Serge Gnabry, nogometaš Bayerna in nemški reprezentant je potrdil, da bo moral zaradi poškodbe stegenske mišice izpustiti letošnje svetovno prvenstvo v ZDA. Kanadi in Mehiki. Tridesetletni napadalec je dejal, da je zaključil letošnjo sezono, za svojo ekipo ne bo več igral niti v polfinalu lige prvakov," poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Kar se tiče sanj z nemško reprezentanco, so zame žal končane. Tako kot preostala država bom za fante navijal od doma. Zdaj se moram osredotočiti na okrevanje in se dobro pripraviti na novo sezono," je na Instagramu zapisal Gnabry.

Gnabry je za Nemčijo igral na 59 tekmah, dosegel pa je 26 golov, v zadnjem času je bil važen člen čete selektorja Juliana Nagelsmanna, ki je že izrazil razočaranje: "Grenka novica, s katero se je težko sprijazniti. Njega bo težko nadomestiti."