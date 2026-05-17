Pašta Fešta: koliko višje gre še lahko letvica?

V Ajdovščino se 23. maja znova vrača Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin, ki tudi letos obljublja vrhunsko kulinarično izkušnjo v družbi priznanih chefov in izbranih imen gastronomske scene.

Po rekordni lanski izvedbi, ko je Pašta Fešta na Lavričev trg privabila okoli deset tisoč obiskovalcev, in presegla vsa pričakovanja z več kot 1.300 kilogrami pripravljenih testenin, se logično poraja vprašanje: je sploh mogoče iti še korak dlje? Organizatorja, Mlinotest in Društvo ljubiteljev pašte, odgovarjata odločno – vsekakor.

Sedma izvedba festivala prinaša še ambicioznejšo in bogatejšo podobo dogodka. Letošnja Pašta Fešta se širi tako prostorsko kot vsebinsko ter obiskovalcem obljublja resnično nepozabno gurmansko doživetje. Festivalsko dogajanje bo poleg glavnega trga zajelo tudi bližnje ulice in trge, prvič doslej pa tudi ajdovsko tržnico.

Obiskovalci bodo lahko pokušali več kot 20 različnih testeninskih jedi, ki jih bodo v živo pripravljali priznani kuharski mojstri, od obrazov oddaje MasterChef Slovenija - med njimi bodo Matic Maček, Barbara Poljanec, Sara Rutar, Adam Šerc ter Karim Merdjadi, ki bo poskrbel za sladke zaključke, pa vse do svetovnega podprvaka v kuhanju testenin Matjaža Cotiča, mojstrice Julijane Krapež ter številnih vrhunskih ustvarjalcev iz Vipavske doline in širše okolice. Z vrhunsko pašto bo obiskovalce razvajal tudi Bistro Štorja (prejemnik treh kap Gault&Millau) in Mojmir Šiftar iz restavracije Pen Klub. Tudi letos boste na Pašta Fešti lahko poskusili novost v Mlinotestovi ponudbi - azijske polnjene testenine gyoza v treh različicah. Ponudbo bodo dopolnjevali še izbrani vinarji ter lokalne pivovarne s pestro vinsko in pivsko ponudbo.

Jure Kirbiš Foto: Mediaspeed Pomemben del Pašta Fešte ostaja tudi finale tekmovanja Mlinochef, namenjen osnovnošolskim ekipam, ki se bodo na odru festivala pomerile za prestižni naziv. V finale so se po predtekmovanjih uvrstile štiri ekipe: Šturski Gurmanki (OŠ Šturje Ajdovščina), Super češnja in lačni mango (OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača), Poupou (OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad) ter Tine in Mark (OŠ Ivana Roba Šempeter). Mesto v finalu je z glasovi občinstva na družabnih omrežjih Mlinotesta osvojila ekipa Pastirčka iz OŠ Otlica.

S projektom Mlinochef organizatorji med mladimi spodbujajo zavedanje o kakovostni prehrani ter razvijajo kulinarično ustvarjalnost skozi pozitivno tekmovalno izkušnjo.

Za vsakogar nekaj

Pašta Fešta pa ni le praznik okusov, temveč tudi praznik druženja in zabave. Letošnji spremljevalni program bo posebej bogat in raznolik, tudi za najmlajše obiskovalce, za katere bo poskrbljeno z otroškim rajanjem in mladinskimi igrami na travniku pri Grajskem obzidju.

Foto: Mediaspeed Posebno doživetjo bo sprejem rokometašic iz ŽRK Mlinotest ter nastop plesne skupine Duo Kamikazete ter Jona Lična, mladinskega svetovnega prvaka v breakdanceu. Festivalsko dogajanje bo na hudomušen način povezoval Iztok Gustinčič, za uverturo bomo prisluhnili Vrhpoljski godbi na pihala, za glasbeno spremljavo čez dan pa bodo poskrbele skupine Ne joči pevec, Aufbiks, Špadni fantje in Suho cvetje.

Večer se bo zaključil v velikem slogu – najprej s koncertom skupine Prizma, nato pa še z nastopom ajdovskih legend Big Bibls Brothers Band.

