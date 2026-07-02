DFB poziva Nagelsmanna naj odstopi

Vodstvo Nemške nogometne zveze (DFB) je po triurnem sestanku predlagalo selektorju Julianu Nagelsmannu, da po neuspehu na svetovnem prvenstvu, kjer je Nemčija izpadla v šestnajstinifinala proti Paragvaju, odstopi.

Osemintridesetletni Julian Nagelsmann, ki ima pogodbo z zvezo do leta 2028, je po pogovorih z visokimi predstavniki DFB v Frankfurtu zaprosil za čas za razmislek. Po poročanju Frankfurter Rundschauja bo Nagelsmann do konca tedna že nekdanji selektor, saj naj bi spremembo že napovedal predsednik DFB Bernd Neuendorf. Ne sicer v uradnem sporočilu, ampak v internem funkcionarjem zveze.

Bild je poročal, da so bili na sestanku prisotni Neuendorf, športni direktor DFB Rudi Völler, vodja lige Hans-Joachim Watzke in generalni direktor DFB Andreas Rettig. Nagelsmann je sicer po izpadu izključil možnost takojšnjega odstopa. Navijači in strokovnjaki že špekulirajo o Nagelsmannovem nasledniku, največkrat omenjajo ime nekdanjega trenerja Borussie Dortmund in Liverpoola Jürgena Kloppa.