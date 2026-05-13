Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P., Ž. L., STA

Sreda,
13. 5. 2026,
22.30

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,25

Natisni članek

Natisni članek
NK Aluminij NK Brinje Grosuplje Pokal Pivovarna Union pokal Slovenije ŽNK Radomlje ŽNK Mura Nona

Sreda, 13. 5. 2026, 22.30

19 minut

Pokal Pivovarne Union, finale

Aluminij slavi zgodovinski uspeh, boleč konec sanj za Brinje Grosuplje

Avtorji:
R. P., M. P., Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,25
NK Aluminij pokalni zmagovalec | Aluminij je postal 11. klub z naslovom pokalnega prvaka Slovenije. | Foto Aleš Fevžer

Aluminij je postal 11. klub z naslovom pokalnega prvaka Slovenije.

Foto: Aleš Fevžer

V Celju, domu novopečenih slovenskih nogometnih prvakov, je v sredo padla odločitev o pokalnih prvakih. Igralke Mure None so si po naslovu državnih prvakinj priigrale še pokalni naslov. Izbranke Vladimirja Kokola so premagale Radomlje Medex z 2:0. Sledil je še zgodovinski spopad med Aluminijem in Brinjem, prve velike lovorike v zgodovini kluba pa se veselijo Kidričani, ki so z zadetkom Bambe Sussa slavili minimalno zmago. Drugoligaš iz Grosuplja se je po senzacionalni zgodbi ustavil na pragu raja.

Matjaž Rozman
Sportal Kakšen vložek. Ne le lovorika in Evropa, tudi rekorden zaslužek!

Mura Nona Radomlje | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić V ženskem pokalnem finalu sta se srečali najboljši ekipi ženske lige. Vodilna Mura Nona je ujela svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa so ostale brez svoje prve. Radomljanke so sicer imele prvo večjo priložnost na tekmi, a jo je s slabim zaključkom zapravila Ula Omerzu, so si pa v 27. minuti privoščile veliko napako. Takrat je Murina napadalka Jana Malahova prestregla slabo podaji nazaj proti vratarki, zaobšla Ivo Kocijan in povedal črno-bele v vodstvo z 1:0.

Mura Nona pokalne zmagovalke | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić Deset minut pozneje se je tudi Radomljankam ponudila nova priložnost, takrat je malce z leve strani kazenskega prostora streljala Neja Selan, a je bila vratarka Sobočank Sara Nemet na mestu. Tik pred odhodom na glavni odmor pa je Mura podvojila prednost, po podaji z leve strani je z glavo zadela Tija Šoštarič Karič. Ana Milović je v uvodu drugega dela zadela zunanji del mreže radomeljskih vrat, sicer pa so bile Prekmurke konkretnejše, tekmicam pa dolgo ni uspelo izvesti česa posebnega v napadu. Tudi nekaj prekinitev jim ni pomagalo, Omerzu je še v 85. minuti poskusila z roba kazenskega prostora, vendar ni povzročila nobenih težav Murini vratarki. Zadnjo priložnost tekme so v 94. minuti tudi imele Radomlje, a so zatresle le vratnico.

Pokalne zmagovalke | Foto: Filip Barbalić Pokalne zmagovalke Foto: Filip Barbalić "Že na začetku sezone smo si zadale za cilj dvojno krono. To smo dosegle kljub številnim poškodbam. Smo zadovoljne. Borile smo se in mislim, da smo zasluženo zmagale," je za Sportklub po tekmi povedala Ana Milović, sicer najboljša strelka prve lige. "Čestitke puncam, da so se držale načrta. Res smo imeli težave s sestavo ekipe, ampak smo nekako strnili vrste, delali to, kar smo morali. Taktično izvrstna predstava, tekmecu nismo dovolili skorajda ničesar," pa je dodal trener Vladimir Kokol.

