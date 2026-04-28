Domnevni napadalec obtožen poskusa umora Trumpa, grozi mu dosmrtni zapor

Domnevni napadalec na večerji dopisnikov Bele hiše Cole Tomas Allen je obtožen poskusa umora ameriškega predsednika. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtni zapor.

31-letni Cole Tomas Allen, ki je v soboto na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše stekel mimo varnostnikov in streljal na ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo administracijo, je stopil pred sodnika. Na zaslišanju je deloval mirno, govoril je tiho in spoštljivo odgovarjal na vprašanja sodnika.

Allen je obtožen poskusa atentata na predsednika, za kar mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Druga obtožba, s katero se sooča, je prevoz strelnega orožja med državami za storitev kaznivega dejanja in nezakonita uporaba strelnega orožja pri nasilnem kaznivem dejanju, za kar mu grozi deset let zapora.

Sledijo nove obtožbe

Zvezna tožilka za Washington Jeanine Pirro je povedala, da bodo v nadaljevanju preiskave obtožnici dodane nove točke.

Sodnik je za Allena odredil pripor, v četrtek pa bo ponovno stopil v sodno dvorano.

"Dokazi so povsem jasni: Cole Tomas Allen je odpotoval v Washington DC z namenom atentata na predsednika Trumpa in na člane Trumpove administracije," je dejal direktor FBI Kash Patel. "Zahvaljujoč junaškim dejanjem naših pogumnih partnerjev v organih pregona, ki so ukrepali hitro in profesionalno, Allenu ni uspelo – in zdaj bo v celoti odgovarjal. FBI in naši partnerji so v zadnjih dveh dneh neprekinjeno preiskovali ta primer, današnje obtožbe pa so prvi korak k temu, da se doseže pravica in da se ameriškemu ljudstvu zagotovijo odgovori," je dejal Patel.