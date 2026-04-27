Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
19.04

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,81

Natisni članek
streljanje Donald Trump ZDA Melania Trump

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 19.04

1 ura, 37 minut

Melania Trump ostro nad Jimmyja Kimmla: Njegove besede širijo sovraštvo

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,81
Melania Trump | Melania je v zapisu poudarila, da humor ne sme prestopiti meje, ko spodbuja sovraštvo in politično razklanost. "Dovolj je dovolj. Čas je, da ABC zavzame stališče," je zapisala. | Foto Guliverimage

Melania je v zapisu poudarila, da humor ne sme prestopiti meje, ko spodbuja sovraštvo in politično razklanost. "Dovolj je dovolj. Čas je, da ABC zavzame stališče," je zapisala.

Foto: Guliverimage

Prva dama ZDA Melania Trump se je ostro odzvala na izjave ameriškega komika Jimmyja Kimmla, ki je na parodiji tradicionalne večerje dopisnikov Bele hiše šaljivo namignil, da je videti kot "bodoča vdova". Njegove besede so sprožile burne odzive, še posebej po nedavnem streljanju v Washingtonu.

Melania je v objavi na omrežju X Kimmla obtožila sovražne in razdiralne retorike. "Njegov monolog o moji družini ni komedija, temveč poglablja politično bolezen v Ameriki," je zapisala in dodala, da ljudje, kot je Kimmel, ne bi smeli imeti prostora na televiziji za širjenje sovraštva, piše Daily Mail.

Ostro je kritizirala tudi televizijsko mrežo ABC, pod okriljem katere Kimmel vodi svojo oddajo. Po njenem mnenju ga vodstvo televizije ščiti in dopušča neprimerno vedenje.

Sporna šala o "bodoči vdovi"

Povod za odziv je bila Kimmelova parodija večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, kjer je Melanio nagovoril z besedami, da "žari kot bodoča vdova". Ob tem se je pošalil še na račun njenega rojstnega dne in zakona z Donaldom Trumpom.

Izjava je naletela na ostre kritike, še posebej ker je prišla le nekaj dni pred streljanjem, ki je pretreslo ameriško javnost.

streljanje Donald Trump ZDA Melania Trump
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.