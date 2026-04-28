Košarkarji Krke so se v ponedeljek z zmago nad Vienno (97:73) poslovili od letošnje sezone lige ABA, v kateri so si zanesljivo izborili obstanek in vsaj še eno sezono med jadransko elito. A v njej barv novomeške ekipe ne bo branil Žak Smrekar, ki ga poleti čaka selitev v ligo NCAA.

Selitve v ligo NCAA so v zadnjem obdobju postale dnevna stalnica. Nič drugače ni v primeru 19-letnega Žaka Smrekarja, ki se je s selitvijo v ligo NCAA spogledoval že lani, letos pa se je dokončno odločil za velik korak, jeseni pa bo začel nositi barve Univerze v Bostonu. Omenjena univerza ga je pred nekaj dnevi, ko je novica o njegovi selitvi postala uradna, napovedala kot enega najboljših svoje generacije v Evropi.

Mladi košarkar v zadnjem obdobju glasno opozarja nase. Lani je z reprezentanco do 19 let osvojil bronasto odličje in v vitrino pospravil tudi priznanje za uvrstitev v najboljšo peterko turnirja, svoje mesto pa si je med sezono ob zaupanju trenerja Dejana Jakare priboril tudi v dresu Krke, kjer je dobival zajetno priložnost za dokazovanje tako v ligi ABA kot v državnem prvenstvu. V ponedeljek je odigral svojo zadnjo tekmo v jadranski ligi.

V dresu Krke je v zadnji sezoni precej napredoval. Foto: Aleš Fevžer

"Se mi zdi, da je bila naša sezona v ligi ABA uspešna. Vedno je sicer lahko boljše, tudi mi bi lahko bili boljši, ampak če potegnem črto, mislim, da je bilo zadovoljivo. Imeli smo tudi nekaj težav s poškodbami in se vmes vselej pobrali," je dogajanje opisal Smrekar, ki je s Krko v skupini za obstanek osvojil peto mesto, pred Ilirijo, Studentskim centrom, Dunajem, Borcem in Splitom in si napram prejšnjim sezonam tudi bolj zanesljivo že predčasno zagotovil miren spanec ob koncu sezone.

"Zame je bila to druga sezona v članski ekipi, ta je bila povsem drugačna kot lani in vedno se moraš prilagoditi. Sploh je še težava, če prideš malce kasneje zaradi reprezentančnih obveznosti, kot je bilo v mojem primeru. Ampak na koncu koncev je sezona dolga, tako da je dovolj časa, da se najdeš in prilagodiš. Mislim, da sem storil korak v pravo smer in bomo videli, kaj to pomeni za naprej," pravi Smrekar.

V ligi ABA je na parketu v povprečju na parketu preživel dobrih 22 minut, v katerih je v povprečju dosegal 9,6 točke in 3,3 skoka na obračun. "Imel sem več odgovornosti, tudi s trenerjem Jakaro sva sodelovala že lani, poznal sem njegov način dela, tako da je bilo lažje tudi meni in se mu zahvaljujem, da mi je namenil več odgovornosti. Zdaj je naš cilj vsaj finale državnega prvenstva. V vsako tekmo do konca sezone bomo šli enako, sigurno je prvi cilj finale, upamo, da lahko presenetimo še za kaj več, ampak na koncu koncev moraš k vsaki tekmi pristopiti enako in potem vidiš, kam lahko posežeš," pravi Smrekar, ki ga s Krko do konca poglavja čaka še boj v državnem prvenstvu.

V zadnjih oknih je vselej prejel povabilo članske izbrane vrste, pred lanskim evropskim prvenstvom se je ob Mihi Cerkveniku poslovil kot zadnji. Foto: Aleš Fevžer

Poleti najprej domače prvenstvo

Zatem zanj ne bo odmora. Poleti ga s soigralci čaka še zadnje dejanje v mlajših selekcijah reprezentance, saj bo Ljubljana med 11. in 19. julijem gostila evropsko prvenstvo do 20 let, kamor se bo z visokimi cilji podala tudi slovenska izbrana vrsta z izjemno nadarjeno generacijo.

"To bo lep zaključek kariere v mlajših selekcijah. Vsi fantje se zelo veselimo, slišimo se praktično vsak dan, res smo povezani. Zelo se veselim, da bomo spet skupaj in upamo na najboljše. Res upam, da nam uspe spisati še eno lepo zgodbo," pravi Smrekar.

Nato selitev čez lužo

Zatem ga čaka povsem nov nepopisan list in selitev v ZDA, natančneje v deseto največje mesto v Združenih državah, Boston. "Doma smo se pogovorili in sprejel sem odločitev, da grem. Zdi se mi, da je to korak v pravo smer. Vem, da bo težko se preseliti, je pa res, da verjamem, da je to pravi korak, ker se veliko mojih sovrstnikov odloča enako. Upam, da bo moja pot čim bolj uspešna. Slišal sem se s trenerjem, pogovorila sva se o tem, kakšne plane ima z menoj. Upam, da bom dobil res čim več igralnega časa, da bom lahko čim bolj napredoval in igral proti najboljšim," je dejal Smrekar.

Na lanskem svetovnem prvenstvu do 19 let je bil uvrščen v najboljšo peterko prvenstva. Foto: FIBA

Pred odločitvijo, da sprejme ponudbo iz lige NCAA se je slišal tudi z nekaterimi slovenskimi fanti, ki se že kalijo čez lužo, tudi letos se bo ta "odprava" zajetno povečala. "Slišal sem se tudi z nekaterimi fanti, ki so že v NCAA, z nekaterimi se še bom. Zavedam se, da bo zelo težko, da se bom moral vsega naučiti znova, ker gre za čisto drugačno košarko, ampak res upam, da se bom čimprej navadil, prilagodil in upam, da bo šlo po željah," je še dodal.

Minus? Manko reprezentance.

Četudi je šele na začetku svoje košarkarske poti na profesionalni ravni, pa je že dočakal tudi debi v članski izbrani vrsti, za katero je zbral že pet uradnih nastopov in skupaj še z nekaterimi vrstniki že dokazal, da je prihodnost svetla. A morda manj kot bi si marsikdo želel, saj se s številnimi selitvami čez lužo onemogoči tudi priložnost igranja mlajših košarkarjev v kvalifikacijskih oknih in ostalih reprezentančnih akcijah.

"Igranje za člansko reprezentanco mi pomeni res veliko, vedno poskušam biti zraven, kadar dobim priložnost. Tudi zdaj bo tako, ko bom le lahko, bom zraven. Je pa to vse skupaj po mojem mnenju ena redkih negativnih strani, kar se tiče selitve v ligo NCAA," je še dodal Smrekar. Dolenjec bo prvič čez lužo v svoj novi dom najverjetneje odpotoval po evropskem prvenstvu do 20 let, vmes se bo še vrnil domov, nato pa bo šlo zares.

Preberite še: