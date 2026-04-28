Manca Trampuš je vokalistka in kitaristka ene naših najbolj priljubljenih rock skupin, Koala Voice. Skupina, ki je znana po uspešnica Go Disco Go, Sierra, Vukovi in Sonce pomarančna, se ravno te dni pripravlja na snemanje nove, že šeste plošče. Manca je v Spotkastu razkrila, kako nastajajo njihove pesmi, skrivnosti o prodoru na tuje odre in opisala svojo naklonjenost fizičnim medijem in koncertom. Spregovorila je tudi o družbeni angažiranosti nekaterih njihovih pesmi in o begu možganov, o tem, kaj jo druži s Srečkom Kosovelom, in o smislu življenja.

Koala Voice so v svoji desetletni karieri imeli številne uspešnice, a za začetek pogovora smo jo povprašali, ali drži trditev iz njihove zgodnje uspešnice, da jih čisto nič ne skrbi, kako bo v postapokaliptičnemu svetu. "Seveda nas skrbi, kako bo v postapokaliptičnemu svetu, ampak prav z glasbo poskušamo narediti odmik v svet, kjer nas pa ne skrbi. Besedilo je mišljeno ironično, kar je pri nas pogosto," razloži Manca Trampuš v smehu in nekoliko kasneje še doda, "Zmeraj se poskušamo igrati, to je poanta življenja."

Šesta plata in skrivnost prodora v tujino

Spomladi so izdali dva singla in videospota, Admiral in Nč ne rabm, ampak zaenkrat je to edini novi material, ki je že pripravljen, saj podrobnosti o drugih pesmih še ni pripravljena deliti. "Maja začnemo snemati novo ploščo. Pomlad smo imeli aktivno s koncerti, maj pa bo posvečen kreativi, ko se bomo zaprli v studio," pove. Še zmeraj je presenečena nad uspehom: "Vsake toliko se moram uščipniti in si reči, šesto plato greš snemat."

Manca Trampuš je vokalistka in kitaristka ene naših najbolj priljubljenih rock skupin, Koala Voice. Foto: Luka Petrič

Koala Voice niso stalnica zgolj na domačih odrih, temveč precej koncertirajo tudi v tujini. Manca Trampuš opiše njihovo formulo za uspeh. "Najbolj se splača, da se vračaš v tujino; ko greš prvič, greš na blef. Ko tam igraš, pa lahko izveš, da si morda igral v napačnem klubu za svojo glasbo, da boš drugje našel boljšo."

Sicer ni enega gotovega recepta, kako prodreti. "Poskušali smo na različne načine. Običajno smo dobili povabilo na festival, denimo v Španijo, potem pa smo na osnovi tega naredili turnejo." Najbolj neverjeten občutek: "V Španiji je bilo noro videti, kako ti nekdo poje nazaj pesmi v slovenščini. Na Balkanu se pozna gostoljubje, zmeraj dobim občutek, da smo vsi kolegi."

Pretočne platforme ne koristijo lokalnim bendom

Na vprašanje, ali so sodobne pretočne platforme pripomogle k prodoru v tujino, saj imajo poslušalci lažji dostop do njihove glasbe, odgovori z ne. "Sem romantik in mi te platforme niso ljube. V tej poplavi glasbe težje izstopaš. Res te lahko sliši nekdo na drugi strani sveta, ampak kako priti do njega, kako dvigniti svojo roko? Dostopnost je boljša, ampak v bendu smo vsi pristaši fizičnih albumov, vinilk. Sama zbiram plošče bendov, ki so mi ljubi in vem, da s tem dam boljšo podporo glasbenikom kot bi jo lahko sicer. To je dober način, kako podpreti band. Prva stvar je, da greš na koncert, potem pa je nakup plošč ali njihovih izdelkov. Globalne pretočne platforme predstavljajo prihodek nekomu drugemu, ne majhnim lokalnim bendom tukaj."

Besedila pesmi Koala Voice so v različnih jezikih, a kot razloži Manca Trampuš, za tem ni velikega načrta. "Jezik besedila izberemo precej spontano. Glasba nastane na osnovi preigravanja, jammanja, nato pa pogosto na isti način sledi še besedilo. Vse gre zelo po občutku, nakar se nikoli ne ustavimo. Če začnemo v angleščini, se ne vprašamo, ali ima to smisel, ampak kar sledimo navdihu, vedno si puščamo odprto pot."