Goran Marković, Jura Arsić, Nejc Pušnik, Tomislav Jagić
Sportal Pokalni finalisti se pred dnevom D otepajo vloge favoritov

Bamba Susso za zgodovino Kidričanov

Trofejo je ob rob igrišča prinesel Žan Karničnik, kapetan aktualnega pokalnega prvaka NK Celje. | Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Trofejo je ob rob igrišča prinesel Žan Karničnik, kapetan aktualnega pokalnega prvaka NK Celje. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Za pokalno lovoriko, ki prinaša kar trojno nagrado, sta se zvečer pomerila še Aluminij in Brinje Grosuplje. Jasno je bilo, da poleg prestižne trofeje zmagovalca finala čakajo še najmanj štiri evropske tekme in bogat finančni zaslužek, ki ga udeležencem evropskih tekmovanj namenja Uefa. Zato v taborih Kidričanov in Grosupeljčanov ni manjkalo motivacije, veličastno pa je bilo tudi na tribunah, saj se je iz obeh kraljev proti knežjemu odpravilo ogromno ljubiteljev nogometa.

Toda velike, zgodovinske nagrade so prinesle tudi velikanski pritisk. Stratega z izbiro enajsteric nista presenetila, prav tako ekipi nista presenetili s taktičnim pristopom. V prvem polčasu je bilo pestrega dogajanja na enem ali drugem koncu celjske zelenice zelo malo, spremljali smo previdno igro, ki ni prinesla resnejšega dela vratarjev.

Sila podobno, kot sta se odvijala oba polfinalna obračuna, je zanimivejše dogajanje prinesel šele drugi polčas. V 51. minuti se je prvič zaiskrilo pred vrati Aluminija; Marcel Kene je v kazenski prostor poslal nevaren predložek, najvišji v skoku pa je bil Nikola Jovićević, a mu je veselje preprečila prečka.

Navijači obeh ekip so poskrbeli za dobro vzdušje in športno navijanje, v Celju se jih je zbralo okrog 4000. | Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Navijači obeh ekip so poskrbeli za dobro vzdušje in športno navijanje, v Celju se jih je zbralo okrog 4000. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Kmalu zatem se je predstavnikom drugoligaške druščine ponudila še ena priložnost, a se je Kidričanom nasmehnila sreča s travnato površino, ki je poskrbela, da v šah-mat poziciji kapetan Brinja Grosuplja Nejc Pušnik žoge ni poslal v prazna vrata. In ponovno sila nenevarni Aluminij (nova vzporednica s polfinalno tekmo proti Bravu) je udaril v zadnji četrtini srečanja.

Emir Saitoski je poskrbel za številčno prednost Aluminija. | Foto: Aleš Fevžer Emir Saitoski je poskrbel za številčno prednost Aluminija. Foto: Aleš Fevžer

Tehtnica se je na stran Kidričanov prevesila v 71. minuti, ko je Samo Matjaž kot zadnji mož v grosupeljski obrambi podrl Emirja Saitoskega in si prislužil predčasno pot pod prho. Sedem minut kasneje je Aluminij izkoristil številčno premoč, z natančnim in dovolj močnim strelom se je izkazal Bamba Susso.

Zadetek, ki bo ostal z zlatimi črkami zapisan v zgodovino kluba iz 'šume'. Varovanci Gorana Markovića so v zaključku pritisnili, bili nekajkrat blizu izenačenja, a so ostali na pragu raja. V nedeljo jih na domači zelenici čaka še en finalni obračun, po besedah kapetana Pušnika celo pomembnejši. Na drugoligaškem odru bodo vse oči uprte v dvoboj vodilnih, na mizi je neposredna uvrstitev v prvo ligo.

