Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Četrtek,
16. 4. 2026,
10.22

1 ura, 13 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
teniški globus Novak Đoković Arthur Fils Goran Ivanišević

Četrtek, 16. 4. 2026, 10.22

1 ura, 13 minut

Razkril je, kako je delati z Goranom Ivaniševićem #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Roland Garros Arthur Fils | Arthur Fils je razkril, kako je sodelovati z Goranom Ivaniševićem. | Foto Reuters

Arthur Fils je razkril, kako je sodelovati z Goranom Ivaniševićem.

Foto: Reuters

"Danes je bilo na primer smešno. Zgrešil sem žogo, on pa je rekel …" je o svojem trenerju Goranu Ivaniševiću hitel razlagati Arthur Fils, eden najbolj vročih mladih teniških igralcev na turneji ATP.

Arthur Fils | Foto: Guliverimage

Arthur Fils trenutno igra na turnirju v Barceloni, potem ko ga nekoliko presenetljivo ni bilo na turnirju v Monte Carlu. Sicer pa je mladi Francoz v letošnji sezoni dosegel nekaj zelo vidnih rezultatov, kar mu uspeva predvsem s pomočjo legendarnega Gorana Ivaniševića, nekdanjega trenerja Novaka Đokovića.

Začela sta sodelovati februarja pred OP Katarja. Igrala sta v Dohi, kjer se je prebil v finale. Prav tako je navduševal v Indina Wellsu, ko je dosegel svojo prvo zmago proti igralcu iz prve deseterice (Felix Auger-Aliassime op. p.) in se prebil do četrtfinala, v Miamiju je šel še stopničko višje, ko je prišel do polfinala. Zelo dobro pa je začel tudi turnir v Barceloni, ko se je v torek že prebil v drugi krog turnirja.

Ima ogromno nasvetov

Enaindvajsetletnik pa je razkril, kako je sodelovati z legendarnim Splitčanom, ki je bil znan kot igralec z rahlimi živci. "Zelo zabavno je delati z njim. Ima ogromno nasvetov, ki mi jih lahko da, vendar vedno na dober, pozitiven in zabaven način. Danes je bilo na primer smešno. Zgrešil sem skrajšano žogo, on pa je rekel: "Težava ni v tem, da si jo zgrešil, ampak v tem, kako slab udarec je bil." Smejala sva se napaki in nisva se pritoževala. Lepo je delati na takšen način," je povedal trenutno 30. igralec sveta.

Pred tem je imel Ivanišević kar nekaj težav. Ni imel ravno sreče

A Ivanišević po razhodu z Novakom Đokovićem ni imel ravno srečne roke pri izbiri svojih varovancev oziroma varovank. Z Jeleno Ribakino je sodeloval manj kot dva meseca, potem ko se je ta po ljubezenskih zapletih vrnila k prejšnjemu trenerju. Za tem je manj kot mesec dni sodeloval s Stefanosom Tsitsipasom. To sodelovanje se je slabo končalo, saj sta se obe strani obtoževali v medijih. Očitno je zdaj Ivanišević le našel nekaj več trenerskega miru.

teniški globus Novak Đoković Arthur Fils Goran Ivanišević
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

