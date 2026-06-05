Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
5. 6. 2026,
6.17

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Črna gora Tivat Janez Janša Janez Janša vrh EU

Petek, 5. 6. 2026, 6.17

10 minut

V Črni gori danes vrh EU-Zahodni Balkan, tja gre tudi Janša

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Volitve 2026 SDS Janez Janša | V Tivat gre tudi Janez Janša. | Foto Ana Kovač

V Tivat gre tudi Janez Janša.

Foto: Ana Kovač

Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, in voditelji držav Zahodnega Balkana se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu EU-Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v EU, med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike.

V črnogorsko obmorsko letovišče Tivat bodo prišli voditelji vseh šestih držav Zahodnega Balkana, ki si prizadevajo za članstvo v EU - Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije in Kosova. V evropski delegaciji pa bosta poleg voditeljev večine članic unije tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Širitev je v luči zapletenih geopolitičnih razmer v svetu znova med strateškimi prioritetami unije. Evropska stran naj bi na srečanju ponovno potrdila svojo zavezanost evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana.

Francija in Nemčija sta pred vrhom v četrtek predstavili pobudo, s katero želita širitvi EU dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v EU ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa.

Ocenili bodo napredek vključevanja Zahodnega Balkana v EU

Voditelji bodo danes v Tivtu ocenili napredek pri postopnem vključevanju Zahodnega Balkana v EU ter možnosti za njegovo nadaljnje pospeševanje, zlasti v okviru šest milijard evrov vrednega načrta za gospodarsko rast Zahodnega Balkana.

V času naraščajoče geopolitične negotovosti in gospodarske nestabilnosti bodo razpravljali tudi o skupnih izzivih in poglobitvi sodelovanja na področju zunanje, varnostne in obrambne politike. Na poti proti članstvu v EU najbolje kaže Črni gori in Albaniji. Srbija, Severna Makedonija, BiH in Kosovo pa v približevanju uniji niso naredili bistvenega napredka.

Aleksandar Vučić
Novice Črnogorci izgnali 87 Vučićevih kriminalcev. Vučić vrača: v Srbijo prepovedal vstop vsem Črnogorcem.
Črna gora Tivat Janez Janša Janez Janša vrh EU
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.