklajenem laboratorijskem merilnem ciklu (WLTP).

V času, ko avtomobil ni več le prevozno sredstvo, temveč vse bolj tudi podaljšek življenjskega sloga, Jaecoo 5 deluje kot logična izbira za voznike, ki si želijo praktičnosti, ne da bi se odpovedali značaju. Dovolj kompakten za vsakdan, dovolj prilagodljiv za aktiven življenjski slog in dovolj sodoben, da nagovarja tudi prihodnost mobilnosti, novi Jaecoo 5 vstopa v segment kot model, ki želi ponuditi nekaj več.

Naročnik oglasne vsebine je GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC D.O.O.