Aluminij 61 let po republiškem pokalnem naslovu

NK Aluminij pokalni zmagovalec | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Bamba Susso se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovino kluba iz Kidričevega. | Foto: Aleš Fevžer Bamba Susso se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovino kluba iz Kidričevega. Foto: Aleš Fevžer Aluminij in Brinje pred nocojšnjim večerom nista še nikoli osvojila pokala. Kidričani so dvakrat resda že zaigrali v finalu, a obakrat ostali praznih rok. Aluminij je leta 1965, to se je dogajalo še v nekdanji skupni domovini Jugoslaviji, proslavljal največji uspeh. Takrat so "šumari" osvojili republiški pokalni naslov. Dobrih 60 let pozneje so Kidričani poskrbeli še za odmevnejši uspeh, saj so si z današnjo zmago zagotovili izdatno evropsko poletje, vsaj štiri tekme v kvalifikacijah za ligo Europa oziroma konferenčno ligo.

Brinje je po drugi strani lovilo še večji podvig, saj bi lahko postalo prvi drugoligaš, ki bi v samostojni Sloveniji osvojil pokal. Aluminiju (2002), Nafti (2020) in Gorici (2024) ni uspelo. Na zadnji stopnički se je ustavilo tudi Brinje, ki je na poti do finala izločil tudi Maribor in Olimpijo, v polfinalu pa v gosteh Radomlje.

Pokal Pivovarna Union, finale:

Sreda, 13. maj:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

– Maribor
8 – Olimpija
4 – Koper
3 – Gorica
2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura
1 – Rogaška, Rudar Velenje, Aluminij

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala:

Sezona Finale Zmagovalec
2025/26 Aluminij - Brinje Grosuplje 1:0 Aluminij
2024/25 Celje : Koper 4:0 Celje
2023/24 Rogaška : Gorica 7:6 po 11-m (1:1) Rogaška
2022/23 Olimpija : Maribor 2:1 po podaljških Olimpija
2021/22 Koper : Bravo 3:1 Koper
2020/21 Olimpija : Celje 2:1 Olimpija
2019/20 Mura : Nafta 2:0 Mura
2018/19 Olimpija : Maribor 2:1 Olimpija
2017/18 Olimpija : Aluminij 6:1 Olimpija
2016/17 Domžale : Olimpija 1:0 Domžale
2015/16 Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2) Maribor
2014/15 Luka Koper : Celje 2:0 Luka Koper
2013/14 Gorica : Maribor 2:0 Gorica
2012/13 Maribor : Celje 1:0 Maribor
2011/12 Maribor : Celje 3:2 Maribor
2010/11 Domžale : Maribor 4:3 Domžale
2009/10 Maribor : Domžale 3:2 po podaljških Maribor
2008/09 Interblock : Koper 2:1 Interblock
2007/08 Interblock : Maribor 2:1 Interblock
2006/07 Koper : Maribor 1:0 Koper
2005/06 Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1) Anet Koper
2004/05 CMC Publikum : Gorica 1:0 CMC Publikum
2003/04 Maribor : Dravograd 4:0, 3:4 Maribor
2002/03 Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2 Vega Olimpija
2001/02 HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1 HiT Gorica
2000/01 HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1 HiT Gorica
1999/00 SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2 SCT Olimpija
1998/99 Maribor : Olimpija 3:2, 2:0 Maribor
1997/98 Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2 Rudar Velenje
1996/97 Maribor : Primorje 3:0, 0:0 Maribor
1995/96 Olimpija : Primorje 1:0, 1:1 SCT Olimpija
1994/95 Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0 Mura
1993/94 Maribor : Mura 3:1, 0:1 Maribor
1992/93 SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1 SCT Olimpija
1991/92 Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0) Maribor
Nafta
Sportal Nafta po preobratu dobila lokalni derbi in je na pragu lovorike
Mura Primorje
Sportal Viole s pirotehniko uničile večni derbi, Mura si je zagotovila obstanek
NK Aluminij NK Brinje Grosuplje Pokal Pivovarna Union pokal Slovenije ŽNK Radomlje ŽNK Mura Nona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.