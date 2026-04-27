Ponedeljek, 27. 4. 2026, 19.47

Jack Grealish opit sredi dneva zaspal v baru v Manchestru

Jack Grealish | Jack Grealish | Foto Reuters

Foto: Reuters

Jacka Grealisha, nogometaša Manchester Cityja trenutno na posoji pri Evertonu, so ujeli, ko je spal in bil domnevno pijan na strehi trendovskega nočnega kluba v Manchestru. Fotografije so hitro postale "uspešnica" na družbenih omrežjih.

Tridesetletnega nogometaša, ki sicer okreva po operaciji stopala, ki jo je prestal februarja 2026 in je zaradi tega že končal letošnjo sezono, so ujeli močno opitega. Časopis The Sun je poročal, da je Grealish, za katerega je City plačal 117 milijonov evrov, v soboto ob 16.30 prispel na stadion Stories v Manchestru, a je uro kasneje že spal. "Prijatelji so ga poskušali zbuditi. Alkohol je zagotovo terjal svoj davek," je za britanski tabloid povedal očividec.

To pa se ni zgodilo prvič. Njegovo kariero pri Manchester Cityju je ovirala njegova nedoslednost in znana naklonjenost zabavam in alkoholu. V izjavah, ki jih je objavil Daily Mail, je nogometaš Manchester Cityja, ki so ga večkrat že ujeli opitega, priznal: "Ne obžalujem, takšen pač sem, ko se zabavam."

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.