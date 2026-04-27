Prva dama ZDA Melania Trump se je ostro odzvala na izjave ameriškega komika Jimmyja Kimmla, ki je na parodiji tradicionalne večerje dopisnikov Bele hiše šaljivo namignil, da je videti kot "bodoča vdova". Njegove besede so sprožile burne odzive, še posebej po nedavnem streljanju v Washingtonu.

Melania je v objavi na omrežju X Kimmla obtožila sovražne in razdiralne retorike. "Njegov monolog o moji družini ni komedija, temveč poglablja politično bolezen v Ameriki," je zapisala in dodala, da ljudje, kot je Kimmel, ne bi smeli imeti prostora na televiziji za širjenje sovraštva, piše Daily Mail.

Ostro je kritizirala tudi televizijsko mrežo ABC, pod okriljem katere Kimmel vodi svojo oddajo. Po njenem mnenju ga vodstvo televizije ščiti in dopušča neprimerno vedenje.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Sporna šala o "bodoči vdovi"

Povod za odziv je bila Kimmelova parodija večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, kjer je Melanio nagovoril z besedami, da "žari kot bodoča vdova". Ob tem se je pošalil še na račun njenega rojstnega dne in zakona z Donaldom Trumpom.

Izjava je naletela na ostre kritike, še posebej ker je prišla le nekaj dni pred streljanjem, ki je pretreslo ameriško javnost.