Četrtek, 2. 7. 2026, 17.50
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Poraz v šestnajstini finala SP 2026
DFB poziva Nagelsmanna naj odstopi
Vodstvo Nemške nogometne zveze (DFB) je po triurnem sestanku predlagalo selektorju Julianu Nagelsmannu, da po neuspehu na svetovnem prvenstvu, kjer je Nemčija izpadla v šestnajstinifinala proti Paragvaju, odstopi.
Osemintridesetletni Julian Nagelsmann, ki ima pogodbo z zvezo do leta 2028, je po pogovorih z visokimi predstavniki DFB v Frankfurtu zaprosil za čas za razmislek. Po poročanju Frankfurter Rundschauja bo Nagelsmann do konca tedna že nekdanji selektor, saj naj bi spremembo že napovedal predsednik DFB Bernd Neuendorf. Ne sicer v uradnem sporočilu, ampak v internem funkcionarjem zveze.
Bild je poročal, da so bili na sestanku prisotni Neuendorf, športni direktor DFB Rudi Völler, vodja lige Hans-Joachim Watzke in generalni direktor DFB Andreas Rettig. Nagelsmann je sicer po izpadu izključil možnost takojšnjega odstopa. Navijači in strokovnjaki že špekulirajo o Nagelsmannovem nasledniku, največkrat omenjajo ime nekdanjega trenerja Borussie Dortmund in Liverpoola Jürgena Kloppa.