Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, in voditelji držav Zahodnega Balkana se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu EU-Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v EU, med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike.

V črnogorsko obmorsko letovišče Tivat bodo prišli voditelji vseh šestih držav Zahodnega Balkana, ki si prizadevajo za članstvo v EU - Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije in Kosova. V evropski delegaciji pa bosta poleg voditeljev večine članic unije tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Širitev je v luči zapletenih geopolitičnih razmer v svetu znova med strateškimi prioritetami unije. Evropska stran naj bi na srečanju ponovno potrdila svojo zavezanost evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana.

Francija in Nemčija sta pred vrhom v četrtek predstavili pobudo, s katero želita širitvi EU dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v EU ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa.

Ocenili bodo napredek vključevanja Zahodnega Balkana v EU

Voditelji bodo danes v Tivtu ocenili napredek pri postopnem vključevanju Zahodnega Balkana v EU ter možnosti za njegovo nadaljnje pospeševanje, zlasti v okviru šest milijard evrov vrednega načrta za gospodarsko rast Zahodnega Balkana.

V času naraščajoče geopolitične negotovosti in gospodarske nestabilnosti bodo razpravljali tudi o skupnih izzivih in poglobitvi sodelovanja na področju zunanje, varnostne in obrambne politike. Na poti proti članstvu v EU najbolje kaže Črni gori in Albaniji. Srbija, Severna Makedonija, BiH in Kosovo pa v približevanju uniji niso naredili bistvenega napredka.