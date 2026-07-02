Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
17.50

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Julian Nagelsmann nemška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 2. 7. 2026, 17.50

1 ura, 11 minut

Poraz v šestnajstini finala SP 2026

DFB poziva Nagelsmanna naj odstopi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Julian Nagelsmann | Julian Nagelsmann | Foto Reuters

Julian Nagelsmann

Foto: Reuters

Vodstvo Nemške nogometne zveze (DFB) je po triurnem sestanku predlagalo selektorju Julianu Nagelsmannu, da po neuspehu na svetovnem prvenstvu, kjer je Nemčija izpadla v šestnajstinifinala proti Paragvaju, odstopi.

Osemintridesetletni Julian Nagelsmann, ki ima pogodbo z zvezo do leta 2028, je po pogovorih z visokimi predstavniki DFB v Frankfurtu zaprosil za čas za razmislek. Po poročanju Frankfurter Rundschauja bo Nagelsmann do konca tedna že nekdanji selektor, saj naj bi spremembo že napovedal predsednik DFB Bernd Neuendorf. Ne sicer v uradnem sporočilu, ampak v internem funkcionarjem zveze.

Bild je poročal, da so bili na sestanku prisotni Neuendorf, športni direktor DFB Rudi Völler, vodja lige Hans-Joachim Watzke in generalni direktor DFB Andreas Rettig. Nagelsmann je sicer po izpadu izključil možnost takojšnjega odstopa. Navijači in strokovnjaki že špekulirajo o Nagelsmannovem nasledniku, največkrat omenjajo ime nekdanjega trenerja Borussie Dortmund in Liverpoola Jürgena Kloppa.

Julian Nagelsmann nemška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.