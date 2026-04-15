Končnica košarkarske lige NBA je tik pred vrati, še zdaj pa ni znano, kaj se trenutno dogaja z Luko Dončićem, našim najboljšim košarkarjem, ki se že nekaj časa spopada s poškodbo stegenske mišice. O njegovem zdravljenju je razpravljal Gary Vitti, nekdanji dolgoletni fizioterapevt Los Angeles Lakersov.

Ljubitelji košarke in navijači Luke Dončića so že nekaj časa na trnih, saj ne vedo, kaj se dogaja s slovenskim košarkarjem. Ali bo sploh lahko začel končnico ali je poškodba vendarle tako resna, da ga še nekaj časa ne bomo gledali pod koši? Znano je le, da je Luka pred časom odletel v Španijo, kjer zdravi svojo poškodbo.

Gary Vitti v času, ko je delal za LA Lakerse.

"Ni bilo tako, kot smo mislili, da bo"

Marsikdo je bil začuden, ko je izvedel, da je Dončić odšel na zdravljenje v Evropo. Morebiten odgovor na to je v podkastu All The Smoke dal Gary Vitti, ki je bil več kot 32 let glavni fizioterapevt pri Los Angeles Lakersih. Ta je pred leti tesno sodeloval s Kobejem Bryantom in z njim potoval v tujino na zdravljenje. Odkrito je priznal, da ne more vedeti, kaj točno Luka počne v Španiji.

"Ne vem, kaj Luka počne v Španiji. Ne vem, kaj tam počnejo, zato lahko komentiram le, kaj je Kobe počel in kaj se je takrat dogajalo. Vsi vedo, kaj je PRP, plazma, bogata s trombociti."

Vitti pozneje razloži, da zdravniki vzamejo kri, iz nje s centrifugo ločijo trombocite in jih vbrizgajo v poškodbo za pospešitev celjenja. Sprva je to veljalo kot velik preboj, a v praksi ni bilo ravno tako. "Res smo bili navdušeni nad tem. Mislili smo, da bo to nekakšno čudežno zdravilo za vse, pa ni bilo. Sicer ne pomeni, da ne pomaga ali da ne deluje, ampak zagotovo ni bilo tako, kot smo mislili, da bo."

Pravila v Evropi niso tako stroga

A po njegovih besedah je Kobe v Evropo odhajal predvsem iz drugega razloga. V ZDA namreč veljajo veliko strožja pravila glede tega, kako dolgo lahko kri med temi postopki ostane zunaj telesa. Ker so v Evropi ta pravila bolj ohlapna, to pomeni, da imajo zdravniki bolj proste roke.

"Tukaj veljajo zelo stroga pravila glede tega, kako dolgo se lahko kri inkubira, kako dolgo je lahko zunaj telesa. V različnih delih Evrope so različna pravila, vendar niso tako stroga kot naša pravila. Tako lahko naredijo stvari, ki jih mi tukaj ne moremo delati legalno," je pravi razlog za potovanja v Evropo razkril nekdanji fizioterapevt Jezernikov.

Ali zdravila delujejo?

Torej ne gre za iskanje boljših zdravnikov, ampak za boljši dostop do zdravljenja kot v ZDA. Koliko pa to zdravljenje deluje, pa je še vedno nekoliko zavito v tančico skrivnosti. "Ali deluje ali ne, bomo videli. To morate vprašati Luko. Kobe je čutil, da mu je to pomagalo, in zato se je vedno vračal," je še povedal Gary Vitti.

Po nekaterih informacijah naj bi se Dončić ta teden vrnil iz Španije, kjer se je zdravil. Kdaj se bo vrnil na parket, še ni znano. Za zdaj bo manjkal za nedoločen čas, prva tekma proti Houstonu pa je predvidena 18. aprila.

