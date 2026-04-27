Veselje Benjamina Šeška, ki je že pri številki deset

Za konec 34. kroga angleškega prvenstva je Benjamin Šeško z Manchester Unitedom z 2:1 ugnal Brentford in se utrdil na tretjem mestu. Slovenec je srečanje začel v prvi postavi, v 43. minuti pa je desetič v tej sezoni zadel v polno. Na vrhu angleškega prvenstva je znova Arsenal. Topničarji so v nedeljo v 34. krogu doma ugnali Newcastle z 1:0 in s tekmo več pobegnili Cityju na tri točke razlike. Liverpool je premagal Crystal Palace (3:1) in se točkovno izenačil z Aston Villo, v boju za obstanek sta dragoceni zmagi vknjižila tako West Ham kot tudi Tottenham.

Angleško prvenstvo, 34. krog:

Ponedeljek, 27. april:

Manchester United je proti Brentfordu prišel do 17. zmage, po kateri je ostal na tretjem mestu angleškega prvenstva. Že v enajsti minuti je začetni pritisk obrodil sadove, potem ko je z glavo v polno zadel Casemiro. V 43. minuti pa je po asistenci Bruna Fernandesa svoj trenutek dočakal tudi Benjamin Šeško, ki v kazenskem prostoru ni imel pretirano zahtevnega dela za podvojitev vodstva domačih. Slovenec je zadel še desetič v tej sezoni premier lige, hkrati pa prvič po treh tekmah brez gola.

Strel Šeška za vodstvo z 2:0. Foto: Reuters

V 88. minuti je za goste za žarek upanja z velike razdalje z natančnim strelom zadel Mathias Jensen. Takoj zatem je trener Michael Carrick iz igre potegnil Šeška, ki ga je zamenjal Joshua Zirkzee. V zaključku gostje niso več našli poti do gola Uniteda, tri točke pa so ostale na Old Traffordu.

Foto: Reuters

Šeško je sicer v zadnjem času pogosta tema razprav. Nič drugače ni bilo v intervjuju nekdanjega branilca Manchester Uniteda Paula Parkerja za The Peoples Person. "Upam, da bo prišel trenutek, ko bodo njegovi soigralci doumeli, kakšne so njegove prednosti in od kod prihaja," se je na nemško ligo ozrl Parker. "Nemški nogomet se vrti okoli zgodnjih žog," je dejal. "Angleški nogomet ni takšen, ampak vsakič, ko ga vidiš ob zadnjem obrambnem igralcu, veš, da bo naredil potezo ali se premaknil. Žogo udariš v ta del prostora, da jo lahko doseže. Manchester United tega še vedno ne počne."

Parker je nadaljeval, da so imeli težave s premalo predložki za napadalca v Unitedu še pred prihodom Slovenca. "Tudi s Hojlundom so imeli enake težave, niso ga našli," je pripomnil. "Hojlund ni tako okreten, ni tako hiter, ni tako atletski, ampak še vedno so okoliščine podobne. Ne izkoriščajo Šeškovih prednosti, zato sploh nima smisla, da ga imajo, če ga ne bodo izkoristili. Nekaj ​​je v njem. Vsekakor je v njem talent. Všeč mi je in želim si, da bi se dobro odrezal," je dodal 62-letni Parker.

Eberechi Eze je Arsenal popeljal v vodstvo proti Newcastlu že v 9. minuti. Foto: Reuters

Na vrhu razpredelnice je po novem ponovno sam Arsenal, ki ima ob tekmi več tri točke več od drugouvršečnega Manchester Cityja (73-70). Meščani so v tem krogu v sredo že premagali Burnley z 1:0. Takrat so do zmage prišli po zadetku Erlinga Haalanda, ki je že v peti minuti postavil končni izid srečanja. Meščani so s tem vsaj začasno prevzeli vodstvo na prvenstveni lestvici. Arsenalu je prvo mesto v tej sezoni pred tem pripadalo kar 197 dni, nato pa so se Londončani v soboto vrnili na prvo mesto. Arsenal je namreč z enakim rezultatom odpravil Newcastle (1:0). Strelec edinega gola je bil v deveti minuti Eberechi Eze.

Liverpool ujel Aston Villo

Liverpoolčani so v razpotegnjenem 34. krogu angleške lige v soboto premagali Crystal Palace, potem ko sta ob koncu prvega polčasa zadela Alexander Isak (35. minuta) in Andy Robertson (40.). Nekaj upanja je Londončanom vrnil Daniel Munoz, ta je sicer zadel med tem, ko je bil na tleh domači vratar Freddie Woodman, zmago Liverpoola je v sodnikovem dodatku zapečatil Florian Wirtz.

Med strelce se je za Liverpool vpisal tudi Alexander Isak, sicer najdražja okrepitev v zgodovini Premier league. Foto: Reuters

Reds so zdaj na četrtem mestu prehiteli Aston Villo, ki je izgubila na gostovanju pri Fulhamu. Strelec za domače je bil Ryan Sessegon v 43. minuti. Obe ekipi sta pri 58 točkah.

Longstaff razveselil Bijola

Bournemouth je že na 14. zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih ostal neporažen, proti Leedsu, pri katerem je Jaka Bijol igral do 64. minute, je bil na pragu zmage, ki bi ga popeljala na šesto mesto. Vse do sodnikovega dodatka je vodil z 2:1, nato dosegel še en gol, ki so mu ga sodniki razveljavili, šok pa doživel v 97. minuti. Takrat je izid izenačil Sean Longstaff.

Jaka Bijol je na gostovanju pri Bournemouthu igral do 64. minute. Foto: Guliverimage

Brighton povozil Chelsea in se približal ligi prvakov

Brighton je proti Chelseaju povedel že v tretji minuti, ko je po kotu žoga prišla do Ferdija Kadiogluja, ki ni okleval strelom in ji našel pot v mrežo. Drugi polčas so v prvem katastrofalni gosti začeli bolje, a po protinapadu prejeli drugi zadetek, strelec je bil Jack Hinshelwood, pred tem so gosti zaradi domnevnega igranja z roko domačega igralca zahtevali najstrožjo kazen. Tretji gol je ob koncu tekme dosegel Danny Welbeck. Chelsea je izgubil že na peti zaporedni tekmi.

Brighton je s 3:0 premagal Chelsea. Foto: Reuters

Zanimivo ostaja tudi pri dnu prvenstvene lestvice, kjer predčasno možnosti za obstanek med elito nimata več Burnley in Wolverhampton. Slednji se je v soboto meril s Tottenhamom, ki je prav tako v coni izpada na 18. mestu. Londončani so sicer slavili z golom Joaa Palhinhe v 82. minuti, vendar vseeno ostajajo na mestih, ki peljejo v nižjo ligo ob koncu sezone.

Tekmec v boju za obstanek West Ham je namreč doma premagal Everton z 2:1. Domači so povedli prek Tomaša Součka v 51. minuti, nato pa je v 88. izenačil Kiernan Dewsbury-Hall. Tri pomembne točke je Londončanom zagotovil Callum Wilson v drugi minuti sodnikovega dodatka.

Angleško prvenstvo, 34. krog:

Torek, 21. april:

Sreda, 22. april:

Petek, 24. april:

Sobota, 25. april:

Ponedeljek, 27. april:

Lestvica