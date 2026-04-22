STA

Sreda,
22. 4. 2026,
19.44

Osveženo pred

31 minut

svetovno nogometno prvenstvo nemška nogometna reprezentanca Serge Gnabry

Serge Gnabry brez svetovnega prvenstva

Serge Gnabry | Serge Gnabry je izgubljen za SP 2026. | Foto Reuters

Serge Gnabry, nogometaš Bayerna in nemški reprezentant je potrdil, da bo moral zaradi poškodbe stegenske mišice izpustiti letošnje svetovno prvenstvo v ZDA. Kanadi in Mehiki. Tridesetletni napadalec je dejal, da je zaključil letošnjo sezono, za svojo ekipo ne bo več igral niti v polfinalu lige prvakov," poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Kar se tiče sanj z nemško reprezentanco, so zame žal končane. Tako kot preostala država bom za fante navijal od doma. Zdaj se moram osredotočiti na okrevanje in se dobro pripraviti na novo sezono," je na Instagramu zapisal Gnabry.

Gnabry je za Nemčijo igral na 59 tekmah, dosegel pa je 26 golov, v zadnjem času je bil važen člen čete selektorja Juliana Nagelsmanna, ki je že izrazil razočaranje: "Grenka novica, s katero se je težko sprijazniti. Njega bo težko nadomestiti."

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.