Klimatska naprava, ki spremeni življenje

Ne le kot naprava, temveč kot tiha, inteligentna sopotnica, ki vsak dan poskrbi, da se prostor prelevi v udobno in varno življenjsko gnezdo, kjer se telo sprosti, misli umirijo in vse teče lažje. V času, ko iščemo ravnovesje med delom, družino in trenutki zase, je udobje doma postalo ena najdragocenejših vrednot. In tu se začne zgodba klimatske naprave Mitsubishi Electric model MSZ-LN .

Klimatska naprava MSZ-LN je vplivnica dobrega počutja

Ni le naprava, ki hladi ali greje. Je vplivnica udobja – tista, ki vsak dan izboljšuje kakovost bivanja. Njena prisotnost se ne meri v decibelih (deluje že pri 19 dB), temveč v občutku, da je klima v prostoru vedno ravno pravšnja. S klimatsko napravo Mitsubishi Electric se dom odziva nate - dejansko.

Foto: Vitanest

3D I see senzor: inteligenca, ki zazna temperaturo tvojega telesa

Ena najbolj naprednih funkcij MSZ-LN je 3D I see senzor, ki s tridimenzionalnim skeniranjem prostora zazna:

kje v prostoru so ljudje,

kakšna je njihova telesna temperatura,

kako se toplota porazdeli po prostoru.

Na podlagi tega klimatska naprava MSZ-LN samodejno prilagodi delovanje, usmeri zračni tok tja, kjer je potreben, ali se mu izogne, če želiš nežnejši občutek. To ni klasično hlajenje – to je personalizirano udobje, ki se odziva na tvoje telo.

Foto: Vitanest

Plasma Quad Plus: zagotovi ozračje, ki podpira zdravje

V času, ko je kvaliteta zraka postala ključna za dobro počutje, klimatska naprava MSZ-LN izstopa z naprednim Plasma Quad Plus filtrom, ki:

nevtralizira mikro prah in alergene,

odstranjuje bakterije in viruse,

dokazano nevtralizira do 99,8 % virusa SARSCoV2.

To ni le klima – to je varuh zraka, ki ga dihaš. Idealna za družine, alergike, hišne ljubljenčke in vse, ki želijo dihati čisteje.

Dvojni zaščitni premaz: manj čiščenja, več svežine

Vitalni deli notranje enote so premazani s posebnim dvojnim zaščitnim premazom, ki preprečuje nalaganje prahu in maščob. To pomeni:

daljšo življenjsko dobo naprave,

manj vzdrževanja,

bolj higienično delovanje skozi vse leto.

Foto: Vitanest

Upravljanje v oblaku: udobje na dotik, kjerkoli si

Vgrajeni WiFi modul omogoča upravljanje preko aplikacije MELCloud Home, ki ti daje popoln nadzor:

prilagajanje temperature na daljavo,

tedenski urniki,

pregled porabe,

obvestila o delovanju.

Ko se vračaš domov po napornem dnevu, te lahko pričaka popolna temperatura – brez čakanja, brez kompromisov.

Učinkovitost, ki jo občutiš v udobju in na računu

MSZ-LN dosega najvišji energijski razred A+++ tako pri hlajenju kot ogrevanju. To pomeni:

nižjo porabo energije,

manjši vpliv na okolje,

tiho, stabilno in zanesljivo delovanje skozi vse leto.

Foto: Vitanest

Brezčasna oblika, ki govori o tebi

Na voljo je v štirih prestižnih barvah – rubinasto rdeči, oniks črni, biserno beli in naravno beli. Klimatska naprava MSZ-LN je dizajnerski element, ki dopolni prostor in mu doda pridih elegance.

Ko tehnologija postane občutek doma

Klimatska naprava MSZ-LN je več kot skupek funkcij. Je občutek, da je dom prostor, kjer se lahko sprostiš. Je toplina pozimi, svežina poleti in čist zrak vsak dan. Je tihi spremljevalec, ki skrbi za tvoje zdravje, udobje in dobro počutje – ne da bi ga sploh opazil.