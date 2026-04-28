Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Torek,
28. 4. 2026,
7.35

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

atletika Allyson Felix

Vrnitev

Štiridesetletna Felix načrtuje vrnitev na olimpijske igre v Los Angelesu

Tokio 2020 - Allyson Felix in ameriška štafeta | "To je enkratna priložnost, da tekmujem doma." | Foto Guliverimage

"To je enkratna priložnost, da tekmujem doma."

Foto: Guliverimage

Američanka Allyson Felix, največkrat odlikovana ženska v zgodovini atletike z 11 medaljami na olimpijskih igrah, načrtuje vrnitev pri 40 letih. Pogled je usmerila na domače OI v Los Angelesu leta 2028. Felix je za revijo Time povedala, da se pripravlja na njene šeste OI v njenem domačem kraju, četudi bo tedaj stara 42 let.

"To je enkratna priložnost, da tekmujem doma. In to je edina stvar, ki je dovolj močna, da me je potegnila nazaj na atletske steze," je povedala Felix.

Svojo edino posamično zlato na OI je osvojila na 200 metrov v Londonu leta 2012, zlata odličja je dodala še v štafeti 4 x 400 metrov leta 2008 v Pekingu, 2012 v Londonu, 2016 v Riu de Janeiru in 2021 v Tokiu, naslova v teku 4 x 100 metrov pa je osvojila leta 2012 in 2016.

Srebro na 200 metrov si je pritekla leta 2004 in 2008, srebro na 400 metrov leta 2016 in bron na 400 metrov v Tokiu. Ves čas je bila zagovornica žensk, ki so se po rojstvu otrok vrnile na tekmovanja. Leta 2018 je rodila hčerko, leta 2024 pa sina.

Felix se je OI v Parizu leta 2024 udeležila kot gledalka in ugotovila, da hrepeni po svojih tekmovalnih dneh. "Vsekakor so bila to mešana čustva. Bili so trenutki, ko sem si mislila, da je razburljivo biti na tribunah in na drugi strani arene. In potem tudi trenutki, ko sem si mislila, da pogrešam ta občutek na startu in med nastopom," je pojasnila.

Allyson Felix | Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Na svetovnih prvenstvih ima največ medalj v zgodovini atletike

Na svetovnih prvenstvih je osvojila rekordnih 20 medalj, največ v zgodovini atletike, vključno s 14 naslovi. Zlate medalje je osvojila na 200 metrov leta 2005, 2007 in 2009 ter na 400 metrov leta 2015, pa tudi tri naslove v štafeti 4 x 100 metrov, krono v mešani štafeti 4 x 400 metrov leta 2019 in šest zlatih medalj v ženski štafeti 4 x 400 metrov, vključno s tisto na njenem poslovilnem tekmovanju, na SP leta 2022 v Eugenu v Oregonu.

Felix, članica komisije športnikov organizacijskega odbora OI v Los Angelesu leta 2028, je glede prizadevanj za vrnitev na atletske steze realistična. "Vem, da pri 40 letih nisem na vrhuncu forme. O tem si ne delam iluzij. Zelo jasno vem, kaj to je vrhunski šport in kaj želim narediti. Zato upam, da se bo to dobro izteklo," je dodala.

Preberite še:

Sabastian Sawe
Sportal Trenutek, ki smo ga čakali dolga leta #video
atletika, miting Van Damme
Sportal Poljska bo leta 2028 organizirala atletsko EP
atletika Allyson Felix
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
