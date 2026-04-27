Član Tottenhama Xavi Simons si je na nedeljski tekmi angleškega nogometnega prvenstva strgal sprednjo križno vez v desnem kolenu, je sporočil londonski klub. Nizozemski reprezentant in nekdanji soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu bo zaradi poškodbe izpustil svetovno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in ZDA.

Simonsa so v drugem polčasu tekme z Wolverhamptonom po trku z branilcem tekmecev Hugom Bueno odnesli z zelenice na nosilih. Triindvajsetletnega vezista čaka operacija in večmesečno okrevanje.

Nekdanji soigralec Šeška pri Leipzigu je ob novici sporočil veliko razočaranje, da letos poleti ne bo mogel zastopati barv Nizozemske na mundialu. "Pravijo, da je lahko življenje kruto, danes se tako počutim," je zapisal na družbenih omrežjih.

Nizozemska bo na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, igrala v skupini F z Japonsko, Švedsko in Tunizijo.

Preberite še: