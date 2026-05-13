STA

13. 5. 2026,
16.15

LL Grosist Slovan Celje Pivovarna Laško Andraž Makuc Jesus Hurtado Vergara Uroš Knavs

Rokometna tržnica

Andraž Makuc odhaja v Romunijo, Uroš Knavs k Slovanu

RK Celje Pivovarna Laško, Andraž Makuc | Andraž Makuc | Foto Filip Barbalić

Andraž Makuc

Foto: Filip Barbalić

Slovenski reprezentant Andraž Makuc bo po koncu sezone zapustil Celje Pivovarna Laško. Klub je sporočil, da se srednji zunanji igralec po dveh sezonah v Celju seli v Dinamo Bukarešto, kjer bo zaigral tudi v ligi prvakov.

slovenska rokometna reprezentanca
V Celje, ki ga po reprezentančnem premoru čaka odločilna tekma za uvrstitev v finale državnega prvenstva proti Slovenj Gradcu, se vrača kolumbijski krožni napadalec Jesus Hurtado Vergara, podpisal je pogodbo do leta 2029.

"Veseli smo, da smo se ponovno dogovorili, da se nam v naslednji sezoni pridruži Jesus. Dobra stvar je, da pozna klub, pozna mesto Celje, okolico in kako funkcionira celoten ustroj kluba. Zato mu bo zagotovo lažje, prav tako tudi nam, ker vemo, kakšnega kvalitetnega igralca dobimo in se že veselimo nadaljnjega sodelovanja z njim in verjamemo, da bo ekipa z njim še dodatno okrepljena," je o pomembni kadrovski potezi dejal trener Klemen Luzar.

Novo okrepitev so dobili tudi rokometaši LL Grosist Slovana, dveletno pogodbo z njimi je podpisal Uroš Knavs, dosedanji član Ribnice. Tudi Knavs je reprezentančni kandidat, igra na levem krilu.

Uroš Zorman
