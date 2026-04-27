Jacka Grealisha, nogometaša Manchester Cityja trenutno na posoji pri Evertonu, so ujeli, ko je spal in bil domnevno pijan na strehi trendovskega nočnega kluba v Manchestru. Fotografije so hitro postale "uspešnica" na družbenih omrežjih.

Tridesetletnega nogometaša, ki sicer okreva po operaciji stopala, ki jo je prestal februarja 2026 in je zaradi tega že končal letošnjo sezono, so ujeli močno opitega. Časopis The Sun je poročal, da je Grealish, za katerega je City plačal 117 milijonov evrov, v soboto ob 16.30 prispel na stadion Stories v Manchestru, a je uro kasneje že spal. "Prijatelji so ga poskušali zbuditi. Alkohol je zagotovo terjal svoj davek," je za britanski tabloid povedal očividec.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jack Grealish was spotted completely asleep at a table in a rooftop bar in Manchester, surrounded by glasses and bottles of cocktails after an afternoon of drinks with his friends.



To pa se ni zgodilo prvič. Njegovo kariero pri Manchester Cityju je ovirala njegova nedoslednost in znana naklonjenost zabavam in alkoholu. V izjavah, ki jih je objavil Daily Mail, je nogometaš Manchester Cityja, ki so ga večkrat že ujeli opitega, priznal: "Ne obžalujem, takšen pač sem, ko se zabavam."

