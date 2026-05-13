Aluminij slavi zgodovinski uspeh, boleč konec sanj za Brinje Grosuplje

V Celju, domu novopečenih slovenskih nogometnih prvakov, je v sredo padla odločitev o pokalnih prvakih. Igralke Mure None so si po naslovu državnih prvakinj priigrale še pokalni naslov. Izbranke Vladimirja Kokola so premagale Radomlje Medex z 2:0. Sledil je še zgodovinski spopad med Aluminijem in Brinjem, prve velike lovorike v zgodovini kluba pa se veselijo Kidričani, ki so z zadetkom Bambe Sussa slavili minimalno zmago. Drugoligaš iz Grosuplja se je po senzacionalni zgodbi ustavil na pragu raja.

Foto: Filip Barbalić V ženskem pokalnem finalu sta se srečali najboljši ekipi ženske lige. Vodilna Mura Nona je ujela svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa so ostale brez svoje prve. Radomljanke so sicer imele prvo večjo priložnost na tekmi, a jo je s slabim zaključkom zapravila Ula Omerzu, so si pa v 27. minuti privoščile veliko napako. Takrat je Murina napadalka Jana Malahova prestregla slabo podaji nazaj proti vratarki, zaobšla Ivo Kocijan in povedal črno-bele v vodstvo z 1:0.

Foto: Filip Barbalić Deset minut pozneje se je tudi Radomljankam ponudila nova priložnost, takrat je malce z leve strani kazenskega prostora streljala Neja Selan, a je bila vratarka Sobočank Sara Nemet na mestu. Tik pred odhodom na glavni odmor pa je Mura podvojila prednost, po podaji z leve strani je z glavo zadela Tija Šoštarič Karič. Ana Milović je v uvodu drugega dela zadela zunanji del mreže radomeljskih vrat, sicer pa so bile Prekmurke konkretnejše, tekmicam pa dolgo ni uspelo izvesti česa posebnega v napadu. Tudi nekaj prekinitev jim ni pomagalo, Omerzu je še v 85. minuti poskusila z roba kazenskega prostora, vendar ni povzročila nobenih težav Murini vratarki. Zadnjo priložnost tekme so v 94. minuti tudi imele Radomlje, a so zatresle le vratnico.

Pokalne zmagovalke Foto: Filip Barbalić "Že na začetku sezone smo si zadale za cilj dvojno krono. To smo dosegle kljub številnim poškodbam. Smo zadovoljne. Borile smo se in mislim, da smo zasluženo zmagale," je za Sportklub po tekmi povedala Ana Milović, sicer najboljša strelka prve lige. "Čestitke puncam, da so se držale načrta. Res smo imeli težave s sestavo ekipe, ampak smo nekako strnili vrste, delali to, kar smo morali. Taktično izvrstna predstava, tekmecu nismo dovolili skorajda ničesar," pa je dodal trener Vladimir Kokol.

Bamba Susso za zgodovino Kidričanov

Trofejo je ob rob igrišča prinesel Žan Karničnik, kapetan aktualnega pokalnega prvaka NK Celje. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Za pokalno lovoriko, ki prinaša kar trojno nagrado, sta se zvečer pomerila še Aluminij in Brinje Grosuplje. Jasno je bilo, da poleg prestižne trofeje zmagovalca finala čakajo še najmanj štiri evropske tekme in bogat finančni zaslužek, ki ga udeležencem evropskih tekmovanj namenja Uefa. Zato v taborih Kidričanov in Grosupeljčanov ni manjkalo motivacije, veličastno pa je bilo tudi na tribunah, saj se je iz obeh kraljev proti knežjemu odpravilo ogromno ljubiteljev nogometa.

Toda velike, zgodovinske nagrade so prinesle tudi velikanski pritisk. Stratega z izbiro enajsteric nista presenetila, prav tako ekipi nista presenetili s taktičnim pristopom. V prvem polčasu je bilo pestrega dogajanja na enem ali drugem koncu celjske zelenice zelo malo, spremljali smo previdno igro, ki ni prinesla resnejšega dela vratarjev.

Sila podobno, kot sta se odvijala oba polfinalna obračuna, je zanimivejše dogajanje prinesel šele drugi polčas. V 51. minuti se je prvič zaiskrilo pred vrati Aluminija; Marcel Kene je v kazenski prostor poslal nevaren predložek, najvišji v skoku pa je bil Nikola Jovićević, a mu je veselje preprečila prečka.

Navijači obeh ekip so poskrbeli za dobro vzdušje in športno navijanje, v Celju se jih je zbralo okrog 4000. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Kmalu zatem se je predstavnikom drugoligaške druščine ponudila še ena priložnost, a se je Kidričanom nasmehnila sreča s travnato površino, ki je poskrbela, da v šah-mat poziciji kapetan Brinja Grosuplja Nejc Pušnik žoge ni poslal v prazna vrata. In ponovno sila nenevarni Aluminij (nova vzporednica s polfinalno tekmo proti Bravu) je udaril v zadnji četrtini srečanja.

Emir Saitoski je poskrbel za številčno prednost Aluminija. Foto: Aleš Fevžer

Tehtnica se je na stran Kidričanov prevesila v 71. minuti, ko je Samo Matjaž kot zadnji mož v grosupeljski obrambi podrl Emirja Saitoskega in si prislužil predčasno pot pod prho. Sedem minut kasneje je Aluminij izkoristil številčno premoč, z natančnim in dovolj močnim strelom se je izkazal Bamba Susso.

Zadetek, ki bo ostal z zlatimi črkami zapisan v zgodovino kluba iz 'šume'. Varovanci Gorana Markovića so v zaključku pritisnili, bili nekajkrat blizu izenačenja, a so ostali na pragu raja. V nedeljo jih na domači zelenici čaka še en finalni obračun, po besedah kapetana Pušnika celo pomembnejši. Na drugoligaškem odru bodo vse oči uprte v dvoboj vodilnih, na mizi je neposredna uvrstitev v prvo ligo.

Aluminij 61 let po republiškem pokalnem naslovu

Bamba Susso se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovino kluba iz Kidričevega. Foto: Aleš Fevžer Aluminij in Brinje pred nocojšnjim večerom nista še nikoli osvojila pokala. Kidričani so dvakrat resda že zaigrali v finalu, a obakrat ostali praznih rok. Aluminij je leta 1965, to se je dogajalo še v nekdanji skupni domovini Jugoslaviji, proslavljal največji uspeh. Takrat so "šumari" osvojili republiški pokalni naslov. Dobrih 60 let pozneje so Kidričani poskrbeli še za odmevnejši uspeh, saj so si z današnjo zmago zagotovili izdatno evropsko poletje, vsaj štiri tekme v kvalifikacijah za ligo Europa oziroma konferenčno ligo.

Brinje je po drugi strani lovilo še večji podvig, saj bi lahko postalo prvi drugoligaš, ki bi v samostojni Sloveniji osvojil pokal. Aluminiju (2002), Nafti (2020) in Gorici (2024) ni uspelo. Na zadnji stopnički se je ustavilo tudi Brinje, ki je na poti do finala izločil tudi Maribor in Olimpijo, v polfinalu pa v gosteh Radomlje.

Pokal Pivovarna Union, finale:

Sreda, 13. maj:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje, Aluminij

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: