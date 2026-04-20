"Komaj čakam," je z velikim navdušenjem izjavila Eileen Gu, smučarka prostega sloga in ena najbolj prepoznavnih športnic, ki bo v ponedeljek na posebnem odru združila moči z Novakom Đokovićem, enim najboljših teniških igralcev vseh časov.

Ne, tokrat ne bo šlo za teniški turnir ali olimpijsko tekmo, ampak za posebno prireditev, ki jo bosta v Madridu skupaj vodila Novak Đoković in Eileen Gu ter na nek način pisala zgodovino, saj bosta prvič prestižno prireditev Laureus vodila aktivna športnika.

Eileen Gu 🇨🇳 on Novak Djokovic 🇷🇸



“ I can’t wait to co-host with Novak Djokovic who is a good friend and someone who I have looked up to for a long time, who I asked for advice from, who is there is so much for me to learn from. I am really looking forward for that.” pic.twitter.com/RgMgczmQgH — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) April 19, 2026

Komaj čaka

Prav Eileen Gu je že pred prireditvijo dejala, da je to zanjo poseben trenutek in da je tudi sama prireditev Laureus za športnike nekaj izjemnega.

"Komaj čakam, da bom vodila prireditev skupaj z Novakom Đokovićem, ki je moj dober prijatelj in nekdo, po katerem se že dolgo zgledujem. Veliko sem ga že spraševala za nasvete in od njega se lahko še ogromno naučim. Tega se res zelo veselim," je povedala šestkratna dobitnica olimpijskih medalj, ki je leta 2023 tudi sama dobila to nagrado, s tem pa je postala tudi prva freestyle smučarka, ki je dobila to priznanje.

Novak Đoković si je pred dnevi v Madridu v družbi Luke Dončića ogledal košarkarsko tekmo. Foto: Guliverimage

"Vedno je nekaj posebnega"

Veliko več zgodovine pri tej prestižni prireditvi ima srbski teniški igralec Novak Đoković, ki je to nagrado osvojil že petkrat. 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ne skriva, kako veliko mu pomeni ta prireditev.

"Nagrade Laureus imajo posebno mesto v mojem srcu. Ne slavijo le odličnosti v športu, ampak tudi moč športa, ki spreminja svet," je povedal Beograjčan in dodal: "Vedno je nekaj posebnega, ko se lahko družiš s športniki iz drugih panog in srečaš legende, ki sestavljajo Laureusovo akademijo. Zelo sem vesel, da bom dogodek vodil skupaj z Eileen."

Ponosna je tudi Jelena Đoković. Foto: Ana Kovač

Jelena Đoković, soproga Novaka Đokovića, se je na novo moževo vlogo odzvala na družbenih omrežjih, kjer je objavila kratko, a dovolj zgovorno sporočilo. Objavila je srce in s tem jasno pokazala, kaj ji pomeni trenutek, ko bo Novak stopil v nekoliko drugačno vlogo.

Podelitev nagrad Laureus bo na sporedu v ponedeljek, gostil pa jo bo znameniti Palacio de Cibeles v Madridu. Gre za eno najprestižnejših priznanj v športu, o nagrajencih pa odloča Laureusova akademija, ki jo sestavlja 69 športnih legend. Razglasili bodo najboljše v več kategorijah, med drugim športnika in športnico leta, ekipo leta, preboj leta in vrnitev leta. Letošnja izvedba bo že 27. po vrsti in nadaljuje tradicijo enega najpomembnejših dogodkov v svetu športa

Novak Đoković letos ni veliko igral. Foto: Guliverimage

"Se vidimo kmalu"

Že pred tem pa se je govorilo in ugibalo, ali bo Novak Đoković vendarle zaigral na letošnjem teniškem turnirju serije masters v Madridu, ki se začenja ta teden. Govorice so postale še toliko glasnejše, potem ko so ga videli trenirati v Marbelli, med drugim pa se je pojavil tudi na košarkarski tekmi med Real Madridom in Crveno zvezdo, kjer mu je ob parketu družbo delal tudi trenutno najboljši slovenski košarkar Luka Dončić. A kmalu za tem je postalo vse jasno.

"Madrid, žal to leto ne bom mogel igrati. Nadaljujem z okrevanjem, da se bom lahko čim prej vrnil. Se vidimo kmalu!" je na družbena omrežja zapisal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je letos odigral le dva turnirja.

