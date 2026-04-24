Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
R. P.

Petek,
24. 4. 2026,
12.27

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Eintracht Frankfurt Albert Riera Union Berlin Marie-Louise Eta RB Leipzig Borussia Dortmund Bayern München Bundesliga nemško prvenstvo

Nemško prvenstvo, 31. krog

Seksistična afera v Leipzigu, Albertu Rieri v Nemčiji ne cvetijo rožice

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Marie-Louise Eta | Marie-Louise Eta bo danes prvič vodila Union na gostovanju v nemški bundesligi. | Foto Reuters

V nemški bundesligi je že znan prvak. To je Bayern, ki lovi trojno krono in bi lahko v Mainzu, kjer v zadnjih letih ponavadi izgublja, zaigral s skoraj rezervno postavo. RB Leipzig bo na uvodni tekmi 31. kroga gostil Union Berlin, ki ga vodi trenerka Marie-Louise Eta. Dogajanje pred srečanjem so zaznamovali očitki o seksistični objavi rdečih bikov na družbenem omrežju. V ospredju bo boj za evropske vozovnice in obstanek, Eintracht Alberta Riere pa bo skušal popraviti vtis na gostovanju v Augsburgu.

Harry Kane, Bayern
Sportal Bayern gre po trojno krono, Kane zadeva kot nor

V nemškem prvenstvu bo pestro že danes, ko se bosta na uvodni tekmi 31. kroga pomerila RB Leipzig in Union Berlin. Odkar je vodenje berlinskega prvoligaša prevzela trenerka Marie-Louise Eta in se zapisala v zgodovino kot prva, ki je to izkusila v bundesligi, se spoprijema z različnimi oblikami seksizma. Pred gostovanjem v Leipzigu, kjer je pred leti nabirala izkušnje in sodelovala s takratnim strategom Marcom Rosom, je tako v Nemčiji odjeknila afera.

Na objavo Uniona "Ni težava v Leipzigu, mesto je že tako lepo" so v nekdanjem klubu Benjamina Šeška in Kevina Kampla odgovoril s fotografijami nemške trenerke iz obdobja, ko je sodelovala z Leipzigom, in zapisali: "Vaša trenerka ni menila le, da je mesto precej lepo …'' Zaradi tega so bili deležni očitkov o seksizmu. Izpostavili so namreč tudi fotografije, na katerih trenerka veselo pozira z nekdanjima asoma Leipziga Dominikom Szoboszlaiem in Emilom Forsbergom.

Pri Leipzigu so omenjene očitke zavrnili in dali vedeti, da imajo ničelno toleranco do seksizma. Želeli so le spomniti, da je bila Eta pred leti del Leipzigove zgodbe, omenjene fotografije pa je delila z javnostjo sama na družbenih omrežjih. Leipzig je štiri kroge do konca na dobri poti, da si zagotovi vstopnico za ligo prvakov. V tej sezoni je že dosegel napredek, saj se po enoletnem premoru vrača v Evropo.

Bayern na neugodno gostovanje brez najboljših?

Bayern München v tej lovi sezoni trojno krono. Prvak Bayern bo v soboto gostoval v Mainzu, glede na to, da se bo že v torek na prvi polfinalni tekmi lige prvakov mudil na Parku princev pri PSG, pa bo trener Vincent Kompany konec tedna v bundesligi najbrž spočil najboljše igralce. Bavarci niso obremenjeni z rezultatom, čeprav imajo opravka z zelo neugodnim tekmecem.

Mainz je namreč v petih sezonah najtrši oreh, kar zadeva gostovanja Bayerna. Dobil je kar štiri od zadnjih pet domačih tekem z Bayernom. Ta jev bundesligi v gosteh nazadnje izgubil prav v Mainzu. Zgodilo se je decembra 2024, od takrat pa je neporažen. Nanizal je 18 zmag in šest remijev, kar je četrti najdaljši niz v zgodovini tekmovanja.

V Dortmundu bo v nedeljo slovesno, saj bo Borussia odigrala jubilejno tisočo domačo tekmo v bundesligi.

Drugouvrščena Borussia Dortmund si lahko vstopnico za ligo prvakov dokončno zagotovi v nedeljo, ko bo gostila Freiburg. Gostje imajo priložnost, da si zagotovijo tudi nastop v ligi prvakov, saj so se uvrstili v polfinale evropske lige. Srečanje v Dortmundu bo v znamenju okroglih številk. To bo namreč tisoča domača tekma rumeno-črnih v bundesligi, na kateri bodo iskali pot do okrogle 600. zmage. Zanimivo, prihodnji teden Borussio čaka še jubilejno tisoče gostovanje. Zgodilo se bo pri soimenjakinji v Mönchengladbachu, to pa bo tudi jubilejna 2000. tekma Dortmunda v bundesligi.

Riera gre po stopinjah predhodnika

Albert Riera želi Eintracht popeljati v Evropo. Pri tem mu lahko z evropskim uspehom na pomoč priskoči Freiburg. Glede Evrope se je v težavah znašel Eintracht Frankfurt, pri katerem Albertu Rieri ne cvetijo rožice. Nekdanji trener Celja je na desetih tekmah Frankfurt popeljal do 15 točk. To je natanko enak učinek (1,5 točke na tekmo), kot ga je imel na 18 tekmah njegov predhodnik Dino Toppmöller. Izstopa slaba učinkovitost v napadu, Eintracht je na desetih tekmah dosegel le 15 zadetkov. To bo skušal popraviti v soboto na gostovanju v Augsburgu.

V boju za obstanek je Heidenheim bolj ali manj že odpisan, z novim porazom, v nedeljo bo nekdanji evropski znanec Olimpije gostil St. Pauli, pa bi že izgubil vse možnosti za obstanek in nadaljeval pot v drugi ligi.

Nemško prvenstvo, 31. krog:

Petek, 24. april:

Sobota, 25. april:

Nedelja, 26. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

32 – Kane (Bayern)
18 – Undav (Stuttgart)
15 – Luis Diaz (Bayern)
14 – Guirassy (Borussia Dortmund)
12 – Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Kramarić (Hoffenheim), Olise (Bayern)
11 – El Mala (Köln), Schick (Leverkusen), Tabaković (Borussia M.)
10 – Amiri (Mainz), Burkardt (Eintracht)
...

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
