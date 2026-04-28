Zvezdnik ameriške serije NASCAR postaja dirkač z zanimivim priimkom, ki je najverjetneje slovenskega izvora. Kdo je Carson Hocevar, ki je nedavno slavil prvo zmago in jo tudi proslavil na prav poseben način?

Carson Hocevar je na dirki v Talladegi dosegel svojo prvo zmago v seriji NASCAR Cup Series, potem ko je v zadnjem krogu prehitel Chrisa Buescherja. Po zmagi je poskrbel za zelo nenavadno in spektakularno slavje, ki je takoj pritegnilo pozornost navijačev.

Video - po zmagi je izkoristil svojo višino

Hocevar je visok okrog 193 centimetrov, kar ga uvršča med najvišje dirkače v seriji. Med počasnim krogom časti je sedel na robu okna svojega dirkalnika št. 77, z eno roko še vedno držal volan, medtem ko je z drugo mahal in proslavljal z občinstvom.

Foto: osebni arhiv, NASCAR

Carson Hocevar je ameriški dirkač, rojen 28. januarja 2003 v Portageu v zvezni državi Michigan. Že kot otrok je začel dirkati v lokalnih serijah z majhnimi dirkalniki (quarter midgets), kjer je hitro pokazal talent in tekmovalnost. Njegov vzpon skozi mladinske kategorije je bil hiter, saj je že v najstniških letih dosegal zmage in si ustvaril ugled enega najbolj perspektivnih mladih voznikov v ZDA.

Njegova starša sta Scott Hocevar in Amy Forystek Hocevar, ki prihajata iz okolice Michigana. Priimek Hočevar (v amerikanizirani obliki Hocevar), ki ga nosi Carson Hocevar, je izrazito slovenskega izvora in je tesno povezan z območjem Kočevja ter širše Dolenjske.

Takšni priimki so v ZDA praviloma posledica izseljevanja konec 19. in v začetku 20. stoletja, ko so se slovenski priseljenci naseljevali prav v regijah, kot sta Ohio in Michigan. Čeprav za Carsona ni javno potrjene genealogije, njegov priimek zelo verjetno kaže na to, da njegovi predniki izvirajo iz slovenskega prostora. Pri tem se je skozi generacije ohranila predvsem oblika priimka, medtem ko se je kulturna identiteta lahko postopoma izgubila ali asimilirala v širše ameriško okolje.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Joe Sutter, ki velja za "očeta" boeinga 747 - imel je starše slovenskih korenin. Foto: Boeing

Eden najpomembnejših slovenskih inženirjev v zgodovini letalstva je bil Joe Sutter, ki velja za “očeta” letala boeing 747. Rodil se je leta 1921 v Seattlu v družini slovenskih priseljencev, njegovi starši (oče Franc Suhadolc) pa so izvirali iz območja današnje Slovenije. Kot vodja inženirske ekipe pri podjetju Boeing je imel ključno vlogo pri razvoju prvega širokotrupnega potniškega letala na svetu, ki je revolucioniralo medcelinsko letenje.

Izseljevanje Slovencev v območje ameriškega Srednjega zahoda, vključno z zvezno državo Michigan, je bilo najintenzivnejše med letoma 1880 in 1920. Večina izseljencev je prihajala iz revnejših, podeželskih območij takratne Avstro-Ogrske, zlasti iz Dolenjske, Notranjske in Štajerske. Glavni razlogi za odhod so bili ekonomski pritiski, pomanjkanje zemlje ter želja po boljših zaposlitvenih možnostih v hitro industrializirajočih se Združenih državah.

Prvi večji val Slovencev se je naselil v industrijskih središčih, kot je Cleveland, ki je postal eno najpomembnejših slovenskih kulturnih in družbenih središč v Ameriki. Od tam so se številne družine v naslednjih desetletjih selile naprej proti Detroit in drugim delom Michigana, kjer je avtomobilska industrija ponujala stabilno zaposlitev. Slovenci so delali v tovarnah, rudnikih in jeklarnah, hkrati pa so ustanavljali lastna društva, cerkve in podporne organizacije, ki so pomagale ohranjati jezik in kulturno identiteto.

Nov zvezdnik serije NASCAR? Njegov vozniški slog je brezkompromisen.

Carson Hocevar je svojo dirkaško pot začel zelo zgodaj v Michiganu, kjer je tekmoval v serijah quarter midget in kasneje v legend ter late model kategorijah. Že kot najstnik je izstopal po hitrosti in agresivnem slogu vožnje, kar mu je prineslo številne zmage na lokalnih dirkališčih. Njegov preboj na nacionalno raven se je zgodil relativno hitro, saj je že pri 15 letih debitiral v “NASCAR Craftsman Truck Series”, kar ga je uvrstilo med najmlajše voznike v zgodovini serije.

Tam je vozil za ekipo Niece Motorsports, kjer se je iz surovega talenta razvil v resnega kandidata za vrh. Po začetnih sezonah učenja je začel redno dosegati uvrstitve med najboljših deset in postopoma tudi boje za zmage. Prelomnica je bila sezona 2023, ko je osvojil svojo prvo zmago in se uvrstil v končnico (playoff), s čimer je potrdil svoj status enega najbolj perspektivnih mladih voznikov v seriji. Njegova sposobnost vožnje na meji, še posebej na superspeedwayih, je postala ena njegovih glavnih prednosti.

Napredek v nižjih serijah mu je odprl vrata v najvišji nivo, NASCAR Cup Series, kjer je dobil priložnost pri ekipi Spire Motorsports. Sprva je nastopal občasno kot nadomestni voznik, nato pa si je zagotovil rednejši sedež. Njegova kariera v Cup Series je še v razvoju, vendar že kaže znake velikega potenciala, kar je potrdil tudi z odmevnimi nastopi na velikih dirkah, vključno z zmago v Talladegi. Hocevar se tako postopoma uveljavlja kot eden ključnih mladih obrazov prihodnosti NASCAR-ja.