Ministri iz vrst Svobode, SD in Levice, ki opravljajo tekoče posle, so kritični do nekaterih predlaganih sprememb zakona o vladi, ki po predlogu SDS predvideva krčenje števila ministrstev. Nekaterim se zdi problematično predvsem združevanje področja dela in gospodarstva, kritike letijo tudi na skupen resor izobraževanja, znanosti in mladine.

Mesec: Vemo, čigav interes bo prevladal

Luka Mesec Foto: Gaja Hanuna Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Luka Mesec je v izjavi za medije pred današnjo sejo vlade predlog sprememb zakona o vladi, ki so ga v sredo v DZ vložili poslanci SDS, označil za zelo ideološkega, saj da je njegov namen podrediti delo interesom kapitala. Namen ločenosti teh dveh resorjev je po njegovem prepričanju držanje ravnotežja med interesom zaposlenih in interesi gospodarstva oziroma kapitala, kar da je tudi pogosta evropska praksa. "Če to združimo pod eno streho, pa vemo, čigav interes bo tisti, ki bo prevladal, sploh če imamo desno vlado," je dodal.

Kot je napovedal Mesec, bodo to "absolutno problematizirali". O tem, kako bodo postopali glede tega zakona, ki je v državnozborski obravnavi, pa se bodo še pogovorili, je dodal Mesec, sicer tudi sokoordinator Levice ter vodja poslanske skupine Levice in Vesne.

Vrečko: Kako lahko isti minister ščiti pravice delodajalcev in delojemalcev?

Asta Vrečko Foto: Bor Slana/STA Medtem pa je sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko zatrdila, da predlaganih sprememb zakona o vladi ne bodo poskušali zaustavljati na način, kot je to z referendumsko zahtevo pred štirimi leti storila takratna opozicija. Po njeni oceni je bilo namreč to podlo. "To je osnovna politična kultura, da se tega ne gremo," je poudarila.

Vrečko je bila kritična do ukinjanja ministrstva za solidarno prihodnost, prav tako pa je tudi po njenem mnenju združevanje resorjev dela in gospodarstva "skregano z vsako logiko, kajti socialni dialog temelji ravno na tem, da obstajata dva resorja". Sprašuje, kako bo lahko isti minister hkrati ščitil pravice delodajalcev in delojemalcev. Združevanje je "približno tako, kot da bi dal volku čuvati jagnje", je bila slikovita Vrečko. Tudi po njenih ocenah predviden razrez ministrstev kaže, da bodo delali za bogate, elite, gospodarstvo, kapital, in ne za ljudi.

Han: Usklajevanje bo za ministra neizmerno zahtevno

Matjaž Han Foto: Gaja Hanuna Predsednik SD in minister za gospodarstvo, turizem in šport, ki opravlja tekoče posle, Matjaž Han pa je medtem prepričan, da si vsaka vlada oblikuje ministrstva po svojih programskih izhodiščih. Ker bo področje gospodarstva združeno z delom, bo po njegovih besedah za ministra neizmerno zahtevno usklajevati delojemalce in delodajalce. Tako bo po Hanovih besedah zelo pomembno, kako bo minister že na svojem resorju vodil socialni dialog.

Kot je dejal Han, je tudi sam z nekaterimi zakoni dokazal, da se da delo in socialo uskladiti tudi znotraj ministrstva. Poudaril je, da bo za SD pomembna vsebina, ki bo prihajala s teh ministrstev.

Logaj: Principi delovanja so popolnoma drugačni

Vinko Logaj Foto: STA Minister za vzgojo in izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Vinko Logaj, ki prihaja iz vrst Svobode, se ne strinja s predlagano združitvijo področja vzgoje in izobraževanja s področjem visokega šolstva, znanosti in inovacij. Meni, da bi bilo glede na specifike področij prav, da bi to ostalo ločeno tudi v prihodnje, saj da so fakultete avtonomne, vzgojno-izobraževalni zavodi pa delujejo po popolnoma drugačnih principih.

Generalni sekretar Svobode Matej Grah, ki je bil na tokratnih volitvah izvoljen za poslanca, predlaganih sprememb zakona o vladi ni želel komentirati. Opozoril pa je na številne prevare in zavajanja v zadnjih tednih.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo mandatar potrjen že v prvem krogu, je Han odgovoril, da gre tu zdaj "za taktične poteze, pridobivanje časa". Meni sicer, da bodo imeli vse pripravljeno in "bodo šli zavestno v glasovanje, saj se jasno vidi, da je delo zelo taktično".

Mesec glede izvolitve mandatarja v prvem krogu ni želel špekulirati, saj da so "na potezi tisti, ki sestavljajo vlado".

SDS je v sredo v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog sprememb zakona o vladi po tistem, ko je Svoboda umaknila svoj predlog zakona. Z njim predlagajo, da se število ministrstev z 19 zmanjša na 14. Pod predlog so se podpisali le poslanci SDS, zato obrisov nove koalicije iz vloženega zakonskega predloga še ni mogoče razbrati. Se pa v sestavi SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resni.ca izrisuje pri nekaterih pomembnih glasovanjih v DZ.