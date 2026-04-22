Vreme

Jaka Lopatič

Sreda, 22. 4. 2026, 19.00

Po nesreči Roberta Kranjca v skakalni reprezentanci iščejo rešitev za drese

Robert Kranjec in Gorazd Pogorelčnik; po Kranjčevi nesreči v slovenski skakalni reprezentanci iščejo začasno rešitev za šivanje dresov. Foto: Grega Valančič, Aleš Fevžer

Robert Kranjec in Gorazd Pogorelčnik; po Kranjčevi nesreči v slovenski skakalni reprezentanci iščejo začasno rešitev za šivanje dresov.

Foto: Grega Valančič, Aleš Fevžer

Po hudi nesreči, ki jo je utrpel Robert Kranjec, bodo morali v slovenski skakalni reprezentanci v času njegove rehabilitacije poiskati novo pomoč. Vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik je za Sportal potrdil, da iščejo plan B, ob tem pa poudarja, da bodo Kranjcu vrata po koncu rehabilitacije vedno odprta.

Nekdanjega skakalnega šampiona in prvega moža pri šivanju skakalnih dresov v slovenski skakalni reprezentanci Roberta Kranjca zaradi kolesarske nesreče čaka dolgotrajna in zahtevna rehabilitacija. Na Smučarski zvezi Slovenije bodo morali zato v tem obdobju poiskati rešitev, kdo bo vmes skrbel za šivanje dresov slovenskim skakalcem in skakalkam.

"Rešitve še nimamo. Prilagodili se bomo Robiju."

To nalogo je v zadnjih letih opravljal prav Kranjec, ki se je po koncu kariere specializiral za to področje.

Robert Kranjec udeležen v hudi nesreči, SZS: Rehabilitacija bo dolgotrajna in zahtevna

"Rešitve še nimamo. Dejstvo je, da se bomo prilagodili Robiju. Videli bomo, kakšna bo situacija in kakšne bodo končne možnosti rehabilitacije. Robi bo imel pri nas vrata odprta. V vsakem primeru pa moramo najti nekoga, ker bodo ekipe maja opravile vse potrebno, da bomo junija na treninge prišli z novimi kroji dresov in pripravljeni," je za Sportal povedal vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik.

V petek pogovor s kandidatom

Skakalci in skakalke so trenutno na dopustu po koncu naporne sezone, po prvomajskih praznikih pa se bo začelo novo pripravljalno obdobje. Na začetku tega je v ospredju prav delo Roberta Kranjca, ki s svojo pomočnico skrbi, da so dresi sešiti po pravilih.

"Čas je zelo neugoden. V takšnih razmerah bomo morali poiskati plan B. V petek imamo prvi pogovor z enim od kandidatov. Nisem pa prepričan, da je to kandidat, ki bo delo tudi takoj sprejel," pravi Pogorelčnik.

Za novo sezono so predvidene tudi določene spremembe pri dresih, ki jih morajo 6. maja potrditi še na kongresu FIS v Portorožu. Že zdaj pa je jasno, da bodo novosti pri šivu v razkoraku in tudi pri zapestju, kjer bo omejitev obsega po novem določena tudi navzdol – če je bila doslej meja od 0 do 4 centimetrov, bo po novem od 2 do 4 centimetrov.

"Na tej osnovi se bomo morali obračati. Vsaj tisti trije, ki bodo zadolženi za drese - in v ekipi Jurija Tepeša in z Gašperjem Berlotom -, bodo morali močno stakniti glave skupaj ter najti rešitve," poudarja Pogorelčnik, ki je bil v svoji trenerski karieri šest let tudi trener Roberta Kranjca.

Robert Hrgota
Odločitev glede Hrgote in Tepeša je padla, Janus prevzema novo vlogo
Simon Ammann
Sportal Simon Ammann še ni rekel zadnje
Lisa Eder
Sportal Tekmica Nike Prevc po šoku razkrila razloge za slovo
Sandro Pertile
Sportal Prvi mož skokov opozarja: Pred vrati črn scenarij za skoke
Adam Malysz
Sportal Rdeča luč za Adama Malysza
