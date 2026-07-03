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Avtorji:
Š. L., STA

Petek,
3. 7. 2026,
8.45

Osveženo pred

29 minut

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SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Jürgen Klopp nemška nogometna reprezentanca Julian Nagelsmann

Petek, 3. 7. 2026, 8.45

29 minut

V Nemčiji pričakujejo skorajšnji odstop Nagelsmanna. Na mesto selektorja Klopp?

Avtorji:
Š. L., STA

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Julian Nagelsmann | Julian Nagelsmann naj bi se kmalu poslovil od mesta selektorja Nemčije. | Foto Reuters

Julian Nagelsmann naj bi se kmalu poslovil od mesta selektorja Nemčije.

Foto: Reuters

Po poročanju številnih medijev Julian Nagelsmann zapušča položaj selektorja nemške nogometne reprezentance. Pritisk na 38-letnika je bil po izpadu z mundiala ogromen. Nagelsmann se je za odstop domnevno odločil po četrtkovem kriznem sestanku na sedežu nemške zveze DFB v Frankfurtu, pišeta televizijska postaja Sky in časopis Bild. Kot glavnega kandidata za prevzem selektorskega mesta pa se pojavlja ime Jürgena Kloppa.

V ponedeljek je nemška reprezentanca v šestnajstini finala svetovnega prvenstva po izvajanju enajstmetrovk izpadla proti Paragvaju. Takoj po izpadu je Nagelsmann zavrnil možnost odstopa, vendar naj bi ga vodstvo nemške nogometne zveze DFB na sestanku v Frankfurtu pozvalo k takšnemu koraku.

"Nisem človek, ki bi pobegnil," je dejal Nagelsmann na stadionu v Foxboroughu v ZDA. Zdaj pa si je premislil.

Tudi prihodnost športnega direktorja Rudija Völlerja in poslovnega direktorja Andreasa Rettiga pri DFB ostaja negotova, piše nemška agencija dpa.

Jürgen Klopp | Foto: Reuters Jürgen Klopp Foto: Reuters

Že nekaj dni se kot možni naslednik na mestu selektorja omenja 59-letni Jürgen Klopp. Nekdanji izjemno uspešni trener Borussie Dortmunda in Liverpoola ter sedanji vodja nogometnih operacij pri Red Bullu velja za glavnega kandidata za selektorsko mesto elfa. Trenutno deluje kot strokovni komentator za MagentaTV v ZDA.

Prva mednarodna tekma nemško reprezentanco po SP čaka 24. septembra na Nizozemskem v ligi narodov. Med preostalimi tekmeci v skupini sta do konca leta na sporedu še dvoboja z Grčijo in Srbijo.

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