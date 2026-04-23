V Madridu hiter konec za Svitolino, Swiatek gladko v drugi krog

Najboljši tenisači in tenisačice na svetu so na močnem turnirju v španski prestolnici. Večjih presenečenj za zdaj v prvem krogu ni bilo. V četrtek je v ženski konkurenci sicer izpadla sedma nosilka Elina Svitolina. premagala jo je Anna Bondar. Medtem je Iga Swiatek gladko napredovala s 6:1 in 6:2.