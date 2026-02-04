Obilno sneženje v tem delu Slovenije, pričakujejo 20 centimetrov snega #video

V Kranjski Gori pošteno sneži in tam lahko danes zapade okoli 20 centimetrov snega. "Razlog, da na severozahodu sneži precej nižje kot v preostalem delu države, je v tem, da je to območje zaščiteno pred vplivom toplega južnega vetra. Ker ni vetra, ki bi premešal ozračje, lahko sneži precej nižje, kot bi pričakovali glede na izmerjeno temperaturo v višinah," so dogajanje pojasnili na profilu Meteoinfo Slovenija na Facebooku.

Na skrajnem severozahodu Slovenije sneži do višje ležečih dolin. Ob močnejših padavinah bo lahko občasno snežilo tudi na Bohinjskem. Drugod bo danes le deževalo. Meja sneženja bo popoldne v večjem delu Slovenije na približno 1.600 metrih nadmorske višine, so še objavili pri Metoinfo Slovenija in natančno pojasnili, zakaj se to dogaja.

Velika nevarnost snežnih plazov

Danes bo oblačno in deževno, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile. Ob morju lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo med 800 in 1.300 metri nad morjem, pa so sporočili z agencije za okolje. Več padavin bo v zahodnih in južnih krajih. Ponoči bo še oblačno s padavinami, ki bodo do jutra oslabele in ponekod tudi ponehale.

Po podatkih Urada za meteorološko napoved agencije za okolje je v visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp velika nevarnost proženja snežnih plazov. Na območju Julijskih Alp nad višino okoli 1.200 metrov nad morjem bo v prihodnjih 24 urah zapadlo še med 20 in 40 centimetrov snega.

Rateče Foto: DARS

Nevarnost proženja snežnih plazov je velika, četrte stopnje po evropski petstopenjski lestvici nevarnosti proženja snežnih plazov.

Občutljivi bodo bolj nemirni

Vremensko obremenitev bo danes občutilo veliko ljudi.

Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.

V četrtek nadaljevanje slabega vremena

V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, v gorah pa rahlo snežilo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Tudi v četrtek bo vremenska obremenitev marsikje povečana.

Poštarski dom na Vršiču Foto: DARS