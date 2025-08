Norveški olimpijski prvak Warholm se boji pozitivnega dopinškega testa

Svetovni rekorder in olimpijski prvak v teku na 400 m z ovirami, Norvežan Karsten Warholm, se boji pozitivnega dopinškega testa, potem ko so na površini notranje arene, kjer dnevno trenira, odkrili v športu prepovedano snov dimetilbutilamin (DMBA).

Primer je norveško javnost osupnil 22. aprila, ko so po tekmi ženske nogometne lige med Valerengo in LSK na stadionu Valhall v Oslu dopinški testi pokazali pozitivne rezultate in prisotnost prepovedanega DMBA v telesih kar sedmih igralk.

Norveški protidopinški urad se s takšnim primerom še ni srečal in ga je označil za zelo nenavadnega. Po testiranju površine notranje arene so 4. julija sporočili, da je razlog za tako "izjemen in množičen doping" umetna trava, katere granule so vsebovale prepovedano snov.

Norveška nogometna zveza (NFF) je v torek priporočila, da se tekme ne igrajo na 22 prizoriščih po državi, kot najbolj sporno igrišče pa so izpostavili pokrito areno v Oslu, kjer Karsten Warholm redno trenira že več let.

"Če bi pri igralcih na eni tekmi odkrili doping, bi se to lahko zgodilo tudi meni, in na tem prizorišču treniram vsak dan, 25 ur na teden, zato sem še posebej izpostavljen tej prepovedani snovi," je tekač povedal za televizijo NRK.

Erlend Slokvik, menedžer norveške atletske reprezentance, je priznal, da ga zelo skrbi odkritje DMBA na površini arene Valhall. "Veliko naših športnikov trenira tukaj, zato mora biti to opozorilo. Takoj bomo sprejeli odločitev glede spremembe prizorišč treningov," je dejal.