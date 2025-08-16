Kenijka Kipyegon na Poljskem za las zgrešila dolgoletni svetovni rekord

Kenijka Faith Kipyegon je na atletski diamantni ligi v Chorzowu na Poljskem v vročih in vlažnih razmerah za las zgrešila dolgoletni svetovni rekord v teku na 3000 m s časom osmih minut in 7,04 sekunde.

Na mitingu je na stadionu Silesia od slovenskih predstavnikov nastopil Žan Rudolf. Slovenski rekorder v teku na 800 m je bil na 1500 m zadolžen za narekovanje ritma. Zmagal je Yared Nuguse iz ZDA s 3:33,19.

Jamajčan Kishane Thompson je premagal olimpijskega prvaka Noaha Lylesa na 100 m. To je bilo prvič, da sta se sprinterja srečala, odkar je Lyles pred letom dni v Parizu osvojil olimpijsko zlato. Jamajčan je hitro startal in zmagal z rekordom mitinga 9,87 sekunde, Lyles pa je bil drugi z 9,90, njegov rojak Kenny Bednarek pa tretji z 9,96.

Kishane Thompson Foto: Guliverimage

Američanka Melissa Jefferson-Wooden je slavila med atletinjami na najkrajšem sprintu s časom 10,66 sekunde. Lanskoletna bronasta olimpijka v Parizu je bila prva na nedavnih ameriških kvalifikacijah v Eugenu z 10,65 sekunde, tokrat pa z 10,66. Štiriindvajsetletna atletinja je to poletje tako postala peta najhitrejša sprinterka v zgodovini.

Trikratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja Kipyegon je šest tednov po tem, ko je v Eugenu izboljšala svoj svetovni rekord na 1500 m, je tekla manj kot sekundo počasneje od svetovnega rekorda 8:06,11, ki ga je leta 1993 postavila Kitajka Wang Junxia. Kipyegon je na 3000 m tekla le dvakrat, njen prejšnji osebni rekord je bil 8:23,55, ki ga je postavila leta 2014.

Nadine Visser je v teku na 100 m z ovirami s časom 12,28 postavila nizozemski rekord in rekord spominskega tekmovanja Kamile Skolimowske. Ni bila daleč niti od evropskega rekorda 12,21, ki si ga lasti Bolgarka Jordanka Donkova.

Tridesetletna Visser se je pred tem običajno bolje odrezala v dvorani, saj je v teku na 60 m z ovirami na evropskem dvoranskem prvenstvu osvojila po dve zlati in srebrni medalji. V teku na 110 m z ovirami je tokrat zmagal Američan Cordell Tinch, ki je z najboljšim izidom sezone na svetu izenačil tudi rekord mitinga s časom 13,03.

Olimpijska prvakinja Keely Hodgkinson se je zmagoslavno vrnila na stadione, saj je v svojem prvem teku na 800 m po osvojitvi zlata na lanskih OI v Parizu dosegla najboljši čas na svetu z 1:54,74.

Keely Hodgkinson Foto: Guliverimage

Triindvajsetletna Britanka ni kazala nobenih znakov dolgotrajnih težav s stegenskimi mišicami, zaradi katerih je bila več mesecev odsotna s tekmovanj. S tem je manj kot mesec dni pred svetovnim prvenstvom v Tokiu, ki bo od 13. do 21. septembra, potrdila svoj status velike favoritke za osvojitev svoje prve zlate medalje na SP; v Eugenu 2022 in Budimpešti 2023 je bila srebrna.

Tudi na 400 m ovire sta bila dosežena najboljša izida na svetu. Nizozemka Femke Bol je v teku na 400 m z ovirami z 51,91 prepričljivo zmagala. Drugouvrščena Emma Zapletalova je s časom 53,58 podrla slovaški rekord. Norvežan Karsten Warholm je s časom 46,28 postavil še rekord diamantne lige in tudi z veliko prednostjo zmagal. Drugouvrščeni Ezekiel Nathaniel je tekel nigerijski rekord s 47,31.

Šved Armand Duplantis je štiri dni po tem, ko je svoj svetovni rekord v skoku s palico dvignil na 6,29 m, slavil s 6,10 m, ne da bi nato poskusil s skokom 6,30 m, saj je letvico trikrat podrl na 6,20 m.

Naslednji diamantni miting bo v sredo v Lozani, dan prej bodo opravili v mestu že nastop skakalci s palico. V petek bo tekma še v Bruslju.