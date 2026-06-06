Oven

Uživajte v sprehodu, v naravi, v vonju po travi, v lepi pesmi ali pa v nečem, kar vas enostavno razveseljuje. Ni treba, da so stvari drage in nenavadne. Samo poskrbite, da boste zadovoljni. Danes boste srečo iskali v malih stvareh. Sproščujoč dan je pred vami, uživajte in se ne obremenjujte.

Bik

Dobri odnosi z družino in prijatelji vas bodo navdajali z blaginjo v vašem zasebnem življenju. Domače obveznosti bodo danes visoko na spisku opravil. Sicer bi bila odločitev o izletu v neznano danes bolj prava, vendar se prepustite trenutnemu navdihu in počutju. V vsakem primeru je pred vami prijeten dan.

Dvojčka

Danes boste žalostni, potrti in osamljeni. Ker ste prepričani, da morate srečo iskati naokoli, ne pa v sebi, boste razočarani. Ne izogibajte se družbi, prijateljem in sorodnikom, saj bi bilo danes za vas to celo škodljivo in ob koncu dneva bi lahko postali depresivni. Pojdite v družbo, lažje vam bo.

Rak

Danes se vam bo veliko dogajalo. Zjutraj še niti zaslutili ne boste, da bo dan tako pester. Popoldan pa boste precej nemirni in razmišljali boste, kam bi pobegnili na krajši izlet. Nemirnost se bo proti večeru polegla, pazite le, da ne boste slepili in zavajali sami sebe. Pričakujte prijateljev obisk.

Lev

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za nek premik, s katerim ste dolgo odlašali.

Devica

Povedali boste stvari, ki jih imate ponavadi samo v mislih. Govorili boste, ne da bi prej pomislili na posledice. Še posebno iskreni boste z ljudmi, s katerimi se ne boste strinjali. Vse skupaj malo upočasnite. To obdobje vam bo prineslo težave. Lahko bo prišlo tudi do verbalnih bitk, sporov in burnih razprav.

Tehtnica

Dobili boste nasvet od nekoga starejšega. Ko boste želeli nekaj narediti, boste naleteli na nekoga z avtoriteto, ki vam bo povedal, kaj nekdo drug misli o vas. Pozorni bodite na nasvet. Obstaja pa tudi druga stran zgodbe, ki bi jo mogli vzeti v obzir, če želite, da se bodo stvari postavile nazaj v ravnovesje.

Škorpijon

Čustva danes ne bodo tako dobrodošla kot ponavadi. Zavedajte se, da boste morali na stvari postaviti blažilnik, da boste pridobili spoštovanje ljudi okoli vas. Znižajte ton in vzemite v zakup pomembnost realnosti in stabilnosti. Močne sile vas bodo vlekle na nižji nivo, uprite se jim. Čaka vas presenečenje.

Strelec

Pred vami je povsem novo obdobje. Res je, da ste bili v preteklosti zaznamovani s slabimi izkušnjami, toda kmalu bo potrebno tveganje. To vas bo vodilo do sreče. Potrudite se za bolj aktivno romantično vzdušje. Vezani, to bo utrdilo vaš partnerski odnos. Blokade, ki so vas še včeraj ovirale, bodo danes odpravljene.

Kozorog

Pripravljeni boste izpovedati svoja čustva, jih zagovarjati in če bo potrebno, tudi dokazovati. To lahko prinese korak naprej zaljubljenim in tistim, ki ste se pravkar izvlekli iz ljubezenske krize. Pri ostalih pa utegne druga oseba dobiti občutek, da malce pretiravate. Objektiven pogled na situacijo bo nujen.

Vodnar

Dogodki se bodo hitro in spontano odvijali, zato bodite prodorni in pogumni, pa boste zavzeli boljše mesto na lestvici uspešnosti. Osredotočite se na svoje delo in na vsako malenkost, saj bodo vaši nadrejeni vse temeljito nadzirali. Potrebujete več previdnosti in samokontrole, zberite se. Večer bo miren.

Ribi

Samski boste danes zelo zasanjani. Zdelo se vam bo, da ste se na novo zaljubili. Občutki bodo neverjetni, toda previdno, ne predajte se jim povsem, da ne bi bili kasneje razočarani. Potrebna bo ohranitev realnega pogleda. Če si vezani želite sprememb, potem tudi sami kaj naredite na tem področju.