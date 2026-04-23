Premier Golob odpovedal udeležbo. Razlog je znan.

Robert Golob | Premier Robert Golob je odpovedal udeležbo na vrhu EU na Cipru. Posvetil naj bi se dogajanju v državnem zboru. | Foto STA

Premier Robert Golob je odpovedal udeležbo na vrhu EU na Cipru. Posvetil naj bi se dogajanju v državnem zboru.

Premier Robert Golob je zaradi obveznosti v državnem zboru, ki se bo v petek predvidoma sestal na dveh izrednih sejah, odpovedal udeležbo na dvodnevnem neformalnem vrhu EU na Cipru, so danes za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo. Po napovedih bodo govorili o evropskem prispevku k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, kjer trenutno sicer velja krhko premirje, in zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino.

Zaprtje te ključne pomorske poti je namreč povzročilo rast cen energentov, kar občutijo tudi evropski državljani in gospodarstvo. Voditelji bodo tako danes obravnavali v sredo predstavljeni nabor mogočih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize.

Danes zvečer se bo predsednikom vlad in držav članic pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, po pričakovanjih jih bo pozval k nadaljnji finančni, vojaški in diplomatski podpori v boju z rusko agresijo.

V petek se bo neformalni vrh končal z razpravo o predlogu večletnega finančnega okvira EU (MFF) za obdobje 2028-2034. Po koncu se bodo voditeljem na delovnem kosilu pridružili vodilni predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC).

Janez Janša, Robert Golob
Novice Janša Golobov način sestavljanja koalicije primerjal z Jankovićevim
Matjaž Han, Meira Hot
Novice Han: Naslednja štiri leta bomo preživeli v opoziciji #video
Robert Golob
Novice Golob na Cipru. Iščejo rešitve za energetsko krizo.
Državni zbor Ciper vrh EU Robert Golob Robert Golob
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.