Avtor:
STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
17.25

57 minut

Fifpro opozarja na nizke plače nogometašic

Ženski nogomet | Večino plače nogometašice dobijo z igranjem za profesionalne klube, a imajo pri tem težave z dolžino pogodb. | Foto Guliverimage

Večino plače nogometašice dobijo z igranjem za profesionalne klube, a imajo pri tem težave z dolžino pogodb.

Foto: Guliverimage

Mednarodni nogometni sindikat Fifpro je naročil anketo o zaslužku igralk. Ta je pokazala, da dve tretjini nogometnih reprezentantk letno zaslužita manj kot 20 tisoč ameriških dolarjev oz. 17 tisoč evrov, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ob tem ima nekaj manj od tretjine reprezentantk letno manj kot 4.300 evrov prihodkov.

Večino plače nogometašice dobijo z igranjem za profesionalne klube, a imajo pri tem težave z dolžino pogodb, saj ima 33 odstotkov anketiranih igralk enoletno ali še krajšo pogodbo, kar 22 odstotkov pa jih igra celo brez pogodb.

"Finančna stabilnost je temelj vsake kariere. Rezultati te ankete kažejo, da večina nogometašic ne zasluži dovolj za življenje in da zaradi tega obstaja nevarnost, da igralke zgodaj zapustijo nogomet," je dejala Alex Culvin, ki je pri Fifproju zadolžena za ženski nogomet.

V anketi so sodelovale igralke iz Evrope, Južne Amerike in Afrike. Skupno so anketirali 407 nogometašic iz 41 držav.

