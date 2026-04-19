Velika smola zvezdnika Bayerna, izgubljen tudi za SP 2026?

Nemški nogometni velikan Bayern je objavil, da si je Serge Gnabry na treningu huje poškodoval stegensko mišico. Okrevanje bo trajalo "dalj časa", po poročanju nemških medijev pa bi utegnil nemški reprezentant izpustiti tudi svetovno prvenstvo.

V Münchnu je sicer vse pripravljeno na proslavo, saj Bayern na današnji domači tekmi 30. kroga državnega prvenstva proti Stuttgartu potrebuje le še točko za 35. naslov nemških prvakov. Pet tekem pred koncem imajo Bavarci pred Borussio iz Dortmunda 12 točk naskoka, potem ko je slednja v soboto izgubila proti Hoffenheimu.

Morebitno veselje pa je skazila poškodba Serga Gnabryja, ki si je po informacijah iz kluba strgal mišico pritezalko (adduktor).

Bo moral izpustiti nastop na vrhuncu leta, SP 2026? Foto: Reuters

Ponavadi je okrevanje za takšno poškodbo dolgo med tremi in štirimi meseci, zaradi česar bo 30-letnik po vsej verjetnosti izpustil tako preostanek klubske sezone kot svetovno prvenstvo. To se bo začelo 11. junija in trajalo do 19. julija.

Nogometaše Bayerna poleg formalnosti v domačem prvenstvu do konca sezone čakajo še nastopi v pokalu in ligi prvakov. Po dvoboju proti Stuttgartu jih sredi naslednjega tedna čaka polfinalni pokalni dvoboj proti Bayerju iz Leverkusna, teden dni kasneje pa prva tekma polfinala lige prvakov proti PSG.