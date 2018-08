Rekord Bolgarke Jordanke Donkove je zdržal skoraj 28 let. Pretekli mesec ga je za stotinko izboljšala Američanka Kendra Harrison. Foto: Getty Images

… leta 1988 je nekdanja atletinja Jordanka Ljubčova Donkova v Stari Zagori postavila rekord v teku na 100 metrov z ovirami. Bolgarka, ki se je na tej razdalji kot prva spustila pod mejo 12,30 in kar petkrat izboljšala svetovni rekord, je svoje delo opravila v času 12,21. Tekla je štiri stotinke hitreje kot leto prej njena rojakinja Ginka Zagorčeva.

Rekord Donkove so atletinje lovile skoraj 28 let. Šele julija leta 2016 je za novo rekordno znamko poskrbela Kendra Harrison. Američanka je tekla 12,20, a je v Riu nismo videli, saj je na internih ameriških kvalifikacijah končala na šestem mestu, na OI pa so odpotovale le prve tri.

… leta 1993 je na svetovnem atletskem prvenstvu v Stuttgartu nekdanji atlet Colin Jackson postavil svetovni rekord na 110 metrov z ovirami.

Britanec je ciljno črto prečkal s časom 12,91 in za stotinko izboljšal prejšnjo rekordno znamko Američana Rogerja Kingdoma, ki je bil najhitrejši od avgusta 1989. Jacksonov rekord je na olimpijskih igrah v Atenah izenačil Kitajec Liu Xiang (še danes drži olimpijski rekord), sicer pa najboljši čas na tej razdalji od septembra 2012 pripada Američanu Ariesu Merritu (12,80).

Zgodilo se je …

Leta 1916 je nogometna reprezentanca ZDA odigrala prvo uradno tekmo v svoji zgodovini in v Stockholmu premagala Švedsko s 3:2. Neuradno so Američani prvič igrali že leta 1885, ko so v Newarku izgubili proti Kanadi.

Leta 1920 so v Parizu izvedli prvo "svetovno prvenstvo" v atletiki za ženske. Na t. i. svetovnih igrah za ženske – potekale so le en dan – so se najbolje odrezale Britanke.

Leta 1945 je prvič za madžarsko reprezentanco nastopil Ferenc Puskas, s 84 goli v 85 nastopih najboljši strelec v njeni zgodovini. Zaigral je na prijateljski tekmi proti Avstriji v Budimpešti in pri zmagi s 5:2 že ob debiju prispeval zadetek.

Leta 1995 so nogometaši Gane v Guayaquilu v Ekvadorju v finalu svetovnega prvenstva do 17 let prišla do naslova prvakov, potem ko so premagali Brazilijo s 3:2.

Leta 1997 je na nogometni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1998 proti Armeniji pri zmagi s 3:1 za Portugalsko prvič nastopil Pedro Pauleta, ki je bil s 47 goli debelo desetletje najboljši strelec portugalske izbrane vrste (zabil jih je v 88 nastopih). Pozneje ga je prehitel Cristiano Ronaldo.

Leta 2003 je Slovenija v Murski Soboti pod vodstvom Bojana Prašnikarja igrala prijateljsko tekmo proti Madžarski. Pred pet tisoč navijači je zmagala z 2:1. Za Slovenijo sta zadela Goran Šukalo in Sebastjan Cimirotić, medtem ko je tolažilni zadetek za goste prispeval Mikloš Feher v 90. minuti. Nesrečni madžarski napadalec je leta 2004 na prvenstveni tekmi portugalske lige v dresu Benfice umrl za posledicami srčnega infarkta.

Leta 2006 je kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko na svetovnem prvenstvu v Szegedu osvojila srebrno odličje na 200-metrski progi in poskrbela za največji slovenski uspeh v kajaku na mirnih vodah.

Rodili so se …

1931 – razvpiti boksarski menedžer Don King

1948 – nekdanji švicarski alpski smučar Bernahrd Russi

1954 – nekdanji ameriški košarkar Quinn Buckner

1968 – nekdanji švedski nogometaš Klas Ingesson

1968 – nekdanji angleški nogometaš Brett Angell

1971 – nekdanji hrvaški nogometaš Nenad Bjelica

1971 – nekdanji angleški nogometaš Steve Stone

1972 – nekdanji slovenski nogometaš Agron Šalja

1972 – nekdanji ameriški košarkar Derrick Alston

1973 – nekdanji avstralski plavalec Scott Goodman

1973 – nekdanji albanski nogometaš Alban Bushi

1976 – nekdanji ameriški hokejist Chris Drury

1981 – francoski nogometaš Bernarnd Mendy

1983 – ruski nogometaš Jurij Žirkov

1985 – španski nogometaš Alvaro Negredo

1989 – kenijski tekač Silas Kiplagat

1990 – nizozemska plavalka Ranomi Kromowidjojo

1990 – rokometaš Gašper Marguč

1991 – kanadski košarkar Cory Joseph