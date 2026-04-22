V svetu vrhunskega športa obstajajo rekordi, ki navdušujejo – in rekordi, ki lahko pomenijo nekaj več. Uspehi in rekordi teniškega igralca Novaka Đokovića sodijo v drugo kategorijo. Skoraj nemogoče je verjeti, kaj vse je uspelo oziroma še uspeva športniku, ki še vedno navdušuje.

V ponedeljek je izšla nova lestvica ATP, torej lestvica najboljših teniških igralcev sveta. Med vodilnimi na lestvici ni bilo sprememb. A prav posebno zgodbo piše Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev sveta. Tokrat to niso samo številke, ampak dosežki, ki jih bo zelo težko ponoviti.

Foto: Guliverimage

Novak Đoković je ta teden že 860. teden med najboljšimi petimi igralci sveta in s tem prehitel legendarnega Rogerja Federerja. A za tem se skriva še veliko več. Skoraj polovico tega časa, natančneje 428 tednov, je preživel na prvem mestu svetovne lestvice, kar samo še dodatno kaže, kako je dominiral v zadnjih letih.

Še bolj navdušuje podatek, da je skoraj 70 odstotkov igranja v svoji karieri preživel med najboljšimi petimi igralci na svetu. Trenutno je pri 939 tednih, ki jih je preživel med najboljšimi desetimi igralci. Federer je v tem pogledu nekoliko boljši (968 tednov), a se zdi, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo prevzel še ta mejnik.

Uveljavlja nekatere druge standarde

V tenisu velikokrat merimo, koliko turnirjev za grand slam je osvojil igralec ali igralka oziroma koliko sezon je končal na vrhu lestvice. Ampak srbski teniški zvezdnik uvaja neke druge mejnike oziroma standarde. Bolj kot njegovi rezultati navdušuje njegova dolgoletna prisotnost v samem svetovnem vrhu svetovnega tenisa. Ob tem se odpira vprašanje, ali je danes pomembneje, da si najboljši ali da si čim dlje med najboljšimi.

Foto: Guliverimage

Neusmiljenost vrhunskega tenisa

Danes je teniška igra veliko bolj fizična in brutalna, konkurenca je globalno vse večja, prav tako pa je tudi urnik turnirjev do igralk in igralcev neusmiljen. S tem posledično je tudi vse več poškodb. To potrjuje dejstvo, da je turnir v Madridu odpovedala cela kopica igralk in igralcev. Med njimi sta na žalost številnih tudi Novak Đoković in Carlos Alcaraz.

Zato je konsistentnost v današnjem času še toliko pomembnejša in morda bomo šele čez čas razumeli, kaj trenutno spremljamo pri Novaku. V tej zgodbi pa Đoković, 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, že zdaj piše posebno poglavje.

Še vedno ima možnost

Ni malo tistih, ki menijo, da je 38-letni Beograjčan najboljši teniški igralec vseh časov. Pred kratkim je o tem povsem odkrito govoril Goran Ivanišević, njegov nekdanji trener, ki je dejal, da je Nole nedvomno najboljši igralec.

S posebnimi besedami o njem govori tudi Boris Becker, s katerim sta tudi zelo dobro sodelovala. Prepričan je, da ima Srb še vedno vse potrebno za zgodovinski 25. naslov za grand slam. "Poglejte, ima jih 24 (turnirjev za grand slam, op. p.), v Melbournu je bil zelo blizu. Mislim, da ima Đoković, dokler igra, vedno možnost osvojiti turnir grand slam. Slišal sem, da želi igrati vse do olimpijskih iger leta 2028," je povedal legendarni Nemec, ki še danes ostaja najmlajši zmagovalec Wimbledona. Vseeno ob tem poudarja, da je Novak z vsakim letom starejši in da z vsakim letom tudi težje konkurira mlajšim igralcem.

Foto: Guliverimage

Človek, ki ima več talentov

Novak Đoković pa ni samo dober teniški igralec, ampak se je v ponedeljek zelo dobro znašel v vlogi voditelja, potem ko je skupaj z Eileen Gu, smučarko prostega sloga, vodil prestižno prireditev Laureus. Kot kaže, uživa tudi v takšnih vlogah.

Vse glasnejše so bile govorice, da Đoković ni v najboljšem zdravstvenem stanju, pred turnirjem v Madridu pa je postalo jasno, da je moral stopiti korak nazaj in odpovedati nastop na turnirju serije masters v Madridu. Kaj je razlog?

"Imam poškodbo in upam, da bom pripravljen vsaj za Roland Garros. Delam na tem, da bi bil pripravljen za Rim, vendar zdaj ne morem dati napovedi, ker je vse odvisno od poškodbe. Verjamem pa, da bom pripravljen vsaj za Roland Garros," je povedal španskim medijem.

Novak Djokovic has broken the record for most weeks ranked in the Top 5. He now has:



Most weeks at #1 - 428

Most weeks in Top 2 - 599

Most weeks in Top 3 - 764

Most weeks in Top 4 - 824

Most weeks in Top 5 - 860



Preberite še: