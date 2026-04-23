Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. P., STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
17.00

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Iga Swiatek Elina Svitolina teniški globus tenis

Četrtek, 23. 4. 2026, 17.00

Teniški globus, 23. april

V Madridu hiter konec za Svitolino, Swiatek gladko v drugi krog

Elina Svitolina | Elina Svitolina | Foto Reuters

Elina Svitolina

Foto: Reuters

Najboljši tenisači in tenisačice na svetu so na močnem turnirju v španski prestolnici. Večjih presenečenj za zdaj v prvem krogu ni bilo. V četrtek je v ženski konkurenci sicer izpadla sedma nosilka Elina Svitolina. premagala jo je Anna Bondar. Medtem je Iga Swiatek gladko napredovala s 6:1 in 6:2.

Madrid, masters (8,23 milijona evrov):

1. krog:
Alexander Blockx (Bel) - Cristian Garin (Čil) 4:6, 7:5, 7:5;
Pablo Carreno Busta (Špa) - Marton Fucsovics (Mad) 4:6, 7:6 (5), 6:2;
Terence Atmane (Fra) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:4, 7:5;
Yannick Hanfmann (Nem) - Marcos Giron (ZDA) 6:4, 6:7 (3), 7:5;
Fabian Marozsan (Mad) - Ethan Quinn (ZDA) 7:6 (5), 7:6 (6);
Jaume Munar (Špa) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 6:1;
Mariano Navone (Arg) - Nuno Borges (Por) 6:3, 6:4;
Martin Damm ml. (ZDA) - Alexei Popyrin (Avs) 7:6 (7), 6:4;

Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):

2. krog:
Anna Bondar (Mad) - Elina Svitolina (Ukr/7) 6:3, 6:4;
Belinda Bencic (Švi/11) - Petra Marčinko (Hrv) 6:4, 6:2;
Jaqueline Cristian (Rom/29) - Julija Starodubceva (Ukr) 3:6, 7:6 (5), 6:4;
Laura Samsonova (Češ) - Xinyu Wang (Kit/28) 2:6, 6:3, 6:0;
Diana Šnajder (Rus/18) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 3:6, 7:5, 6:1;
Iga Swiatek (Pol/4) - Darja Snigur (Ukr) 6:1, 6:2;
Dalma Galfi (Mad) - Ana Kalinskaja (Rus/22) 6:3, 6:3.
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.