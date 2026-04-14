Redick z nič kaj spodbudnimi informacijami glede Dončića in Reavesa

Košarkarji Los Angeles Lakersov se pripravljajo na začetek končnice lige NBA. V prvem krogu jih čakajo Houston Rockets, navijači Lakersov pa se te dni najbolj sprašujejo, kdaj se bosta ekipi lahko pridružila Luka Dončić in Austin Reaves. "Ta teden vam ne bom mogel dati nobene nove informacije, odsotna sta za nedoločen čas," je ob robu torkovega treninga dejal trener J. J. Redick.

"Odsotna sta za nedoločen čas. Ta teden vam ne bom mogel dati nobene posodobitve," je bil na vprašanje, kdaj se bosta ekipi lahko znova pridružila Luka Dončić in Austin Reaves skop z odgovorom trener J. J. Redick. Se je pa v zasedbo Jezernikov vrnil Jaxson Hayes, ki je že treniral z ekipo, je potrdil trener Lakersov. Ob tem so zdravi in pripravljeni tudi ostali člani zasedbe.

Slovenski as si je na zadnjo stegensko mišico poškodoval na tekmi proti Oklahoma City Thundersom 2. aprila in se po tem hitro odpravil v Madrid na zdravljenje, ki naj bi s pomočjo injekcij pospešilo njegovo vrnitev na parket. Po nekaterih informacijah naj bi se v petek vrnil v Los Angeles, njegova časovnica vrnitve na parket pa ostaja neznanka.

Reaves je bil sicer prisoten na treningu ekipe, ki je bil prvi po koncu rednega dela, in se s soigralci družil po koncu ter vrgel nekaj prostih metov.

Austin Reaves hanging with teammates for post practice FTs (and missing a few to his teammates’ delight) pic.twitter.com/vIXXT4pdp0 — Dave McMenamin (@mcten) April 14, 2026

Lakerse prva tekma v prvem krogu končnice čaka v noči na nedeljo, ko bodo ob 2.30 po slovenskem času gostili Houston Rocketse.

