Seksistična afera v Leipzigu, Albertu Rieri v Nemčiji ne cvetijo rožice

V nemški bundesligi je že znan prvak. To je Bayern, ki lovi trojno krono in bi lahko v Mainzu, kjer v zadnjih letih ponavadi izgublja, zaigral s skoraj rezervno postavo. RB Leipzig bo na uvodni tekmi 31. kroga gostil Union Berlin, ki ga vodi trenerka Marie-Louise Eta. Dogajanje pred srečanjem so zaznamovali očitki o seksistični objavi rdečih bikov na družbenem omrežju. V ospredju bo boj za evropske vozovnice in obstanek, Eintracht Alberta Riere pa bo skušal popraviti vtis na gostovanju v Augsburgu.

V nemškem prvenstvu bo pestro že danes, ko se bosta na uvodni tekmi 31. kroga pomerila RB Leipzig in Union Berlin. Odkar je vodenje berlinskega prvoligaša prevzela trenerka Marie-Louise Eta in se zapisala v zgodovino kot prva, ki je to izkusila v bundesligi, se spoprijema z različnimi oblikami seksizma. Pred gostovanjem v Leipzigu, kjer je pred leti nabirala izkušnje in sodelovala s takratnim strategom Marcom Rosom, je tako v Nemčiji odjeknila afera.

Also an Leipzig selbst liegt’s ja nicht - schon ne schöne Stadt ...



Für unsere Auswärtsfahrer haben wir hier alle wichtigen Informationen zusammengefasst: 🔗 https://t.co/poLrsN5yg1#FCUnion #LeipzigFCU #Bundesliga pic.twitter.com/wB6KB73zgX — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 21, 2026

Na objavo Uniona "Ni težava v Leipzigu, mesto je že tako lepo" so v nekdanjem klubu Benjamina Šeška in Kevina Kampla odgovoril s fotografijami nemške trenerke iz obdobja, ko je sodelovala z Leipzigom, in zapisali: "Vaša trenerka ni menila le, da je mesto precej lepo …'' Zaradi tega so bili deležni očitkov o seksizmu. Izpostavili so namreč tudi fotografije, na katerih trenerka veselo pozira z nekdanjima asoma Leipziga Dominikom Szoboszlaiem in Emilom Forsbergom.

Eure Cheftrainerin fand nicht nur die Stadt ganz schön … 🙂 https://t.co/qP45IsNJPf pic.twitter.com/BPx4qkFENp — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 23, 2026

Pri Leipzigu so omenjene očitke zavrnili in dali vedeti, da imajo ničelno toleranco do seksizma. Želeli so le spomniti, da je bila Eta pred leti del Leipzigove zgodbe, omenjene fotografije pa je delila z javnostjo sama na družbenih omrežjih. Leipzig je štiri kroge do konca na dobri poti, da si zagotovi vstopnico za ligo prvakov. V tej sezoni je že dosegel napredek, saj se po enoletnem premoru vrača v Evropo.

Bayern na neugodno gostovanje brez najboljših?

Bayern München v tej lovi sezoni trojno krono. Foto: Reuters Prvak Bayern bo v soboto gostoval v Mainzu, glede na to, da se bo že v torek na prvi polfinalni tekmi lige prvakov mudil na Parku princev pri PSG, pa bo trener Vincent Kompany konec tedna v bundesligi najbrž spočil najboljše igralce. Bavarci niso obremenjeni z rezultatom, čeprav imajo opravka z zelo neugodnim tekmecem.

Mainz je namreč v petih sezonah najtrši oreh, kar zadeva gostovanja Bayerna. Dobil je kar štiri od zadnjih pet domačih tekem z Bayernom. Ta jev bundesligi v gosteh nazadnje izgubil prav v Mainzu. Zgodilo se je decembra 2024, od takrat pa je neporažen. Nanizal je 18 zmag in šest remijev, kar je četrti najdaljši niz v zgodovini tekmovanja.

V Dortmundu bo v nedeljo slovesno, saj bo Borussia odigrala jubilejno tisočo domačo tekmo v bundesligi. Foto: Reuters

Drugouvrščena Borussia Dortmund si lahko vstopnico za ligo prvakov dokončno zagotovi v nedeljo, ko bo gostila Freiburg. Gostje imajo priložnost, da si zagotovijo tudi nastop v ligi prvakov, saj so se uvrstili v polfinale evropske lige. Srečanje v Dortmundu bo v znamenju okroglih številk. To bo namreč tisoča domača tekma rumeno-črnih v bundesligi, na kateri bodo iskali pot do okrogle 600. zmage. Zanimivo, prihodnji teden Borussio čaka še jubilejno tisoče gostovanje. Zgodilo se bo pri soimenjakinji v Mönchengladbachu, to pa bo tudi jubilejna 2000. tekma Dortmunda v bundesligi.

Riera gre po stopinjah predhodnika

Albert Riera želi Eintracht popeljati v Evropo. Pri tem mu lahko z evropskim uspehom na pomoč priskoči Freiburg. Foto: Reuters Glede Evrope se je v težavah znašel Eintracht Frankfurt, pri katerem Albertu Rieri ne cvetijo rožice. Nekdanji trener Celja je na desetih tekmah Frankfurt popeljal do 15 točk. To je natanko enak učinek (1,5 točke na tekmo), kot ga je imel na 18 tekmah njegov predhodnik Dino Toppmöller. Izstopa slaba učinkovitost v napadu, Eintracht je na desetih tekmah dosegel le 15 zadetkov. To bo skušal popraviti v soboto na gostovanju v Augsburgu.

V boju za obstanek je Heidenheim bolj ali manj že odpisan, z novim porazom, v nedeljo bo nekdanji evropski znanec Olimpije gostil St. Pauli, pa bi že izgubil vse možnosti za obstanek in nadaljeval pot v drugi ligi.

