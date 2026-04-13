RK Gorenje Velenje Zoran Jovičić

Odhaja

Zoran Jovičić po koncu sezone zapušča klop velenjskih rokometašev

Gorenje Velenje Zoran Jovičić | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Zoran Jovičić po koncu sezone zapušča mesto glavnega trenerja rokometnega kluba Gorenje Velenje, so sporočili iz velenjskega tabora. Nekdanji slovenski reprezentant je vodenje petkratnih slovenskih prvakov prevzel pred začetkom sezone 2018/19 in v osmih letih spisal eno najuspešnejših poglavij v zgodovini kluba.

Velenjski rokometaši so pod njegovim vodstvom osvojili dva naslova državnega prvaka, dve pokalni in eno superpokalno lovoriko ter se uvrstili v polfinale pokala EHF.

Kljub temu, da se Jovičić po koncu sezone poslavlja, pa je skupaj s strokovnim vodstvom odločen, da tudi to sezono pusti pečat na slovenskem rokometnem prizorišču, kjer se Velenjčani v končnici državnega prvenstva še borijo za polfinale.

"Trenerju RK Gorenje Velenje Zoranu Jovičiću ob koncu letošnje sezone poteče pogodba in upravni odbor kluba je sklenil, da pogodbe ne bo podaljšal. Jovičić je v Velenju deloval zadnjih osem izjemno uspešnih let, za kar mu izrekamo veliko zahvalo," je v klubski izjavi med drugim dejal predsednik Peter Šilc.

