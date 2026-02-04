Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
14.18

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Zara Kramžar ženski nogomet

Sreda, 4. 2. 2026, 14.18

21 minut

Na Otoku do konca sezone

Zara Kramžar okrepila Everton

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Zara Kramžar, Como | Zara Kramžar se v Anglijo seli kot posojena igralka Rome. | Foto Guliverimage

Zara Kramžar se v Anglijo seli kot posojena igralka Rome.

Foto: Guliverimage

Slovenska nogometna reprezentantka Zara Kramžar bo kariero nadaljevala v Angliji. Postala je članica ekipe Everton, k angleškemu klubu pa je 20-letnica prišla na posojo iz Rome, so zapisali pri krovni zvezi. Kramžar bo na Otoku igrala do konca sezone.

Arsenal Ženski nogomet
Sportal Najboljši ženski nogometni klubi prvič zaslužili več kot 150 milijonov evrov

Dvajsetletna Zara Kramžar, ki je bila na prireditvi European Women's Football Gala razglašena za najbolj nadarjeno mlado mednarodno igralko, se seli na Otok. Nosila bo dres s številko 21.

"Zelo sem vznemirjena. Vsi smo za to veliko delali. Vesela sem, da sem tukaj in da začenjam svojo pot. Komaj čakam. Zelo se veselim igranja na Goodison Parku in srečanja z navijači," je med drugim dejala za Everton TV.

Kramžar je nase opozorila v ŽNK Ljubljana, pred tem pa je igrala še za Slovan, Krim, Ribnico in Futsal Olimpijo.

Za Slovenijo pa je igrala že v mlajših selekcijah, preden je novembra 2022 dočakala vpoklic v člansko reprezentanco in do danes znrala 23 nastopov in dosegla devet golov.

V Angliji je v preteklosti že igrala nekdanja slovenska reprezentantka Snežana Maleševič, ki je leta 2010 postala članica ekipe Millwall Lionesses.

Ženski nogomet
Sportal Fifpro opozarja na nizke plače nogometašic
Zara Kramžar ženski nogomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.