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Avtor:
STA

Petek,
5. 6. 2026,
20.12

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slovenska ženska nogometna reprezentanca Saša Kolman kvalifikacije za svetovno prvenstvo Avstrija Dunaj

Petek, 5. 6. 2026, 20.12

13 minut

Kvalifikacije za SP 2027 (5. krog)

Slovenke izgubile v Avstriji in padle na zadnje mesto

Avtor:
STA

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Slovenska ženska nogometna reprezentanca - Avstrija | Slovenke so izgubile na Dunaju. | Foto Luka Kotnik

Slovenke so izgubile na Dunaju.

Foto: Luka Kotnik

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju na peti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubila proti Avstriji z 0:1 (0:0). Izbranke Saše Kolmana v skupini A4 v torek v Ljubljani čaka še tekma z Nemčijo.

slovenska ženska nogometna reprezentanca : Norveška
Sportal Slovenske nogometašice v izdihljajih ob točko proti Norvežankam

Slovenke in Avstrijke so igrale peto medsebojno tekmo. Po zmagah Avstrije na prvih treh je Slovenija severne tekmice presenetila v teh kvalifikacijah, ko jih je v Kopru premagala z golom Zare Kramžar.

Tokrat so se v pomembnem obračunu za tretje mesto v skupini, ki prinaša obstanek v ligi A in pomeni nekoliko lažjo nalogo v jesenskih dodatnih kvalifikacijah, malce bolje odrezale Avstrijke in Slovenijo prehitele na lestvici.

Na tej pred večerno tekmo vodita Nemčija (10 točk) in Norveška (9), Avstrija je zdaj pri štirih točkah, Slovenija pa je ostala pri treh in je na zadnjem mestu. To pa vodi v ligo B.

Avstrija : Slovenija 1:0 (0:0)

Stadion Sportclub-Platz Dornbach, gledalcev 4000, sodnice: Rivera Olmedo, Fernandez Esesumaga, Cabanero (vse Španija).

Strelka: 1:0 Naschenweng (54.).

Avstrija: El Sherif, Hanshaw, Kirchberger, Wenger, D'Angelo, Puntigam, Schasching, Naschenweng, Hillebrand (od 68. Dunst), Hickelsberger (od 77. Brunnthaler), Campbell (od 84. Billa).

Slovenija: Meršnik, Kuštrin (od 84. Kastelec), Agrež, Golob (od 68. Testen), Križaj, Korošec, Čonč, Sternad (od 69. Kajzba), Zver (od 69. Ketiš), Prašnikar, Kramžar.

Rumeni kartoni: Schasching; Agrež, Testen.

Rdeči karton: /.

Avstrijke so nekoliko odločneje začele in v četrti minuti imele prvi nevarnejši strel, ki pa ga je Zala Meršnik brez težav ukrotila. Na drugi strani so v 12. in 13. minuti prvič zagrozile tudi Slovenke prek Zare Kramžar in Maje Sternad.

Gostje so se dobro kosale z domačinkami, imele še nekaj obetavnih akcij, predvsem Kaja Korošec je nase opozarjala in bila blizu uspehu tudi v 38. minuti s strelom z razdalje. V 42. minuti pa so imele Slovenke tudi nekaj sreče, saj so Avstrijke iz bližine zadele vratnico prek Eileen Campbell.

Nalet s konca prvega dela so domačinke prenesle tudi v drugi polčas in v 54. minuti tudi povedle, potem ko je odbito žogo iz bližine v mrežo pospravila Katharina Naschenweng. V 72. minuti je ista igralka zatresla še prečko slovenskih vrat s strelom od daleč.

V 81. minuti so prvič resno v drugem polčasu zagrozile tudi Slovenke, Zala Kuštrin je poskusila z nizkim strelom, izkazala pa se je avstrijska vratarka Mariella El Sherif. V končnici tekme so Slovenke, ki so bile po številu strelov enakovredne tekmicam, več tvegale, a jim do izenačujočega zadetka ni uspelo, čeprav so v izdihljajih tekme zadele tudi prečko prek Izabele Križaj.

V evropskih kvalifikacijah je sicer skupaj 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije so v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

Svetovno prvenstvo bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Mesta na SP 2027 so si sicer ob gostiteljicah zagotovile že Avstralija, Kitajska, Južna Koreja, Japonska, Filipini, Severna Koreja in Nova Zelandija.

Skupina A4:

Avstrija : Slovenija      1:0 (0:0)
20.35 Nemčija - Norveška

Lestvica:
1. Nemčija           4  tekme -  10 točk
2. Norveška          4  -   9
3. Avstrija          5  -   4
4. Slovenija         5  -  3

slovenska ženska nogometna reprezentanca Saša Kolman kvalifikacije za svetovno prvenstvo Avstrija Dunaj
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