"Veliko sem se naučil in iskreno povedano, bi spet treniral, ampak verjetno ne zdaj," je povedal Andy Murray, nekdanji vrhunski teniški igralec, ki je nekaj časa treniral tudi Novaka Đokovića. Ali Škot še verjame, da bi Đoković osvoijl 25. turnir za grand slam.

Andy Murray je priznal, da se je pri sodelovanju z Novakom Đokovićem veliko naučil in da bi z veseljem v prihodnje še kdaj prevzel podobno vlogo. Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam je med novembrom 2024 in majem 2025 treniral Đokovića, ki ga je tudi premagal v svoji karieri. Njuno sodelovanje pa se je končalo že po vsega šestih mesecih. In Murray ne skriva, da se je v času tega sodelovanja veliko naučil.

Novak Đoković in Andy Murray nista dolgo sodelovala.

Kdo se je od koga učil?

"Đoković se verjetno ni ničesar naučil (od mene op. p.). Veliko sem se naučil in iskreno povedano, bi spet treniral, ampak verjetno ne zdaj. Imel sem že nekaj priložnosti za treniranje, vendar trenutno ne želim veliko potovati, razen če sem z družino. Veliko sem vedel o Novakovi igri. Leta sem igral proti njemu in preučeval njegovo igro. Zanimivo je bilo videti, kako je potekal njegov vsakdan v primerjavi s tem, kar bi morda počel jaz, in kako se te stvari razlikujejo," je za skysport povedal Murray.

Andy Murray

Murray, ki je le en teden starejši od Đokovića in je že prej dejal, da Novaka Đokovića ni mogel zavrniti, a je prepričan, da bi se lahko še kdaj vrnil na trenersko mesto. Spoznal pa je, da se trenerska vloga zelo razlikuje od igralske.

"Ko si kot igralec v središču pozornosti, vsa ekipa dela zate, medtem ko si del trenerske ekipe in si le majhen del nje, poskušaš posamezniku pomagati, da naredi najboljše, kar lahko. Svoje pomanjkljivosti razumeš, ker te delo z nekom tako odličnim, kot je on, postavi pred visoke ovire. Zato se to pokaže tudi pri nekaterih stvareh, ki jih moraš verjetno izboljšati, če želiš biti odličen trener."

"Težava nastane, ko prideš do njegove starosti, če igraš preveč tenisa, lahko tvegaš poškodbe." Foto: Reuters

Kaj meni o Đokovićevi morebitni zmagi na turnirju za grand slam?

Novak Đoković ima v svoji vitrini 24 lovorik za grand slam in kljub svojim 39 letom še vedno igra vrhunski tenis in se lahko enakovredno kosa z mlajšimi tekmeci. Ali Murray meni, da Nole še vedno zmaga turnir velike četverice?

"Mislim, da lahko. Težava nastane, ko prideš do njegove starosti, če igraš preveč tenisa, lahko tvegaš poškodbe. Če pa ne igraš dovolj in tvoje telo ni pripravljeno na sedem tekem v dveh tednih, je tudi fizično zelo težko. Lani se mu je uspelo uvrstiti v polfinale vseh štirih velikih turnirjev, ampak je bil trikrat poškodovan in to je tisto, kar je treba uravnotežiti," je še povedal 38-letni Škot.

