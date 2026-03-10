Jaka Bijol očaral Angleže, Leedsu ni to uspelo že 39 let

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol igra prvo sezono na Otoku. Medtem ko ga z Leeds Unitedom v angleškem prvenstvu čaka krčevit boj za obstanek, pa mu gre veliko bolje v pokalu FA. V najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu se je Leeds s pomočjo Korošca, ki si je za nastop proti Norwichu (3:0) prislužil visoke ocene, prvič po 23 letih uvrstil v četrtfinale, po najnovejšem plesu kroglic, ki mu je za novega tekmeca v pokalu določil West Ham, pa je na Elland Roadu zavladala pokalna evforija. Leedsu se namreč nasmiha priložnost, da bi se v polfinale pokala FA uvrstil prvič po letu 1987.

Obrambni steber slovenske nogometne reprezentance se je lani za velik denar iz Vidma preselil v Anglijo, kjer pa mu sprva ni šlo po pričakovanjih, zato ni imel zagotovljenega mesta v začetni enajsterici. Na svojo priložnost je moral čakati kar dolgo. Sledilo je obdobje, ko se je trener Daniel Farke večkrat odločil za obrambno postavitev s tremi branilci, v kateri je Jaka Bijol končno postal reden član udarne enajsterice.

Od prve minute tudi v prvenstvu?

Od prve minute je začel na 12 od 29 tekem Leedsa v tej sezoni. Foto: Guliverimage Pozornost je plenil z dobrimi predstavami, na Otoku so se celo pojavile govorice, da se zanj zanimajo nekateri bogatejši italijanski klubi, na svoj seznam poletnih želja pa naj bi ga uvrstil celo sloviti Liverpool, kjer bi lahko Slovenec na Anfieldu zapolnil vrzel ob morebitnem odhodu francoskega branilca rdečih Ibrahime Konateja.

Bijol pa ni dolgo užival ob stalnem igranju v začetni enajsterici. Po remiju s Chelseajem (2:2) na Elland Roadu v začetku februarja se je znova vrnil na klop. Bijol od takrat v prvenstvu ni nikoli začel od prve minute. V začetni postavi se je pojavljal le na pokalnih obračunih, kjer pa je Leedsu vselej pomagal do pozitivnih rezultatov. Po dramatični zmagi na gostovanju pri Birmingham Cityju (zmaga po izvajanju enajstmetrovk, v rednem delu je bilo 2:2) je Leeds United v osmini finala na domačem stadionu v nedeljo zlahka odpravil Norwich City.

Bijol je odigral vso tekmo in si za nastop prislužil visoke ocene, s tem pa se je trener Farke, nekdanji trener kanarčkov, tako da je v pokalu izločil nekdanjega delodajalca, znašel pod dodatnim pritiskom. Med navijači Leedsa namreč ni malo takšnih, ki bi radi Bijola znova spremljali na delu od prve minute tudi na prvenstvenih srečanjih.

Za polfinale proti West Hamu v Londonu

V tej sezoni je začel na 12 tekmah Leedsa od 29, novo priložnost pa bo imel v nedeljo, ko bo gostoval v Londonu pri Crystal Palaceu. Ta je zadnji zmagovalec pokala FA, ki je senzacionalno izpadel proti nižjeligašu že v prvem nastopu v tej sezoni. Leedsu gre po drugi strani veliko bolje v pokalu, kjer se je prvič po 23 letih prebil v četrtfinale.

V pokalu FA je trikrat zapored izločil tekmeca, ki nastopa v tekmovanju championship. Zdaj ga čaka premierligaš West Ham. Foto: Guliverimage

Ponedeljkov žreb mu je dodelil premagljivega tekmeca, saj se bo v četrtfinalu 4. aprila pomeril z West Hamom. Londonski klub, ki se je v zimskem prestopnem roku sramežljivo zanimal tudi za vročega slovenskega napadalca Žana Vipotnika, najboljšega strelca angleškega championshipa, je trenutno v Premier League na kritičnem 18. mestu. Ta vodi v drugo ligo, a so razlike pri dnu lestvice tako majhne, tako da bi se lahko položaj hitro spremenil. West Ham ima na primer enako število točk kot Nottingham, le eno manj od Tottenhama, tri točke pa zaostaja za Bijolovim Leedsom.

Pokal FA, četrtfinale: Southampton - Arsenal

Chelsea - Port Vale

Manchester City - Liverpool

West Ham - Leeds United

Pred Leedsom je tako velik pokalni izziv. Če bi po treh drugoligaških tekmecih (Derby County, Birmingham City in Norwich City) preskočili še prvoligaško oviro (West Ham), bi se prvič v tem stoletju uvrstili v polfinale pokalnega tekmovanja. To bi bil prvi nastop v polfinalu pokala FA po letu 1987. Ko je Leeds v tej sezoni jeseni gostil West Ham, je zmagal z 2:1. V pokalu FA sta se tekmeca nazadnje srečala leta 2022, ko so bili v tretjem krogu uspešnejši Londončani (3:0), ki pa jim gre v tej sezoni, v kateri se je Leeds vrnil med elito, slabše v prvenstvu.

Jaka Bijol in Benjamin Šeško v tej sezoni branita slovenske barve v elitnem angleškem prvenstvu. Leeds se poteguje za obstanek, a je hkrati še v igri za pokal FA, United pa se poteguje za najvišja mesta in nastop v ligi prvakov. Foto: Gulliverimage

Pred 27-letnim Slovencem je tako pestro nadaljevanje sezone, v katerem Leeds čakata dva mikavna izziva: obstati v elitnem angleškem prvenstvu, v pokalu pa skušati prirediti senzacijo in se prebiti čim dlje. Za začetek jih je spremljala sreča pri žrebu, saj so se izognili velikanom. Manchester City in Liverpool je nista bila deležna, saj se bosta v četrtfinalu udarila med seboj, Arsenal in Chelsea pa bosta velika favorita proti Southamptonu in Port Valu, trenutno zadnjeuvrščenem tretjeligašu in veliki senzaciji letošnje pokalne sezone.