Četrtek, 23. 4. 2026, 17.00
Teniški globus, 23. april
V Madridu hiter konec za Svitolino, Swiatek gladko v drugi krog
Najboljši tenisači in tenisačice na svetu so na močnem turnirju v španski prestolnici. Večjih presenečenj za zdaj v prvem krogu ni bilo. V četrtek je v ženski konkurenci sicer izpadla sedma nosilka Elina Svitolina. premagala jo je Anna Bondar. Medtem je Iga Swiatek gladko napredovala s 6:1 in 6:2.
1. krog:
Alexander Blockx (Bel) - Cristian Garin (Čil) 4:6, 7:5, 7:5;
Pablo Carreno Busta (Špa) - Marton Fucsovics (Mad) 4:6, 7:6 (5), 6:2;
Terence Atmane (Fra) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:4, 7:5;
Yannick Hanfmann (Nem) - Marcos Giron (ZDA) 6:4, 6:7 (3), 7:5;
Fabian Marozsan (Mad) - Ethan Quinn (ZDA) 7:6 (5), 7:6 (6);
Jaume Munar (Špa) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 6:1;
Mariano Navone (Arg) - Nuno Borges (Por) 6:3, 6:4;
Martin Damm ml. (ZDA) - Alexei Popyrin (Avs) 7:6 (7), 6:4;
Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):
2. krog:
Anna Bondar (Mad) - Elina Svitolina (Ukr/7) 6:3, 6:4;
Belinda Bencic (Švi/11) - Petra Marčinko (Hrv) 6:4, 6:2;
Jaqueline Cristian (Rom/29) - Julija Starodubceva (Ukr) 3:6, 7:6 (5), 6:4;
Laura Samsonova (Češ) - Xinyu Wang (Kit/28) 2:6, 6:3, 6:0;
Diana Šnajder (Rus/18) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 3:6, 7:5, 6:1;
Iga Swiatek (Pol/4) - Darja Snigur (Ukr) 6:1, 6:2;
Dalma Galfi (Mad) - Ana Kalinskaja (Rus/22) 6:3, 6:3.