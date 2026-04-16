"Danes je bilo na primer smešno. Zgrešil sem žogo, on pa je rekel …" je o svojem trenerju Goranu Ivaniševiću hitel razlagati Arthur Fils, eden najbolj vročih mladih teniških igralcev na turneji ATP.

Arthur Fils trenutno igra na turnirju v Barceloni, potem ko ga nekoliko presenetljivo ni bilo na turnirju v Monte Carlu. Sicer pa je mladi Francoz v letošnji sezoni dosegel nekaj zelo vidnih rezultatov, kar mu uspeva predvsem s pomočjo legendarnega Gorana Ivaniševića, nekdanjega trenerja Novaka Đokovića.

Začela sta sodelovati februarja pred OP Katarja. Igrala sta v Dohi, kjer se je prebil v finale. Prav tako je navduševal v Indina Wellsu, ko je dosegel svojo prvo zmago proti igralcu iz prve deseterice (Felix Auger-Aliassime op. p.) in se prebil do četrtfinala, v Miamiju je šel še stopničko višje, ko je prišel do polfinala. Zelo dobro pa je začel tudi turnir v Barceloni, ko se je v torek že prebil v drugi krog turnirja.

Ima ogromno nasvetov

Enaindvajsetletnik pa je razkril, kako je sodelovati z legendarnim Splitčanom, ki je bil znan kot igralec z rahlimi živci. "Zelo zabavno je delati z njim. Ima ogromno nasvetov, ki mi jih lahko da, vendar vedno na dober, pozitiven in zabaven način. Danes je bilo na primer smešno. Zgrešil sem skrajšano žogo, on pa je rekel: "Težava ni v tem, da si jo zgrešil, ampak v tem, kako slab udarec je bil." Smejala sva se napaki in nisva se pritoževala. Lepo je delati na takšen način," je povedal trenutno 30. igralec sveta.

A Ivanišević po razhodu z Novakom Đokovićem ni imel ravno srečne roke pri izbiri svojih varovancev oziroma varovank. Z Jeleno Ribakino je sodeloval manj kot dva meseca, potem ko se je ta po ljubezenskih zapletih vrnila k prejšnjemu trenerju. Za tem je manj kot mesec dni sodeloval s Stefanosom Tsitsipasom. To sodelovanje se je slabo končalo, saj sta se obe strani obtoževali v medijih. Očitno je zdaj Ivanišević le našel nekaj več trenerskega miru.

