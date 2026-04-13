Novak Đoković je začel jesti meso

Potem ko je leta sledil strogemu režimu prehrane, ki je temeljil na brezglutenski hrani in večinoma rastlinskih živilih, Novak Đoković ponovno je meso, poročajo hrvaški in srbski mediji.

Teniški zvezdnik Novak Đoković po poročanju srbskih in tujih medijev meso uživa že približno leto in pol. Novico naj bi za medije potrdil njegov prijatelj Semir Osmanagić. Kasneje so se pojavila še pričevanja natakarjev iz restavracij, ki jih je obiskoval. Po njihovih besedah je Novak naročal piščanca, nekateri trdijo, da je v Sarajevu jedel tudi čevapčiče, opazili pa so ga tudi že na kebabu.

Leta sledil strogemu režimu prehrane

Če je Đoković res začel znova jesti meso, gre za veliko spremembo, saj je dolga leta sledil zelo strogemu prehranskemu režimu. Njegova prehrana je bila brezglutenska in pretežno rastlinska, z dodatkom rib in jajc, hkrati pa je z jedilnika izločil mlečne izdelke in rafiniran sladkor ter se osredotočal na zelenjavo, oreščke in semena.

Njegova disciplina je dobro znana vsem, ki poznajo njegovo igro. V nekem obdobju celo leto in pol ni pojedel niti koščka čokolade. Šele po zmagi na Australian Opnu leta 2012 si je dovolil pojesti en košček.

"Želel sem samo eno: pokusiti čokolado. Nisem je okusil od poletja 2010. Odlomil sem en košček in pustil, da se stopi na jeziku. To je bilo vse, kar sem si lahko dovolil. To je tisto, kar je potrebno, da postaneš številka ena," je takrat dejal Đoković.

Nekoč je razkril, da dan začne s kozarcem mlačne vode z limono, nato s sokom iz zelene in zelenim smoothijem. Čez dan si privošči lahko prebavljivo hrano, ki vključuje sadje, solate in žita, pogosto pa uživa kvinojo, divji riž, proso, krompir in sladki krompir, večinoma pripravljene na pari.

Poleg tega je populariziral tudi občasno postenje (način prehranjevanja, pri katerem se izmenjujejo obdobja posta in hranjenja, pri čemer je poudarek na tem, kdaj jemo, ne pa, kaj jemo), pri čemer se je sam občasno postil tudi do 16 ur.

