Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
R. P., STA

Nedelja,
19. 4. 2026,
9.11

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Nedelja, 19. 4. 2026, 9.11

Poškodba Serga Gnabryja

Velika smola zvezdnika Bayerna, izgubljen tudi za SP 2026?

Serge Gnabry | Serge Gnabry je že sklenil nastope v sezoni 2025/26. | Foto Guliverimage

Nemški nogometni velikan Bayern je objavil, da si je Serge Gnabry na treningu huje poškodoval stegensko mišico. Okrevanje bo trajalo "dalj časa", po poročanju nemških medijev pa bi utegnil nemški reprezentant izpustiti tudi svetovno prvenstvo.

V Münchnu je sicer vse pripravljeno na proslavo, saj Bayern na današnji domači tekmi 30. kroga državnega prvenstva proti Stuttgartu potrebuje le še točko za 35. naslov nemških prvakov. Pet tekem pred koncem imajo Bavarci pred Borussio iz Dortmunda 12 točk naskoka, potem ko je slednja v soboto izgubila proti Hoffenheimu.

Morebitno veselje pa je skazila poškodba Serga Gnabryja, ki si je po informacijah iz kluba strgal mišico pritezalko (adduktor).

Ponavadi je okrevanje za takšno poškodbo dolgo med tremi in štirimi meseci, zaradi česar bo 30-letnik po vsej verjetnosti izpustil tako preostanek klubske sezone kot svetovno prvenstvo. To se bo začelo 11. junija in trajalo do 19. julija.

Nogometaše Bayerna poleg formalnosti v domačem prvenstvu do konca sezone čakajo še nastopi v pokalu in ligi prvakov. Po dvoboju proti Stuttgartu jih sredi naslednjega tedna čaka polfinalni pokalni dvoboj proti Bayerju iz Leverkusna, teden dni kasneje pa prva tekma polfinala lige prvakov proti PSG.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.