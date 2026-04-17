Celjani po loteriji sedemmetrovk izločili Slovan

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi polfinalni tekmi zaključnega turnirja za slovenski pokal v ljubljanski dvorani Tivoli po izvajanju sedemmetrovk premagali LL Grosist Slovan s 35:34 (30:30, 15:16). Druga polfinalna tekma med Trimom iz Trebnjega in Slovenj Gradcem se bo pričela ob 20.30.

Rokometaši iz knežjega mesta so po pravi srhljivki in srditem boju v polfinalu izločili branilce naslova iz Ljubljane. Na današnjem prvem polfinalnem obračunu v kultni dvorani pod Rožnikom je odločitev o zmagovalcu padla šele po izvajanju sedemmetrovk, kjer so bili bolj zbrani in preudarni Celjani, tako da bodo v soboto naskakovali svojo 23. pokalno lovoriko.

V celjski ekipi sta bila na prvi polfinalni tekmi najučinkovitejša Aljuš Anžič z 11 in Uroš Milićević s petimi goli, v ljubljanski pa Tim Cokan z osmimi in Staš Skube s šestimi zadetki.

Finalna tekma bo na sporedu v soboto ob 20. uri, tekma za tretje mesto pa se bo pričela ob 17. uri.

Na dosedanjih tekmovanjih za slovenski pokal je bila najuspešnejša ekipa iz Celja, ki je zmagala kar 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67. Na lanskem zaključnem turnirju v dvorani na Kodeljevem se je prvega pokalnega naslova veselil LL Grosist Slovan, ki je nato osvojil tudi naslov državnega prvaka.