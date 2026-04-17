SOS na cesti: kako pravilno ukrepati ob prometni nesreči?

Na naših cestah so prometne nesreče žal vsakdanji pojav, razlog zanje pa so različni dejavniki. Med glavnimi krivci so najpogosteje neprilagojena hitrost, vožnja pod vplivom alkohola in neupoštevanje cestnoprometnih predpisov, zato je izjemno pomembno, da poznamo različne scenarije nesreč ter vemo, kako v nepredvidljivih razmerah mirno in pravilno reagirati.

Štiri kategorije prometnih nesreč

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) prometne nesreče deli v štiri skupine.

I. kategorija: Nastane zgolj materialna škoda (praske, vdrtine, odrgnine), pri čemer podvozje in motor ostaneta nepoškodovana.

II. kategorija: Prisotne so lažje poškodbe vsaj pri enem udeležencu.

III. kategorija: Najmanj ena oseba utrpi hude poškodbe.

IV. kategorija: Nesreča s smrtnim izidom oziroma situacija, v kateri udeleženec za posledicami umre v 30 dneh po nesreči.

Pet ključnih korakov ob prometni nesreči

Poskrbite za varnost. Vaša prva naloga je zaščita sebe in preostalih. Vklopite varnostne utripalke, oblecite odsevni jopič in na primerni razdalji postavite opozorilni trikotnik. Če gre za nesrečo I. kategorije, morate vozila obvezno umakniti s cestišča, v nasprotnem primeru vam grozi 160 evrov globe. Zagotovite pomoč. Če so v nesreči poškodovani, nemudoma kličite reševalce in policijo. Če ste na kraj nesreče prispeli prvi, ste po zakonu dolžni nuditi prvo pomoč, dokler ne prispejo strokovne službe. Obvestite policijo. Pri blažjih trčenjih zgolj z materialno škodo (I. kategorija) klicanje policije ni potrebno. Prisotnost policistov pa je obvezna pri preostalih treh kategorijah, prav tako jih morate poklicati, če se z drugim voznikom ne morete sporazumeti o krivdi ali sumite, da je vozil pod vplivom substanc. Zabeležite potek in okoliščine. Zberite podatke vseh udeležencev in prič. S telefonom fotografirajte prizorišče, poškodbe vozil in razmere na cesti. Pri manjših nesrečah (I. kategorija) najprej umaknite avtomobila, šele nato izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči. Prijavite škodo zavarovalnici. O dogodku čim prej obvestite svojo zavarovalnico in pri tem upoštevajte rok na polici. Priložite vse zbrane dokaze (fotografije, policijski zapisnik, zdravniške izvide). Če imate sklenjeno kasko zavarovanje, obvezno preverite pogoje in kritja.

Kaj ukreniti, ko povzročitelj pobegne?

ZPrCP določa stroge kazni: voznik, ki pobegne s kraja prometne nesreče, je kaznovan s 1.200 evri globe in 18 kazenskimi točkami, kar samodejno pomeni odvzem vozniškega dovoljenja. Kljub temu je spodbuden podatek, da policija uspešno izsledi povzročitelja v kar 70 odstotkih primerov. Vaša naloga je, da si poskušate zapomniti čim več detajlov o pobeglem vozniku in avtomobilu, saj bo to policiji močno olajšalo delo. Brez skrbi, tudi če storilca ne najdejo, vaš odškodninski zahtevek zaradi nastale škode ne bo propadel – vloži se namreč na Slovensko zavarovalno združenje ali pa na zavarovalnico, kjer imate sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje.

Kdaj je nujna pravna pomoč ob prometni nesreči?

Včasih prometna nesreča prinese zaplete, pri katerih sta strokovno pravno svetovanje in zastopanje ključnega pomena. Pravna pomoč je posebej priporočljiva v naslednjih primerih:

Nejasne in kompleksne okoliščine: če krivda ni očitna, vam bo pravnik priskočil na pomoč pri zbiranju dokazov, analizi dogodka in zaščiti vaših interesov v postopkih ali med pogajanji z zavarovalnico.

Hujše poškodbe: ob težjih poškodbah vam strokovnjak pomaga uveljavljati pravično odškodnino za prestane bolečine, izpad dohodka, zdravstvene stroške in morebitne dolgoročne posledice.

Spori z zavarovalnicami: zgodi se, da zavarovalnice ponudijo prenizko odškodnino ali pa jo celo v celoti zavrnejo. V takšnih primerih vas pravnik zastopa pri pogajanjih oziroma pripravi zakonsko utemeljeno pritožbo .

Presežene kazenske točke: ste kot povzročitelj nesreče zbrali preveč kazenskih točk, zaradi česar je sledil odvzem vozniškega dovoljenja? Ekipa Pravnik na dlani ima obilo izkušenj in uspehov na tem področju, zato se lahko zanesete na njihovo pomoč pri vodenju postopka za vrnitev odvzetega izpita.

