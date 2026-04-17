"Madrid, žal to leto ne bom mogel igrati," je na družbenih omrežjih zapisal teniški igralec Novak Đoković, ki se je še včeraj ob košarkarskem parketu družil s slovenskim košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem. Za enako potezo pa se je odločil tudi drugi igralec sveta Španec Carlos Alcaraz.

Veliko se je govorilo in ugibalo, ali bo Novak Đoković letos vendarle zaigral na letošnjem teniškem turnirju serije masters v Madridu. Govorice so postale še toliko glasnejše, potem ko so ga videli trenirati v Marbelli, med drugim pa se je pojavil tudi na košarkarski tekmi med Real Madridom in Crveno zvezdo, kjer mu je ob parketu družbo delal tudi trenutno najboljši slovenski košarkar Luka Dončić.

"Madrid, žal to leto ne bom mogel igrati. Nadaljujem okrevanje, da se bom lahko čim prej vrnil. Se vidimo kmalu!" je na družbena omrežja zapisal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

Nole sicer ni najbolj navdušen nad pogoji v Madridu. Razlog za to je visoka nadmorska višina, vseeno pa je ta turnir zmagal trikrat v karieri (2011, 2015 in 2019). Igral je tudi lani, a je izpadel že v drugem krogu.

Beograjčan se v letošnji sezoni ni veliko naigral, saj je igral le na dveh turnirjih. Na OP Avstralije se je prebil do finala, medtem ko je na turnirju serije masters v Indian Wellsu turnir končal v osmini finala.

Đoković je edini igralec, ki je osvojil karierni zlati masters z naslovi na vseh največjih turnirjih (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rim, Kanada, Cincinnati, Šanghaj, Pariz), kar mu je uspelo dvakrat. Prav tako drži rekord po številu osvojenih naslovov masters v sezoni, saj jih je leta 2015 osvojil šest.

Carlos Alcaraz tudi ne bo igral v Madridu.

Alcaraza muči zapestje

Carlos Alcaraz je preko družbenih omrežij sporočil, da ne bo mogel sanirati poškodbe zapestja, zaradi katere je moral pred dvema dnevoma predati dvoboj drugega kroga na turnirju v Barceloni. "Nekatere novice je težko povedati. Madrid je moj dom, začetek turnirja tam je eden najbolj posebnih datumov v mojem koledarju in zato me hudo boli, da ne morem igrati že drugo leto zapovrstjo," je na Facebooku zapisal španski as.

