Premier Golob odpovedal udeležbo. Razlog je znan.

Premier Robert Golob je zaradi obveznosti v državnem zboru, ki se bo v petek predvidoma sestal na dveh izrednih sejah, odpovedal udeležbo na dvodnevnem neformalnem vrhu EU na Cipru, so danes za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo. Po napovedih bodo govorili o evropskem prispevku k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, kjer trenutno sicer velja krhko premirje, in zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino.

Zaprtje te ključne pomorske poti je namreč povzročilo rast cen energentov, kar občutijo tudi evropski državljani in gospodarstvo. Voditelji bodo tako danes obravnavali v sredo predstavljeni nabor mogočih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize.

Danes zvečer se bo predsednikom vlad in držav članic pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, po pričakovanjih jih bo pozval k nadaljnji finančni, vojaški in diplomatski podpori v boju z rusko agresijo.

V petek se bo neformalni vrh končal z razpravo o predlogu večletnega finančnega okvira EU (MFF) za obdobje 2028-2034. Po koncu se bodo voditeljem na delovnem kosilu pridružili vodilni predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC).