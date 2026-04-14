Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
14. 4. 2026,
21.39

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Houston Rockets NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić JJ Redick

Torek, 14. 4. 2026, 21.39

28 minut

Redick z nič kaj spodbudnimi informacijami glede Dončića in Reavesa

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Dončić Redick Lakers | Še vedno ni odgovora, kdaj se bo ekipi Lakersov lahko pridružil Luka Dončić. | Foto Reuters

Še vedno ni odgovora, kdaj se bo ekipi Lakersov lahko pridružil Luka Dončić.

Foto: Reuters

Košarkarji Los Angeles Lakersov se pripravljajo na začetek končnice lige NBA. V prvem krogu jih čakajo Houston Rockets, navijači Lakersov pa se te dni najbolj sprašujejo, kdaj se bosta ekipi lahko pridružila Luka Dončić in Austin Reaves. "Ta teden vam ne bom mogel dati nobene nove informacije, odsotna sta za nedoločen čas," je ob robu torkovega treninga dejal trener J. J. Redick.

"Odsotna sta za nedoločen čas. Ta teden vam ne bom mogel dati nobene posodobitve," je bil na vprašanje, kdaj se bosta ekipi lahko znova pridružila Luka Dončić in Austin Reaves skop z odgovorom trener J. J. Redick. Se je pa v zasedbo Jezernikov vrnil Jaxson Hayes, ki je že treniral z ekipo, je potrdil trener Lakersov. Ob tem so zdravi in pripravljeni tudi ostali člani zasedbe.

Slovenski as si je na zadnjo stegensko mišico poškodoval na tekmi proti Oklahoma City Thundersom 2. aprila in se po tem hitro odpravil v Madrid na zdravljenje, ki naj bi s pomočjo injekcij pospešilo njegovo vrnitev na parket. Po nekaterih informacijah naj bi se v petek vrnil v Los Angeles, njegova časovnica vrnitve na parket pa ostaja neznanka.

Reaves je bil sicer prisoten na treningu ekipe, ki je bil prvi po koncu rednega dela, in se s soigralci družil po koncu ter vrgel nekaj prostih metov.

Lakerse prva tekma v prvem krogu končnice čaka v noči na nedeljo, ko bodo ob 2.30 po slovenskem času gostili Houston Rocketse.

Preberite še:

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Navijači spregovorili: Dončiću v tem ni para
Luka Dončić
Sportal Lakersi sporočili datum Dončićeve vrnitve v Los Angeles
LeBron James
Sportal Znano je, kdo bo nasprotnik Lakersov v končnici
Houston Rockets NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić JJ Redick
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
