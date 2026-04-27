SP 2026 v nogometu Tottenham svetovno prvenstvo Xavi Simons

Poškodba Xavija Simonsa

Nizozemec Simons zaradi poškodbe kolena ob nastop na mundialu

Xavi Simons | Foto Reuters

Član Tottenhama Xavi Simons si je na nedeljski tekmi angleškega nogometnega prvenstva strgal sprednjo križno vez v desnem kolenu, je sporočil londonski klub. Nizozemski reprezentant in nekdanji soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu bo zaradi poškodbe izpustil svetovno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in ZDA.

Simonsa so v drugem polčasu tekme z Wolverhamptonom po trku z branilcem tekmecev Hugom Bueno odnesli z zelenice na nosilih. Triindvajsetletnega vezista čaka operacija in večmesečno okrevanje.

Nekdanji soigralec Šeška pri Leipzigu je ob novici sporočil veliko razočaranje, da letos poleti ne bo mogel zastopati barv Nizozemske na mundialu. "Pravijo, da je lahko življenje kruto, danes se tako počutim," je zapisal na družbenih omrežjih.

Nizozemska bo na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, igrala v skupini F z Japonsko, Švedsko in Tunizijo.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.