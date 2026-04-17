Slovensko podjetje gradi 50-megavatni baterijski hranilnik

V četrtek, 9. aprila, sta podjetji Uniper in NGEN z uradno položitvijo temeljnega kamna zaznamovali začetek gradnje 50-megavatnega (100 MWh) baterijskega hranilnika na območju nekdanje Uniperjeve elektrarne v Wilhelmshavnu. S tem objektom podjetji postavljata ključni temelj za prilagodljivo, zanesljivo in trajnostno naravnano oskrbo z električno energijo v Nemčiji.

Na slovesnosti so podjetje Uniper zastopali direktor podjetja Uniper Holger Kreetz, direktor New Green Power & Gas Jan Taschenberger in vodja projekta Harald Poppinga. V imenu skupine NGEN so se dogodka udeležili direktor in soustanovitelj podjetja Roman Bernard, vodja marketinga Mirjam Bernard ter direktor NGEN Nemčija Marco Scholz. Kot častna gosta sta se položitve temeljnega kamna udeležila tudi predsednik vlade Spodnje Saške Olaf Lies in župan Wilhelmshavna Carsten Feist.

Roman Bernard, Mirjam Bernard, Marco Scholz

Baterijski sistem v Wilhelmshavnu bo v prihodnje uravnaval kratkoročna nihanja v omrežju, ki nastajajo zaradi nestanovitne proizvodnje vetrne in sončne energije. S tem bo hranilnik dolgoročno omogočil učinkovitejšo integracijo obnovljivih virov in hkrati okrepil stabilnost električnega omrežja. Po trenutnih načrtih bo sistem začel obratovati v prvem četrtletju leta 2027.

Olaf Lies, predsednik vlade Spodnje Saške: "Trenutne razmere nas ostro opominjajo, kako pomembna je čista, predvsem pa neodvisna oskrba z energijo. Baterijski hranilniki so ključni gradnik pri zagotavljanju neprekinjene in zanesljive oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, ki jo proizvedemo doma. Investicija podjetij Uniper in NGEN v Wilhelmshavnu, ki je eno najpomembnejših energetskih vozlišč v Nemčiji, zato prihaja ob pravem času. Tovrstni sistemi nam bodo pomagali znižati stroške energetskega prehoda, saj omogočajo shranjevanje presežkov zelene energije, namesto da bi proizvodnjo omejevali in za to plačevali visoke stroške. To je pomemben signal iz Spodnje Saške o zagotavljanju čiste, neodvisne in dolgoročno stroškovno učinkovite energetske oskrbe."

Holger Kreetz, direktor družbe Uniper: "Z baterijskim hranilnikom v Wilhelmshavnu udejanjamo ključni gradnik prilagodljivega in odpornejšega energetskega sistema. Projekt pooseblja naslednjo fazo energetskega prehoda: premik k integriranemu, digitalno vodenemu sistemu, v katerem različne tehnologije sodelujejo inteligentno. V Wilhelmshavnu to preobrazbo na lokalni ravni oblikujemo na zelo konkreten način."

Jan Taschenberger, direktor New Green Power & Gas družbe Uniper: "Z baterijskim hranilnikom v Wilhelmshavnu ciljno vlagamo v stabilnost in trajnost našega energetskega sistema. Lokacija ponuja idealne pogoje za učinkovito vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje ter njihovo uporabo točno takrat, ko je ta najbolj potrebna. Tovrstni sistemi shranjevanja energije so nepogrešljiv prispevek k stabilnosti omrežja, hkrati pa skrbijo, da je celoten energetski prehod bolj odporen in trden."

Roman Bernard, direktor in soustanovitelj skupine NGEN: "Hranjenje energije je ključno za boljšo izrabo obnovljivih virov, uravnavanje njihove nestanovitnosti in zagotavljanje zanesljive oskrbe. Z današnjo položitvijo temeljnega kamna NGEN in Uniper pošiljata skupen signal v podporo inovacijam, varovanju podnebja ter sodobni in odporni energetski infrastrukturi v Nemčiji."

Marco Scholz, direktor NGEN Nemčija: "Projekt BESS pod vodstvom našega partnerja Uniper na lokaciji v Wilhelmshavnu je za nas pomemben korak pri aktivnem oblikovanju energetskega prehoda. Hkrati potrjuje našo zavezo k doslednemu uresničevanju poslanstva skupine NGEN: da skupaj z močnimi partnerji pospešimo prehod na čist in decentraliziran energetski sistem v Nemčiji."

O družbi Uniper

Uniper s sedežem v Düsseldorfu je evropska energetska družba z globalnim dosegom, ki posluje v več kot 40 državah. S približno 7.000 zaposlenimi ima podjetje ključno vlogo pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo v Evropi – zlasti na svojih glavnih trgih v Nemčiji, Veliki Britaniji, na Švedskem in Nizozemskem. Z 18,5 gigavata proizvodnih zmogljivosti Uniper predstavlja hrbtenico zanesljive proizvodnje električne energije. Kot vodilni trgovec s plinom in eden najpomembnejših uvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) v SZ Evropi podjetje krepi varnost oskrbe s širokim nabavnim portfeljem. Z naložbami v obnovljive vire energije, vodik in druge nizkoogljične vire Uniper hkrati spodbuja preobrazbo energetskega sistema. Na domačem nemškem trgu z energijo in storitvami oskrbuje približno tisoč občin in industrijskih podjetij. Poleg tega je Uniper največji upravljavec skladišč plina in hidroelektrarn v Nemčiji.

Roman Bernard

O skupini NGEN

Skupina NGEN je vodilno podjetje na področju vertikalno integriranih tehnologij in predstavlja "visokotehnološke možgane" decentraliziranega energetskega omrežja. S sedežem v Sloveniji in prisotnostjo v 11 državah skupina upravlja več kot 200 megavatnih ur sredstev. Z združevanjem lastne programske opreme in strojne opreme NGEN zagotavlja ključno digitalno infrastrukturo, ki zagotavlja stabilnost omrežja in prispeva k ogljično nevtralni prihodnosti.

ENERGY HUB Pristanišče Wilhelmshaven

Z več kot 40 nacionalnimi in mednarodnimi člani je pristanišče ENERGY HUB v Wilhelmshavnu pomembno središče energetskega strokovnega znanja, usmerjeno v obnovljive vire energije, vodik in ravnanje z ogljikom. To območje se razvija v osrednje vozlišče energetske varnosti s podporo države, gospodarstva in znanstvenih ustanov.

Uniper je član ENERGY HUB, zato je Uniperjev baterijski hranilnik v Wilhelmshavnu del zgodbe preobrazbe, ki jo konzorcij želi napisati za mesto na obali Severnega morja.